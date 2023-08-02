2023-08-02 23:16:58 ChatGPT, Apple’ın güvenlik açığını buldu
Mac için hazırlanan bir kötü amaçlı yazılım ailesi, ChatGPT yardımıyla fark edildi.
Mac için hazırlanan bir kötü amaçlı yazılım ailesi, ChatGPT yardımıyla fark edildi.
Öğrencilerden yazılım geliştiricilerine kadar birçok kişinin popüler olarak kullandığı ChatGPT, şimdi de siber güvenlik analistlerinin odağında.
OpenAI’ın yapay zekası, bir güvenlik firması tarafından yürütülen soruşturmaya yardımcı oldu. Mac kullanıcılarına yönelik kötü amaçlı yazılımı deşifre etmeyi başardı.
Siber güvenlik araştırmacıları, dark web’de satılan Mac odaklı kötü amaçlı yazılımları ChatGPT kullanarak keşfetti. ShadowVault ve HVNC olarak adlandırılan kötü amaçlı yazılımlar, saldırganların Mac cihazları üzerinde tam kontrol sağlamasına olanak tanıyor.
ShadowVault isimli kötü amaçlı yazılım, sahibinin bilgisi olmadan Mac’lere sızmak için uzaktan erişim sağlıyor.
Yüklendikten sonra hackerlar oturum açma bilgileri, finansal bilgiler ve kişisel dosyalar gibi hassas verileri çalabiliyor.
HVNC ise daha çok şirketler tarafından kullanılan “Sanal Ağ” bilişim teknolojisini hedef alıyor. Bu saldırı kapsamında hackerlar, güvenliği ihlal edilmiş Mac’le etkileşime girebiliyor ve gizli bir masaüstü oturumu oluşturabiliyor.
Kötü amaçlı yazılımın dark web forumlarında 60 bin ila 80 bin dolar arasında fiyatlardan satıldığı belirtildi. Saldırıların ise sahte web siteleri, bilinmeyen e-postalar veya bilgisayar korsanlığı araçlarıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.
Apple henüz tehditler hakkında yorum yapmamış olsa da, Mac kullanıcılarının bilinmeyen e-postalardan gelen mesajlardan uzak durması gerektiği ifade edildi. Uzmanlar ayrıca olası tehlikelere karşı parola yöneticileri, VPN ve antivirüs yazılımlarının kullanılmasını tavsiye ediyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23