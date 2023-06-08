Ceza üstüne ceza kesiyor! Mansur Yavaş'tan esnafa fişleme skandalı

“KENDİ BECERİKSİZLİKLERİNİN CEZASINI BİZE KESİYORLAR” - Halil Dağaşan, “31 Mart yerel seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Mehmet Özhaseki’nin ve Turgut Altınok’un resimlerini buraya astığım için beni fişlediler. Seçimden sonra göreve gelir gelmez her Allah’ın günü daha siftah etmeden bana ceza makbuzu gelmeye başladı. Geçtiğimiz seçimlerde malum partiler başka şehirlerde ikamet ettiği halde Ankara’da yaşayan vatandaşlar için ücretsiz seferler açmıştı. Biz AK Parti’nin bize verdiği listelere gönderilen paralar karşılığında biletler aldık. Vatandaşı gideceği yere gönderdik. Biz esnafız CHP’de gönderseydi onlara da alırdık ama onlar AŞTİ içerisinde bile organize olamadılar. Doğru düzgün liste tutamadılar, gönderecekleri insanlara bilet parası ayarlayamadılar. Zaten bizden düzgün bir talepleri de olmadı. Ayrıca dışarıdan okul servisleri ayarlayıp kaçak olarak AŞTİ’nin alt katından yolcu götürüp getirdiler. Kendi bilgisizliklerinin, ilgisizliklerinin, beceriksizliklerinin cezasını bize kesiyorlar. Beni kafaya taktıkları için ben bilet gişemin önünde bile dursam bana ceza geliyor. AŞTİ yönetiminin tamamı emekli asker, emekli polis. Burayı askeri kışlaya çevirdiler. Konuşma, kımıldama, dışarı çıkma, bağırma. Aksini yapan olursa hemen anons ediyorlar. Arkasından ceza geliyor. Bu durumda olan sadece ben değilim. Yan gişeden görevli arkadaş benden bilet almaya geliyor müşteriyle adama gişeden çıktı diye ceza yazıyorlar. Seçim akşamı burada davul zurnalı kutlama yapıldı. O kutlamaya katılan kim varsa kameralardan tek tek bulup fişlemişler. Fişledikleri insanların hepsi benim gibi günlük hiç yemezse 2 tane ceza yiyor. Yavaş, ASTİ’ye sözde milyonlarca lira masraf edip tadilatını yaptırdı. Ama yağmur yağdığı zaman sanki üstümüze çatı yokmuş gibi yağmur suyu içeriye doluyor. 70’lerde 80’lerde olduğu gibi su akan yerlere kova koyup tahliye etmeye çalışıyorlar. Yavaş bizimle uğraşana kadar, bize mobbing baskı uygulayana kadar tadilatını yaptırdığı AŞTİ’nin içler acısı haline baksın. İnsanların oturacak doğru düzgün yeri yok. Sözde balkonlara Kütüphane tarzı dinlenme alanları yaptılar oraların açılışı bile yapılmadı.” ifadelerini kullandı.