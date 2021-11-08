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Ekonomi
15
Çeyrek altın ne kadar? Gram atın bugün ne kadar oldu? 8 Kasım altın fiyatları

2021-11-08 08:26:31
Çeyrek altın ne kadar? Gram atın bugün ne kadar oldu? 8 Kasım altın fiyatları

Altın fiyatları son durum: 8 Kasım altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken gram altının fiyatı 565 TL’yi görmüştü. Altın fiyatları son günlerde yatırımcısına bayram ettirirken, gram altın alış satış, çeyrek altın alış satış fiyatı da anlık olarak takip edilmeye çalışılıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 8 Kasım güncel altın fiyatları...

#1
Foto - Altın fiyatları haftanın ikinci gününde yakından takip edilen konular arasında bulunuyor. Cumhuriyet altının fiyatı 3.691,41 TL seviyelerinde seyrediyor. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Peki çeyrek altın bugün ne kadar, gram altın kaç para? 8 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları haftanın ikinci gününde yakından takip edilen konular arasında bulunuyor. Cumhuriyet altının fiyatı 3.691,41 TL seviyelerinde seyrediyor. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Peki çeyrek altın bugün ne kadar, gram altın kaç para? 8 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu?

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 563,01 TL, 566,57 TL

GRAM ALTIN FİYATI 563,01 TL, 566,57 TL

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 566,06 TL, 566,17 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 566,06 TL, 566,17 TL

#4
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.820,08 TL, 1.820,33 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.820,08 TL, 1.820,33 TL

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 906,41 TL, 926,45 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 906,41 TL, 926,45 TL

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.622,81 TL, 3.691,41 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.622,81 TL, 3.691,41 TL

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 1.805,74 TL, 1.851,37 TL

YARIM ALTIN FİYATI 1.805,74 TL, 1.851,37 TL

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 3.622,81 TL, 3.691,41 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI 3.622,81 TL, 3.691,41 TL

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 3.723,48 TL, 3.817,04 TL

ATA ALTIN FİYATI 3.723,48 TL, 3.817,04 TL

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 310,04 TL, 370,68 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 310,04 TL, 370,68 TL

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 509,13 TL, 528,82 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 509,13 TL, 528,82 TL

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 9.001,00 TL, 9.280,00 TL

GREMSE ALTIN FİYATI 9.001,00 TL, 9.280,00 TL

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 7,55 TL, 7,56 TL

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 7,55 TL, 7,56 TL

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,23 TL, 24,25 TL

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,23 TL, 24,25 TL

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