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Teknoloji-Bilişim
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ChatGPT, Apple’ın güvenlik açığını buldu

2023-08-02 23:16:58
ChatGPT, Apple’ın güvenlik açığını buldu

Mac için hazırlanan bir kötü amaçlı yazılım ailesi, ChatGPT yardımıyla fark edildi.

#1
Foto - ChatGPT, Apple’ın güvenlik açığını buldu

Öğrencilerden yazılım geliştiricilerine kadar birçok kişinin popüler olarak kullandığı ChatGPT, şimdi de siber güvenlik analistlerinin odağında.

#2
Foto - ChatGPT, Apple’ın güvenlik açığını buldu

OpenAI’ın yapay zekası, bir güvenlik firması tarafından yürütülen soruşturmaya yardımcı oldu. Mac kullanıcılarına yönelik kötü amaçlı yazılımı deşifre etmeyi başardı.

#3
Foto - ChatGPT, Apple’ın güvenlik açığını buldu

Siber güvenlik araştırmacıları, dark web’de satılan Mac odaklı kötü amaçlı yazılımları ChatGPT kullanarak keşfetti. ShadowVault ve HVNC olarak adlandırılan kötü amaçlı yazılımlar, saldırganların Mac cihazları üzerinde tam kontrol sağlamasına olanak tanıyor.

#4
Foto - ChatGPT, Apple’ın güvenlik açığını buldu

ShadowVault isimli kötü amaçlı yazılım, sahibinin bilgisi olmadan Mac’lere sızmak için uzaktan erişim sağlıyor.

#5
Foto - ChatGPT, Apple’ın güvenlik açığını buldu

Yüklendikten sonra hackerlar oturum açma bilgileri, finansal bilgiler ve kişisel dosyalar gibi hassas verileri çalabiliyor.

#6
Foto - ChatGPT, Apple’ın güvenlik açığını buldu

HVNC ise daha çok şirketler tarafından kullanılan “Sanal Ağ” bilişim teknolojisini hedef alıyor. Bu saldırı kapsamında hackerlar, güvenliği ihlal edilmiş Mac’le etkileşime girebiliyor ve gizli bir masaüstü oturumu oluşturabiliyor.

#7
Foto - ChatGPT, Apple’ın güvenlik açığını buldu

Kötü amaçlı yazılımın dark web forumlarında 60 bin ila 80 bin dolar arasında fiyatlardan satıldığı belirtildi. Saldırıların ise sahte web siteleri, bilinmeyen e-postalar veya bilgisayar korsanlığı araçlarıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

#8
Foto - ChatGPT, Apple’ın güvenlik açığını buldu

Apple henüz tehditler hakkında yorum yapmamış olsa da, Mac kullanıcılarının bilinmeyen e-postalardan gelen mesajlardan uzak durması gerektiği ifade edildi. Uzmanlar ayrıca olası tehlikelere karşı parola yöneticileri, VPN ve antivirüs yazılımlarının kullanılmasını tavsiye ediyor.

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