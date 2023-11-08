  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
12
Cengiz ve Limak Holding oraya talip oldu

2023-11-08 10:18:07
Cengiz ve Limak Holding oraya talip oldu

Türk inşaat sektörünün önemli şirketlerinden Cengiz ve Limak Holding, dikkat çeken bir projeye talip olma kararı aldı.

#1
Foto - Cengiz ve Limak Holding oraya talip oldu

Dünya'dan Kerim Ülker iki eski ortağın Filipinler için rekabette olduğunu yazdı. Ülker'in yazısının tamamı şu şekilde:

#2
Foto - Cengiz ve Limak Holding oraya talip oldu

"Hatırlayacağınız üzere Güneydoğu Asya’da ilk havalimanı ihalesini alan Türk şirketi olan IC Holding’in Vietnam’daki başarısını geçtiğimiz ağustos ayında sizlere ilk kez Dünya Gazetesi’nden duyurmuştuk. Şimdi de yine aynı coğrafyadan bir yeni haberi daha paylaşacağız.

#3
Foto - Cengiz ve Limak Holding oraya talip oldu

Asya’nın en büyük ada ülkelerinden biri olan Filipinler’in en büyük havalimanı bu yılın aralık ayında ihaleye çıkacak. Başkent Manila’nın dünyaya açılan kapısı olan Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı’nın (NAIA) yeniden yapımı ve rehabilitasyonu projesine dünya devlerinin yanı sıra sektörün en büyük isimlerinden olan iki Türk şirketi daha katılacak.

#4
Foto - Cengiz ve Limak Holding oraya talip oldu

Filipinler Ulaştırma Bakanlığı Sekreteri Jaime Bautista, ihale sürecini resmi olarak açıkladı. Verilen bilgiye göre Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi Hava Trafik Yönetim Merkezi, uzun süredir teknik sorun yaşayan Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı için yenileme projesini hayata geçirdi.

#5
Foto - Cengiz ve Limak Holding oraya talip oldu

İhale için 8 şirket başvuru aldı. Eylül ayında Cengiz Holding’in ilgi gösterdiği havalimanı için geçtiğimiz günlerde Limak Holding de resmi sürece katıldı. Edindiğim bilgilere göre, 8 şirketin 2’si Filipinler, geri kalan 6’sı ise yabancı firma statüsünde. Bautista, 27 Aralık’ta tekliflerin son günü olduğunu, sürecin ise 2024 yılında tamamlanacağını belirtiyor.

#6
Foto - Cengiz ve Limak Holding oraya talip oldu

Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı’nın rehabilitasyon bütçesi 171 milyar Filipinler pezosu. Yani yaklaşık 85 milyar TL. Dolar bazında ise 3 milyar doların biraz üzerinde.

#7
Foto - Cengiz ve Limak Holding oraya talip oldu

Adını 21 Ağustos 1983’te havaalanında suikasta uğrayan eski Filipin Senatörü Benigno ‘Ninoy’ Aquino Jr.’dan alan havalimanı, 1948 yılından bu yana faaliyette. Başkent Manila’nın dünyaya açılan kapısı olan havalimanı, Asya-Pasifik’in en kötü havalimanlarından biri olarak biliniyor. Filipin yönetimi iyileştirme ile birlikte şirketlerin havalimanını işletmekle de ilgilendiği yönünde.

#8
Foto - Cengiz ve Limak Holding oraya talip oldu

Verilen teklifler arasında yerel San Miguel Corp., Hindistan’ın GMR Grubu, Manila Uluslararası Havaalanı Konsorsiyumu, Spark 888 Management Inc., Asya Havaalanı Konsorsiyumu, Cengiz İnşaat, Güney Koreli Incheon olurken buna son katılan Limak, havalimanı inşaatı ve işletmesi sürecinde daha fazla projeye sahip. Kosova’dan Kuveyt’e kadar geniş coğrafyada havalimanı yapan ve işleten Limak, bu alana 1994 yılında Balıkesir Havaalanı F-16 Tesisatı İnşaatı ile girdi.

