Emeklilere ne kadar zam yapılacak? Masada hangi formüller var? SGK uzmanı Emin Yılmaz canlı yayında açıkladı
2027 Ocak ayında milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin maaşını değiştirecek yeni zam tablosu netleşmeye başlarken, SGK Müşaviri Emin Yılmaz canlı yayında seyyanen artış ve taban aylık formüllerini açıkladı; kök maaş sisteminin iki parçaya bölüneceğini belirten Yılmaz, en düşük emekli maaşı ve asgari ücretteki kritik eşiğe dikkat çekti. Peki Emeklilere ne kadar zam yapılacak? Masada hangi formüller var?