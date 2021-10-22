Çeyrek ne kadar? Gram altın TL? Son dakika altın fiyatları 22 Ekim 2021

Altın ne kadar? Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından dolar ve euroda anlık değişiklikler meydana geldi. Dolar, 9.50 sınırına kadar dayanırken, Euro ise 11 TL'yi gördü. Merkez Bankası’nın faizi 2 puan düşürmesi sonrası dolar kurundaki artına paralel olarak altın fiyatları da bir hayli zirveye koştu. Altın fiyatları, özellikle de altına yatırım yapan yatırımcılar tarafından anlık olarak takip edilmeye başlandı. Zira Altın güncel fiyatlarını takip etmek adeta baş döndürmekte. Peki altın ne kadar? Altın fiyatları çeyrek altın kaç para? Altın fiyatları gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları gram altın kaç paraya çıktı? Altın fiyatları çeyrek altın anlık ne kadar? İşte 22 Ekim altın fiyatları.