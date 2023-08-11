Cengiz Ünder bakın hangi takım ile anlaştı

İddialara göre Fenerbahçe’nin gündeminde olan Cengiz Ünder Zenit ile anlaşma sağlamak üzere ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Futbola Bucaspor altyapısında başlayan ve Altınordu'nun alt yaş kategorilerinde devam eden Cengiz Ünder, İzmir temsilcisinden Başakşehir'e transfer oldu. Gösterdiği performans ile Avrupa'nın dikkatini çeken milli futbolcu, Roma'ya imza attı. Cengiz Ünder, Premier Lig'de Leicester City, Ligue 1'de ise Marsilya'nın formasını giydi. Geçen sezon Marsilya'da 46 maça çıkan Cengiz Ünder, 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. 26 yaşındaki sağ kanat, 4 mücadelede sarı kart gördü.