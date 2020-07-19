2020-07-19 14:20:46 Cephe hattından Türkiye'ye mesaj: Kardeşimizin desteğini her dakika hissediyoruz
Ermeni mevzileriyle karşı karşıya nöbet tutan Azerbaycan askerleri, muhtemel saldırılara karşılık vermek için tetikte bekliyor. Mevzilerini koruyan subaylardan Yüzbaşı Penah Maşıyev, gözetim ve kontrolü güçlendirdiklerini, düşmanın Azerbaycan'a bir adım bile atmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Üsteğmen Ülvü Velizade, "Düşmana bir karış bile toprak vermedik, vermeyeceğiz. Kardeşimiz Türkiye'den gelen destek mesajlarını her dakika hissediyoruz" dedi.