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Ekonomi
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Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Kasım 2021 güncel altın fiyatları

2021-11-25 08:31:39
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Kasım 2021 güncel altın fiyatları

Anlık altın fiyatları son dakika haberi: Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın Türkiye'ye gelmesi ve 10 milyar dolarlık yatırım yapacağı olması dolar kuru başta olmak üzere altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak edilmeye başlanırken, bir yandan da anlık altın fiyatları da takip ediliyor. Gündemin merak edilen konuları arasında Dolar, euro ve altın kurları geliyor. Son günlerde zirveleri aşan altın fiyatları vatandalaır tabikinde yer almayı sürdürüyor. Altın ne kadar, gramaltın ne kadar, kaç lira oldu? Çeyrek altın, gram altın düştü mü? Altında son durum ne? soruları en fazla aratılan konular arasında. İşte 25 Kasım Perşembe gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın ve bilezik fiyatları…

#1
Foto - Son durum: 25 Kasım altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken gram altının fiyatı 765 TL’yi görmüştü. Altın fiyatları son günlerde yatırımcısına bayram ettirirken, gram altın alış satış, çeyrek altın alış satış fiyatı da anlık olarak takip edilmeye çalışılıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 25 Kasım 2021 güncel altın fiyatları...

Son durum: 25 Kasım altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken gram altının fiyatı 765 TL’yi görmüştü. Altın fiyatları son günlerde yatırımcısına bayram ettirirken, gram altın alış satış, çeyrek altın alış satış fiyatı da anlık olarak takip edilmeye çalışılıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 25 Kasım 2021 güncel altın fiyatları...

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.791,81 TL, 1.792,16 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.791,81 TL, 1.792,16 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 679,31 TL, 694,19 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 679,31 TL, 694,19 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 687,78 TL, 687,91 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 687,78 TL, 687,91 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.100,72 TL, 1.125,00 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.100,72 TL, 1.125,00 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.401,78 TL, 4.485,14 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.401,78 TL, 4.485,14 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.194,01 TL, 2.249,45 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.194,01 TL, 2.249,45 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.401,78 TL, 4.485,14 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.401,78 TL, 4.485,14 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 4.516,60 TL, 4.647,07 TL,

ATA ALTIN FİYATI 4.516,60 TL, 4.647,07 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 375,22 TL, 446,32 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 375,22 TL, 446,32 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 614,46 TL, 638,22 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 614,46 TL, 638,22 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 10.863,00 TL, 11.296,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 10.863,00 TL, 11.296,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,06 TL, 9,07 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,06 TL, 9,07 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,66 TL, 23,67 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,66 TL, 23,67 TL,

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