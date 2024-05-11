ChatGPT arama motoru geliyor! Google'a rakip olacak

OpenAI tarafından geliştirilecek arama hizmetinin nasıl çalışacağı henüz belirsiz. Ancak ChatGPT tabanlı olması ve kullanıcı sorgularına yanıt olarak doğrudan internetten bilgi sağlaması bekleniyor. Bu, Google Arama’ya benzer ancak yapay zeka destekli olacağı anlamına geliyor.