2027 Ocak ayında milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin maaşını değiştirecek yeni zam tablosu netleşmeye başlarken, SGK Müşaviri Emin Yılmaz canlı yayında seyyanen artış ve taban aylık formüllerini açıkladı; kök maaş sisteminin iki parçaya bölüneceğini belirten Yılmaz, en düşük emekli maaşı ve asgari ücretteki kritik eşiğe dikkat çekti. Peki Emeklilere ne kadar zam yapılacak? Masada hangi formüller var?