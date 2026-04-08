Bu ürünler dişleriniz için yıkım olabilir! Beyazlatıyor diye kullanılıyor, sonuç hüsran oluyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren Diş hekimi Ahmet Toka, "Bizim mesleğimizde de doğru bildiğimiz yanlışlar var. Diş taşı temizliğini 6 ayda bir rutin kontrollerle yaptırmalıyız. Yaptırmadığımız zaman dişeti kanamaları, diş eti çekilmeleri, uyandığımızda kanamalar yemek yerken ya da fırçalama anında olabilir. Bunun sebebi o bölgede diş taşları oluşması ve diş etlerinin çekilmesi ve kemiklerin açığa çıkmasıdır. Düzenli diş bakımları sayesinde herhangi diş taşı birikmesi ve enfeksiyon oluşmaz. Diş sağlığımıza kavuşmuş oluruz" dedi.