Cengiz ve Limak Holding oraya talip oldu

Asya’nın en büyük ada ülkelerinden biri olan Filipinler’in en büyük havalimanı bu yılın aralık ayında ihaleye çıkacak. Başkent Manila’nın dünyaya açılan kapısı olan Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı’nın (NAIA) yeniden yapımı ve rehabilitasyonu projesine dünya devlerinin yanı sıra sektörün en büyük isimlerinden olan iki Türk şirketi daha katılacak.