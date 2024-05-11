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Teknoloji-Bilişim
7
ChatGPT arama motoru geliyor! Google'a rakip olacak

2024-05-11 03:10:08
ChatGPT arama motoru geliyor! Google'a rakip olacak

ChatGPT arama motoru hizmeti önümüzdeki günlerde tanıtılabilir.

#1
Foto - ChatGPT arama motoru geliyor! Google'a rakip olacak

Google, arama dünyasının demirbaş markası olarak yıllardır liderliğini sürdürüyor. Yapay zeka tabanlı Bing gibi rakipler ile karşı karşıya kalsa da, birinciliği kaybetmedi. Ancak yeni raporlar, OpenAI’ın ChatGPT tabanlı bir arama motoru üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Bu kapsamda çıkış tarihi de verildi.

#2
Foto - ChatGPT arama motoru geliyor! Google'a rakip olacak

OpenAI, Google’ın arama hakimiyetine rakip olmaya hazırlanıyor. İddialara göre şirket 13 Mayıs Pazartesi günü kendi yapay zeka destekli arama hizmetini devreye almaya hazırlanıyor. Buna göre şirketin 13 Mayıs’ta bir etkinlik düzenleyeceği belirtildi.

#3
Foto - ChatGPT arama motoru geliyor! Google'a rakip olacak

Duyuru zamanlamasının oldukça dikkat çekici olduğunu belirtelim. Google, her yıl düzenlediği geliştirici konferansını 14 Mayıs’ta başlatacak. Google I/O 2024 kapsamında Android 15 ve aramadaki yeniliklerin öne çıkması bekleniyor. Ancak OpenAI, öncesinde dikkatleri dağıtmak istiyor gibi görünüyor.

#4
Foto - ChatGPT arama motoru geliyor! Google'a rakip olacak

OpenAI tarafından geliştirilecek arama hizmetinin nasıl çalışacağı henüz belirsiz. Ancak ChatGPT tabanlı olması ve kullanıcı sorgularına yanıt olarak doğrudan internetten bilgi sağlaması bekleniyor. Bu, Google Arama’ya benzer ancak yapay zeka destekli olacağı anlamına geliyor.

#5
Foto - ChatGPT arama motoru geliyor! Google'a rakip olacak

ChatGPT aslında piyasaya sürülmesinden bu yana Google alternatifi olarak görüldü. Fakat doğrudan internette arama yetenekleri olmadığından dolayı sorgularda hatalı yanıtlar verdi. Microsoft’un GPT-4’ü Copilot aracına entegre ettiğini belirtelim.

#6
Foto - ChatGPT arama motoru geliyor! Google'a rakip olacak

OpenAI, 185 ülkede 100 milyondan fazla kişinin haftalık ChatGPT kullandığını söylüyor.

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