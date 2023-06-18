2023-06-18 22:46:58 Cep telefonu ısınanlar bu uyarılara dikkat!
Cep telefonları ısınan kullanıcılara yönelik uzmanlardan önemli uyarılar geldi.
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Cep telefonları ısınan kullanıcılara yönelik uzmanlardan önemli uyarılar geldi.
Telefonların çalışmasını sağlayan çiplerin ısınmasının cihazlara zarar verdiği belirtilen uyarıda, "Telefonun ısısı arttıkça çipler aşırı ısınıp bozulmamak için kendilerini yavaşlatır. Çünkü elektronik aletler genellikle 35 dereceye kadar ısılarda çalışmak üzere tasarlanmıştır." denildi.
"Piller soğumakta zorlandıkça pil ömrü de azalıyor." uyarısı yapılırken, "Ekran koruyucu kullanmak ısıyı telefonun içine hapsettiği için telefonun soğumasını zorlaştırıyor. Telefonun ısınmaması için en etkili yöntem, telefon şarj olurken ısıya maruz kalmasını engellemek. Telefonlar şarj olurken ısınır. Çok sıcak bir ortamda telefon şarj edilirse daha da ısınmasına yol açabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
Telefonun doğrudan güneş ışığına maruz kalmama gerektiği hatırlatılırken, telefonun sıcak havada yoğun işlemler yapmasının önüne geçen için, "GPS veya kullanmadığınız şeyleri kapatın. Ne kadar az uygulama kullanırsanız, telefonunuz o kadar az ısı üretir. Telefonunuzu birkaç dakikalığına kapatıp, soğumasını bekledikten sonra tekrar açabilirsiniz." tavsiyelerinde bulunuldu.
Öte yandan telefonun soğuması için buzdolabına konulmasından kesinlikle kaçınılması gerektiği vurgulandı.
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