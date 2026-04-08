Sağlık
Bu ürünler dişleriniz için yıkım olabilir! Beyazlatıyor diye kullanılıyor, sonuç hüsran oluyor
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bu ürünler dişleriniz için yıkım olabilir! Beyazlatıyor diye kullanılıyor, sonuç hüsran oluyor

Sosyal medyada satılan diş parlatıcı ve beyazlatıcı ürünler, ilk anda etkili gibi görünse de ağız sağlığında ciddi hasara sebep oluyor.

Foto - Bu ürünler dişleriniz için yıkım olabilir! Beyazlatıyor diye kullanılıyor, sonuç hüsran oluyor

Daha beyaz dişlere kavuşmak isterken kullanılan bazı ürünler, beklenenin tam tersine ağız sağlığını bozabiliyor.

Foto - Bu ürünler dişleriniz için yıkım olabilir! Beyazlatıyor diye kullanılıyor, sonuç hüsran oluyor

Sosyal medya üzerinden satın alınan diş ürünlerini kullanan vatandaşların dişleri mahvolurken dişlerde diş eti çekimleri ve yıkımlar başlıyor.

Foto - Bu ürünler dişleriniz için yıkım olabilir! Beyazlatıyor diye kullanılıyor, sonuç hüsran oluyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren Diş hekimi Ahmet Toka, "Bizim mesleğimizde de doğru bildiğimiz yanlışlar var. Diş taşı temizliğini 6 ayda bir rutin kontrollerle yaptırmalıyız. Yaptırmadığımız zaman dişeti kanamaları, diş eti çekilmeleri, uyandığımızda kanamalar yemek yerken ya da fırçalama anında olabilir. Bunun sebebi o bölgede diş taşları oluşması ve diş etlerinin çekilmesi ve kemiklerin açığa çıkmasıdır. Düzenli diş bakımları sayesinde herhangi diş taşı birikmesi ve enfeksiyon oluşmaz. Diş sağlığımıza kavuşmuş oluruz" dedi.

Foto - Bu ürünler dişleriniz için yıkım olabilir! Beyazlatıyor diye kullanılıyor, sonuç hüsran oluyor

Toka, " Sosyal medyalarda satılan diş temizliği parlatıcı gibi bu tip ürünler hatalı ve asılsızdır. Bunlar firmaların kendi satış projeleridir. Bunları sosyal medyalarda satıyorlar. Bunları kullanan hastalar genellikle bize geldiklerinde ilk başlarda çok güzel beyazladığını ardından dişlerinin mahvolduğunu diş eti çekimleri ve yıkımlar olduğunu söylüyorlar. Lütfen bunlara inanmayın diş hekimlerinize danışın sağlıklı kalın" diye konuştu.

