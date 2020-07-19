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Dünya
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Cephe hattından Türkiye'ye mesaj: Kardeşimizin desteğini her dakika hissediyoruz

2020-07-19 14:20:46
Cephe hattından Türkiye'ye mesaj: Kardeşimizin desteğini her dakika hissediyoruz

Ermeni mevzileriyle karşı karşıya nöbet tutan Azerbaycan askerleri, muhtemel saldırılara karşılık vermek için tetikte bekliyor. Mevzilerini koruyan subaylardan Yüzbaşı Penah Maşıyev, gözetim ve kontrolü güçlendirdiklerini, düşmanın Azerbaycan'a bir adım bile atmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Üsteğmen Ülvü Velizade, "Düşmana bir karış bile toprak vermedik, vermeyeceğiz. Kardeşimiz Türkiye'den gelen destek mesajlarını her dakika hissediyoruz" dedi.

#1
Foto - Ermenistan-Azerbaycan sınırında son günlerde devam eden çatışmalara ara verilse de gerginlik devam ediyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, 12-16 Temmuz tarihlerinde Ermenilerin sınırdaki stratejik yükseklikleri ele geçirmek için saldırdığı Azerbaycan mevzilerinden birini görüntüledi.

Ermenistan-Azerbaycan sınırında son günlerde devam eden çatışmalara ara verilse de gerginlik devam ediyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, 12-16 Temmuz tarihlerinde Ermenilerin sınırdaki stratejik yükseklikleri ele geçirmek için saldırdığı Azerbaycan mevzilerinden birini görüntüledi.

#2
Foto - Ermeni mevzileriyle karşı karşıya nöbet tutan Azerbaycan askerleri, muhtemel saldırılara karşılık vermek için tetikte bekliyor. Ermenistan ordusunun top atışları da dahil gerçekleştirdiği saldırıları geri püskürten Azerbaycan askerleri, karşı taraftaki tüm hareketliliği anbean gözetliyor.

Ermeni mevzileriyle karşı karşıya nöbet tutan Azerbaycan askerleri, muhtemel saldırılara karşılık vermek için tetikte bekliyor. Ermenistan ordusunun top atışları da dahil gerçekleştirdiği saldırıları geri püskürten Azerbaycan askerleri, karşı taraftaki tüm hareketliliği anbean gözetliyor.

#3
Foto - Yaşanan en küçük bir hareketlilik, modern silah ve gözlem araçlarıyla donatılan Azerbaycan askerleri tarafından anında komutanlığa iletiliyor. Askerlerin hazırlıklarının ve morallerinin oldukça yüksek olduğu görülüyor. Teçhizat ve ikmal konusunda herhangi bir sorun yaşanmıyor.

Yaşanan en küçük bir hareketlilik, modern silah ve gözlem araçlarıyla donatılan Azerbaycan askerleri tarafından anında komutanlığa iletiliyor. Askerlerin hazırlıklarının ve morallerinin oldukça yüksek olduğu görülüyor. Teçhizat ve ikmal konusunda herhangi bir sorun yaşanmıyor.

#4
Foto - Mevzilerini koruyan subaylardan Yüzbaşı Penah Maşıyev, gözetim ve kontrolü güçlendirdiklerini, düşmanın Azerbaycan'a bir adım bile atmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Mevzilerini koruyan subaylardan Yüzbaşı Penah Maşıyev, gözetim ve kontrolü güçlendirdiklerini, düşmanın Azerbaycan'a bir adım bile atmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

#5
Foto - Azerbaycan halkının gözünün arkada kalmaması gerektiğini belirten Maşıyev, bu mevzilerde oldukları sürece Ermeni güçlerin bir adım bile atamayacağını vurguladı. Maşıyev, kardeş ülke Türkiye'den gelen destek mesajlarıyla gururlandıklarını ve morallerinin daha da yükseldiğini kaydetti.

Azerbaycan halkının gözünün arkada kalmaması gerektiğini belirten Maşıyev, bu mevzilerde oldukları sürece Ermeni güçlerin bir adım bile atamayacağını vurguladı. Maşıyev, kardeş ülke Türkiye'den gelen destek mesajlarıyla gururlandıklarını ve morallerinin daha da yükseldiğini kaydetti.

#6
Foto -

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ HER DAKİKA HİSSEDİYORUZ" Üsteğmen Ülvü Velizade de Ermenistan ordusunun provokasyonunu önlediklerini ve gereken yanıtı misliyle verdiklerini söyledi.

#7
Foto - Velizade,

Velizade, "Düşmana bir karış bile toprak vermedik, vermeyeceğiz. Kardeşimiz Türkiye'den gelen destek mesajlarını her dakika hissediyoruz." dedi.

#8
Foto - Kıdemli Uzman Çavuş Ahmet Ağayev de Azerbaycan ordusunun güçlü olduğunu, halkla ordu arasında güçlü bağ bulunduğunu belirtti. Ağayev, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği için savaşmaya her zaman hazır olduklarını vurguladı.

Kıdemli Uzman Çavuş Ahmet Ağayev de Azerbaycan ordusunun güçlü olduğunu, halkla ordu arasında güçlü bağ bulunduğunu belirtti. Ağayev, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği için savaşmaya her zaman hazır olduklarını vurguladı.

#9
Foto - BİNLERCE GENÇ

BİNLERCE GENÇ "GÖNÜLLÜ ASKERLİK" İÇİN BAŞVURDU Ermenistan'ın saldırılarının ardından Azerbaycanlılar tek yürek oldu. Ülkenin dört bir yanından Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmetine gönüllü askerlik başvurusu yağdı.

#10
Foto - Son 2 günde yaklaşık 24 bin Azerbaycanlı, gönüllü asker olmak için başvurdu.

Son 2 günde yaklaşık 24 bin Azerbaycanlı, gönüllü asker olmak için başvurdu.

#11
Foto - ERMENİSTAN 12 TEMMUZ'DA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

ERMENİSTAN 12 TEMMUZ'DA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

#12
Foto - Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

#13
Foto - Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

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