2021-11-08 08:26:31 Çeyrek altın ne kadar? Gram atın bugün ne kadar oldu? 8 Kasım altın fiyatları
Altın fiyatları son durum: 8 Kasım altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken gram altının fiyatı 565 TL’yi görmüştü. Altın fiyatları son günlerde yatırımcısına bayram ettirirken, gram altın alış satış, çeyrek altın alış satış fiyatı da anlık olarak takip edilmeye çalışılıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 8 Kasım güncel altın fiyatları...