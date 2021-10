Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın fiyatı 11 Ekim 2021 güncel çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 11 Ekim Pazartesi günü yatırımcılar tarafından an be an araştırılıyor. Haftanın ilk iş günü altın fiyatları bir hayli hareketli olarak başladı. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın fiyatının ne kadar olduğunu öğrenmek isteyenler, ardından çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatı hakkında da bilgi almak istiyor. İşte 11 Ekim canlı altın fiyatları...