#9
Foto - Cengiz ve Limak Holding oraya talip oldu

İstanbul Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı gibi projelerde yer alan Limak, Mısır’da Kahire Uluslararası Havalimanı, Senegal Dakar Blaise-Diagne Uluslararası Havalimanı işlerine imza attı. Limak son olarak kontrat bedeli 4.3 milyar dolar olan Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminali inşaatını üstlenmişti.

#10
Foto - Cengiz ve Limak Holding oraya talip oldu

Güneydoğu Asya’da Türk şirketlerinin havacılık alanında aldığı ilk önemli iş hatırlayacağınız gibi Vietnam’ın Dong Nai eyaletindeki Long Thanh Uluslararası Havalimanı oldu havalimanının ilk etabının ihalesini Türk şirketi IC Holding’in aralarında olduğu konsorsiyum kazanmıştı. 336 trilyon Vietnam Dong’u yani yaklaşık 15 milyar dolarlık bir projeyle yapılacak olan Dong Nai eyaletindeki Long Thanh Uluslararası Havalimanı, 2025 yılında etap etap tamamlanacak.

#11
Foto - Cengiz ve Limak Holding oraya talip oldu

Toplamda 100 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak havalimanının geçtiğimiz günlerde ilk etabı için ihale süreci tamamlanmıştı. 1.5 milyar dolarlık ilk aşamayı Türk şirketi IC Holding’in aralarında bulunduğu konsorsiyum kazanmıştı. İlk aşama tek pist ve terminali kapsayacak ve 2025 yılında tamamlanacak. Önümüzdeki haftalarda başlayacak olan çalışmalarla Türk şirketin olduğu konsorsiyumun üstleneceği proje 25 milyon yolcuya hizmet verecek."

Açıklama az önce geldi! 2 milyon Çinli'yi Türkiye'ye getirecekler
Ekonomi

Açıklama az önce geldi! 2 milyon Çinli'yi Türkiye'ye getirecekler

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Önümüzdeki dönemde 2 milyon turisti Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoru..
Ömer Çelik apar topar yayını aniden terk etti: Arkadaşlar ara vermemiz lazım! Sonra yeniden konuştu! Bakın ne dedi
Gündem

Ömer Çelik apar topar yayını aniden terk etti: Arkadaşlar ara vermemiz lazım! Sonra yeniden konuştu! Bakın ne dedi

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin karşısına çıkan Sözcü Ömer Çelik, ''Arkadaşlar ara vermemiz'' dedi..
Birçok İslam ülkesi bunu yapamadı! Maduro'dan 'helal olsun' dedirten Gazze çağrısı
Dünya

Birçok İslam ülkesi bunu yapamadı! Maduro'dan 'helal olsun' dedirten Gazze çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, katil İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına tepki göstererek, 'İnsanlık artık ayağa kalkmalı ..
Mynet Medya satıldı! Anlaşma sağlandı, imza attılar! İşte yeni sahibi
Aktüel

Mynet Medya satıldı! Anlaşma sağlandı, imza attılar! İşte yeni sahibi

Mynet Medya ve Mynet'in web oyunları kısmı yeni sahibi belirlendi: İstanbul Portföy tarafından kurulan ve çatısı altında birçok önemli medya..
Seyir füzesi ile vurulan uçuş sonrası: Rus korvetinin son hali paylaşıldı! Herkesi hayrete düşürdü!
Dünya

Seyir füzesi ile vurulan uçuş sonrası: Rus korvetinin son hali paylaşıldı! Herkesi hayrete düşürdü!

Seyir füzesiyle vurulan Rus Karadeniz Filosu’na ait Askold Korveti yeniden gündeme gelirken son durumuna ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Askold..
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İsrail'e boykot açıklaması
Gündem

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İsrail'e boykot açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünden itibaren TBMM olarak, TBMM’de kullanılan İsrail’in bu saldırganlığına destek veren şirketlerin hiçbir ü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23