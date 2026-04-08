Cep telefonu ve tablet satışında yeni dönem! Televizyonda listeye dahil edildi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cep telefonu ve tablet satışında yeni dönem! Televizyonda listeye dahil edildi!

Ticaret Bakanlığı, cep telefonu, tablet ve bilgisayardan sonra şimdi de televizyonların yenilenerek satılmasına olanak sağlayacak düzenleme için harekete geçti.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik taslağına göre, cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi yenilenmiş ürünlere ilişkin bilgilerin tüketiciler tarafından sorgulanması ve izlenmesi amacıyla Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi uygulamaya alınacak. - Düzenlemeyle, yenilenmiş ürün satın alan tüketicilere de 14 günlük cayma hakkından yararlanma imkanı getirilecek -Televizyonlar da yenilenip tekrar satışa sunulabilecek

Ticaret Bakanlığınca, cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar ve oyun konsollarının ardından televizyonların da yenilenerek yeniden satışa sunulmasına yönelik düzenleme yapılacak. Bakanlık, konuya ilişkin hazırladığı Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik Taslağı'nı ilgili tarafların görüşüne sundu.

TEELVİZYON DA LİSTEYE DAHİL EDİLDİ AA muhabirinin taslaktan yaptığı derlemeye göre, televizyonlar da yenilenerek yeniden satışa sunulacak ürünler arasına dahil edilecek. Böylece bu ürün grubunun da güvenilir biçimde ekonomiye tekrar kazandırılmasına ve israfın önlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bakanlıkça bu ürünlere ilişkin Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) devreye alınacak. Yenileme işlemlerinin, Bakanlıkça belirlenen düzenlemelere uygun olarak YÜBİS üzerinden yapılması ve oluşturulan elektronik sertifikanın tüketicilere verilmesi zorunlu hale gelecek.

Sistemle, yetkili satıcı ve yerinde yenileme noktası, yetkilendirme, kayıp-kaçak ve çalıntı ürün sorgulaması, veri trafiği kontrolü, yeterlilik belgesi ile yenileme yetki belgesi geçerlilik durumu sorgusu gibi konularda elde edilecek veriler takip edilecek. Bu verilerin gerekli bölümleri, tüketiciler tarafından erişilebilir ve sorgulanabilir olacak. Sistemle, yenileme işleminin belirli aşamaları ve sertifika üretimi süreçlerinin tamamlanması ve izlenmesi sağlanacak.

Yenileme merkezlerinin, yetkili satıcıların, yerinde yenileme noktalarının ve Bakanlıkça belirlenen diğer bilgi ve belgelerin YÜBİS'e kaydedilmesi zorunluluğu gelecek. Yetki belgeli merkezlerin, yenilediği ürünlere ilişkin üretici veya ithalatçı tarafından hazırlanan Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarını kendi internet sitesinde bulundurması gerekecek. Tüketicinin talep etmesi halinde yenileme merkezi, bu kılavuzu yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla tüketiciye verecek.

BEYAZ LİSTE ŞARTI Taslakla, yenileme yetki belgesinin alınabilmesi için gereken şartlarda da düzenleme yapılması öngörülüyor. Buna göre, Bakanlıkça belirlenen düzenlemelerde yer alan özelliklere uygun olarak alınmış yeterlilik belgesine sahip olunması ve sermaye şirketi niteliğinde olunması gerekecek. Yapılan denetim ve inceleme neticesinde yenileme merkezinin uyarılması, yetki belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesine ilişkin kararların değerlendirilmesi amacıyla Bakanlıkça komisyon kurulacak. Söz konusu komisyonun 5 üyeden oluşması öngörülüyor.

Elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların yenilenebilmesi için e-Devlet'te yer alan "beyaz liste"de yer alması, en az bir yıl öncesine ilişkin veri, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiğinin bulunması gibi şartlar aranacak. Kullanılmış malın değerleme işleminin malın yenileme merkezine, yerinde yenileme noktasına ya da yetkili satıcıya teslim edildiği veya ulaştığı tarihi takip eden üç iş günü içinde sonuçlandırılması gerekecek./ kaynak: haber7

