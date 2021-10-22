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Ekonomi
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Çeyrek ne kadar? Gram altın TL? Son dakika altın fiyatları 22 Ekim 2021

2021-10-22 09:01:31
Çeyrek ne kadar? Gram altın TL? Son dakika altın fiyatları 22 Ekim 2021

Altın fiyatları son haftalarda yatırımcısının yüzünü bir hayli güldürüyor. Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve bilezik fiyatları başta olmak üzere altın fiyatlarında anlık değişiklikler söz konusu olmakta. Altın 550 sınırına dayanırken, çeyrek altın fiyatı ne kadar olduğu, altın fiyatları kaç para olduğu? merak edilir oldu. İşte gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, ata, yarım, ziynet, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları… 22 Ekim altın fiyatları son durum.

#1
Foto - Altın ne kadar? Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından dolar ve euroda anlık değişiklikler meydana geldi. Dolar, 9.50 sınırına kadar dayanırken, Euro ise 11 TL'yi gördü. Merkez Bankası’nın faizi 2 puan düşürmesi sonrası dolar kurundaki artına paralel olarak altın fiyatları da bir hayli zirveye koştu. Altın fiyatları, özellikle de altına yatırım yapan yatırımcılar tarafından anlık olarak takip edilmeye başlandı. Zira Altın güncel fiyatlarını takip etmek adeta baş döndürmekte. Peki altın ne kadar? Altın fiyatları çeyrek altın kaç para? Altın fiyatları gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları gram altın kaç paraya çıktı? Altın fiyatları çeyrek altın anlık ne kadar? İşte 22 Ekim altın fiyatları.

Altın ne kadar? Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından dolar ve euroda anlık değişiklikler meydana geldi. Dolar, 9.50 sınırına kadar dayanırken, Euro ise 11 TL'yi gördü. Merkez Bankası’nın faizi 2 puan düşürmesi sonrası dolar kurundaki artına paralel olarak altın fiyatları da bir hayli zirveye koştu. Altın fiyatları, özellikle de altına yatırım yapan yatırımcılar tarafından anlık olarak takip edilmeye başlandı. Zira Altın güncel fiyatlarını takip etmek adeta baş döndürmekte. Peki altın ne kadar? Altın fiyatları çeyrek altın kaç para? Altın fiyatları gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları gram altın kaç paraya çıktı? Altın fiyatları çeyrek altın anlık ne kadar? İşte 22 Ekim altın fiyatları.

#2
Foto - Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 542,48 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 546,56 TL olarak işlem görmekte.

Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 542,48 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 546,56 TL olarak işlem görmekte.

#3
Foto - Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 545,59 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 545,71 TL olarak işlem görmekte.

Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 545,59 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 545,71 TL olarak işlem görmekte.

#4
Foto - Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.786,43 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.786,71 TL’dir.

Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.786,43 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.786,71 TL’dir.

#5
Foto - Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 874,04 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 893,32 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 874,04 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 893,32 TL seviyelerinde işlem görüyor.

#6
Foto - Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.491,80 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.558,02 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.491,80 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.558,02 TL seviyelerinde işlem görmekte.

#7
Foto - Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.740,44 TL yarım altın satış fiyatı 1.784,47 TL.

Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.740,44 TL yarım altın satış fiyatı 1.784,47 TL.

#8
Foto - Ziynet altın ne kadar? Ziynet altın alış fiyatı 3.491,80 TL, ziynet altın satış fiyatı 3.558,02 TL

Ziynet altın ne kadar? Ziynet altın alış fiyatı 3.491,80 TL, ziynet altın satış fiyatı 3.558,02 TL

#9
Foto - Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.550,99 TL, ata altın satış fiyatı 3.640,29 TL

Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.550,99 TL, ata altın satış fiyatı 3.640,29 TL

#10
Foto - 14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 298,59 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 357,38 TL seviyelerinde.

14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 298,59 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 357,38 TL seviyelerinde.

#11
Foto - 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 490,63 TL satış fiyatı 509,60 TL.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 490,63 TL satış fiyatı 509,60 TL.

#12
Foto - Gremse altın fiyatı ne kadar? Gremse alış fiyatı 8.701,00 TL satış fiyatı 8.945,00 TL.

Gremse altın fiyatı ne kadar? Gremse alış fiyatı 8.701,00 TL satış fiyatı 8.945,00 TL.

#13
Foto - Gümüş gram fiyatı kaç para? Gümüş alış fiyatı 7,39 TL olurken, gümüş gram satış fiyatı ise 7,39 TL seviyelerinde.

Gümüş gram fiyatı kaç para? Gümüş alış fiyatı 7,39 TL olurken, gümüş gram satış fiyatı ise 7,39 TL seviyelerinde.

#14
Foto - Gümüş ONS fiyatı kaç para? Gümüş ONS fiyatı 24,20 TL olurken, gümüş ONS satış fiyatı ise 24,22 TL seviyelerinde.

Gümüş ONS fiyatı kaç para? Gümüş ONS fiyatı 24,20 TL olurken, gümüş ONS satış fiyatı ise 24,22 TL seviyelerinde.

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