Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Kasım 2021 güncel altın fiyatları

Anlık altın fiyatları son dakika haberi: Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın Türkiye'ye gelmesi ve 10 milyar dolarlık yatırım yapacağı olması dolar kuru başta olmak üzere altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak edilmeye başlanırken, bir yandan da anlık altın fiyatları da takip ediliyor. Gündemin merak edilen konuları arasında Dolar, euro ve altın kurları geliyor. Son günlerde zirveleri aşan altın fiyatları vatandalaır tabikinde yer almayı sürdürüyor. Altın ne kadar, gramaltın ne kadar, kaç lira oldu? Çeyrek altın, gram altın düştü mü? Altında son durum ne? soruları en fazla aratılan konular arasında. İşte 25 Kasım Perşembe gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın ve bilezik fiyatları…