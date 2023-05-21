Ceviz hakkında bilmediğiniz farklı bilgiler! Hem lezzetli hem sağlıklı hem de vitamin dolu! Böylesi görülmedi, inanamadılar

Ceviz hakkında bilmediğiniz farklı bilgiler! Cevizin yanına hangi ağaç dikilir? 4 – Ceviz bahçesi kurulacak bir bahçede mutlaka toprak analizi yapılmalıdır. 5 – Rüzgârın zarar verecek şekilde sert estiği yerlerdeki bahçe kurulumlarında rüzgâr perdesi oluşturulmalıdır. ( İbreli türlerden selvi, sedir gibi fidanlar dikilir.) Meyve Vermeyen ceviz ağacına ne yapılır? Cevizin meyve vermesi için ne gibi ilaçlar, gübreler kullanılır. Ceviz ağacı eve yakın dikilir mi? Ceviz ağacının kökü kesinlikle binalara zarar vermez ziraa ceviz ağacı kazık kök sistemi gelişen bir ağaçtır. Bu yüzden dolayı binalarınıza zarar verme diye bir durum kesinlikle yoktur. Ceviz ağacı neden ağlar? Ceviz ağacı neyi sever? Ceviz yetiştiriciliği asıl yapılır? Ceviz ağaçları kazık kökleri dolayısıyla fazla su tutmayan, süzek ve derin olan arazileri seviyor. Taban suyu yüksek olan yerlerde ağaçlar verimsizleşiyor. Ceviz yetiştiriciliği yapanların toprak ve sudaki tuza karşı da hassas olması gerekiyor. Tuzluluk verim sorununun temel kaynağı olabiliyor. Erkek ceviz nasıl anlaşılır? Ceviz erkek püskül şeklinde ağacın yan dallarında büyür ve bu şekli sayesinde kolayca anlaşılır.