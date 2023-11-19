Cennet hurmasının faydaları! Trabzon Hurması: C vitamini en çok bu gıdada dolu! Herkes onu konuşuyor

2 farklı isimle de anılan trabzon hurması, cennet hurması olarak da adlandırılır. Diğer hurmalardan biraz farklı olan ve tat olarak da diğer hurmalardan farklı olan bir meyve türüdür. Ayrıca içerisinde bulunduğu vitaminler ve mineraller sayesinde insan vücuduna birçok faydası bulunmaktadır. Mide sorunlarına, karaciğere, kabızlığa, kan hücrelerine, bağışıklık sistemine, kansere, göz sağlığına, kilo veremeye, cilt sağlığına ve daha birçok sorunların tedavisinde de kullanılmaktadır. İşte trabzon hurmasının inanılmaz faydaları…