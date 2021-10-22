2021-10-22 09:01:31 Çeyrek ne kadar? Gram altın TL? Son dakika altın fiyatları 22 Ekim 2021
Altın fiyatları son haftalarda yatırımcısının yüzünü bir hayli güldürüyor. Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve bilezik fiyatları başta olmak üzere altın fiyatlarında anlık değişiklikler söz konusu olmakta. Altın 550 sınırına dayanırken, çeyrek altın fiyatı ne kadar olduğu, altın fiyatları kaç para olduğu? merak edilir oldu. İşte gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, ata, yarım, ziynet, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları… 22 Ekim altın fiyatları son durum.