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Spor
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Cengiz Ünder bakın hangi takım ile anlaştı

2023-08-11 10:28:26
Cengiz Ünder bakın hangi takım ile anlaştı

Bir süredir Fenerbahçe’ye gelmesine artık kesin gözüyle bakılan Cengiz Ünder transferiyle ilgili can sıkıcı bir gelişme yaşandı. İşte deprem etkisine neden olan haberin detayları…

#1
Foto - Cengiz Ünder bakın hangi takım ile anlaştı

Ligue 1 temsilcisi Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe yoğun çaba sarf ederken yıldız isimden kötü haber geldi.

#2
Foto - Cengiz Ünder bakın hangi takım ile anlaştı

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı yaşanırken Cengiz Ünder transferiyle ilgili yaşanan son gelişme moralleri alt üst etti.

#3
Foto - Cengiz Ünder bakın hangi takım ile anlaştı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç teknik direktör İsmail Kartal’ın ısrarla istediği Cengiz Ünder için girişimlerini sürdürürken son gelişme herkesin canını sıkacak gibi duruyor.

#4
Foto - Cengiz Ünder bakın hangi takım ile anlaştı

Herkesin bildiği gibi Cengiz Ünder, Marsilya’nın Panathinakos maçı kadrosunda yer aldı ama maçta forma giymedi.

#5
Foto - Cengiz Ünder bakın hangi takım ile anlaştı

Şampiyonlar Ligi ön elemesi maçında Marsilya'nın önceki akşam Atina deplasmanında Panathinakos'a 1-0 yenildiği maçta milli oyuncu kadroda yer aldı. Ancak 1 dakika bile forma giymedi. Fenerbahçe taraftarı Cengiz Ünder’i beklerken yıldız futbolcunun Rus ekibi Zenit ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

#6
Foto - Cengiz Ünder bakın hangi takım ile anlaştı

İddialara göre Fenerbahçe’nin gündeminde olan Cengiz Ünder Zenit ile anlaşma sağlamak üzere ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Futbola Bucaspor altyapısında başlayan ve Altınordu'nun alt yaş kategorilerinde devam eden Cengiz Ünder, İzmir temsilcisinden Başakşehir'e transfer oldu. Gösterdiği performans ile Avrupa'nın dikkatini çeken milli futbolcu, Roma'ya imza attı. Cengiz Ünder, Premier Lig'de Leicester City, Ligue 1'de ise Marsilya'nın formasını giydi. Geçen sezon Marsilya'da 46 maça çıkan Cengiz Ünder, 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. 26 yaşındaki sağ kanat, 4 mücadelede sarı kart gördü.

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