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Ekonomi
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Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın fiyatı 11 Ekim 2021 güncel çeyrek altın fiyatları

2021-10-11 09:03:00
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın fiyatı 11 Ekim 2021 güncel çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları 11 Ekim tablosu! Altın fiyatları son durum araması son günlerde çok büyük ilgi görüyor. 11 Ekim 2021 haftanın ilk iş günü olan Pazartesi günü altın almak ya da altın satmak için kuyumcunun yolunu tutmak isteyen vatandaşlar, altın kaç para, altın fiyatları ne kadar, gram altın kaç TL merak ediyor. Cumhuriyet altını, gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar olduğu sorgulanırken, altın alış fiyatı ve altın satış fiyatı da bir hayli takip edilmekte. Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın 11 Ekim 2021 fiyatı, çeyrek, Yarım, Tam altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları tablosu!

#1
Foto - Altın fiyatları ne kadar? sorusu 11 Ekim Pazartesi günü yatırımcılar tarafından an be an araştırılıyor. Haftanın ilk iş günü altın fiyatları bir hayli hareketli olarak başladı. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın fiyatının ne kadar olduğunu öğrenmek isteyenler, ardından çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatı hakkında da bilgi almak istiyor. İşte 11 Ekim canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 11 Ekim Pazartesi günü yatırımcılar tarafından an be an araştırılıyor. Haftanın ilk iş günü altın fiyatları bir hayli hareketli olarak başladı. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın fiyatının ne kadar olduğunu öğrenmek isteyenler, ardından çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatı hakkında da bilgi almak istiyor. İşte 11 Ekim canlı altın fiyatları...

#2
Foto - Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 503,50 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 506,78 TL olarak işlem görmekte.

Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 503,50 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 506,78 TL olarak işlem görmekte.

#3
Foto - Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 505,16 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 505,25 TL olarak işlem görmekte.

Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 505,16 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 505,25 TL olarak işlem görmekte.

#4
Foto - Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.759,21 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.759,79 TL’dir.

Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.759,21 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.759,79 TL’dir.

#5
Foto - Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 808,44 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 826,26 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 808,44 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 826,26 TL seviyelerinde işlem görüyor.

#6
Foto - Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.233,04 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.294,26 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.233,04 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.294,26 TL seviyelerinde işlem görmekte.

#7
Foto - Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.611,47 TL yarım altın satış fiyatı 1.652,18 TL.

Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.611,47 TL yarım altın satış fiyatı 1.652,18 TL.

#8
Foto - Ziynet altın ne kadar? Ziynet altın alış fiyatı 3.233,04 TL, ziynet altın satış fiyatı 3.294,26 TL

Ziynet altın ne kadar? Ziynet altın alış fiyatı 3.233,04 TL, ziynet altın satış fiyatı 3.294,26 TL

#9
Foto - Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.333,11 TL, ata altın satış fiyatı 3.415,89 TL

Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.333,11 TL, ata altın satış fiyatı 3.415,89 TL

#10
Foto - 14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 276,82 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 332,11 TL seviyelerinde.

14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 276,82 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 332,11 TL seviyelerinde.

#11
Foto - 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 455,44 TL satış fiyatı 473,05 TL.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 455,44 TL satış fiyatı 473,05 TL.

#12
Foto - Gremse altın fiyatı ne kadar? Gremse alış fiyatı 8.127,00 TL satış fiyatı 8.306,00 TL.

Gremse altın fiyatı ne kadar? Gremse alış fiyatı 8.127,00 TL satış fiyatı 8.306,00 TL.

#13
Foto - Gümüş gram fiyatı kaç para? Gümüş alış fiyatı 6,54 TL olurken, gümüş gram satış fiyatı ise 6,55 TL seviyelerinde.

Gümüş gram fiyatı kaç para? Gümüş alış fiyatı 6,54 TL olurken, gümüş gram satış fiyatı ise 6,55 TL seviyelerinde.

#14
Foto - Gümüş ONS fiyatı kaç para? Gümüş ONS fiyatı 22,76 TL olurken, gümüş ONS satış fiyatı ise 22,77 TL seviyelerinde.

Gümüş ONS fiyatı kaç para? Gümüş ONS fiyatı 22,76 TL olurken, gümüş ONS satış fiyatı ise 22,77 TL seviyelerinde.

#15
Foto -

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