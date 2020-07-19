Cephe hattından Türkiye'ye mesaj: Kardeşimizin desteğini her dakika hissediyoruz

Yaşanan en küçük bir hareketlilik, modern silah ve gözlem araçlarıyla donatılan Azerbaycan askerleri tarafından anında komutanlığa iletiliyor. Askerlerin hazırlıklarının ve morallerinin oldukça yüksek olduğu görülüyor. Teçhizat ve ikmal konusunda herhangi bir sorun yaşanmıyor.