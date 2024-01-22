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Ekonomi
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Cengiz Holding flaş gelişmeyi 'geliyor' diyerek Türkiye'ye duyurdu: Davalar açılırsa süreç uzayacak ama...

2024-01-22 13:32:52
Cengiz Holding flaş gelişmeyi 'geliyor' diyerek Türkiye'ye duyurdu: Davalar açılırsa süreç uzayacak ama...

Mehmet Cengiz'in yönetim kurulu başkanı olduğu Cengiz Holding'den yatırım anlamında önemli bir adım geldi.

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Foto - Cengiz Holding flaş gelişmeyi 'geliyor' diyerek Türkiye'ye duyurdu: Davalar açılırsa süreç uzayacak ama...

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Elektrik üretim, dağıtım ve ticareti alanlarında faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en büyük elektrik üreticilerinden biri konumunda bulunan Cengiz Enerji, yurt içindeki yeni yatırımlarını yenilenebilir kaynaklara yapacak. Cengiz Enerji İcra Kurulu Üyesi Mustafa Eskiçırak, Cengiz Holding’in sürdürülebilir büyüme stratejisinin itici güçlerinden birinin enerji olduğunu belirterek“Kısa dönemde yenilenebilir enerjideki kurulu gücümüzü 2.800 MW’den 3.900 MW’ye çıkaracağız” dedi. Eskiçırak, Cengiz Enerji’nin yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretiminin yanı sıra Karabiga’da 1.320 MW’lik termik santrali, Samsun’da 610 MW’lik doğal gaz çevrim santrali, Konya ve Mardin’de 61 MW’lik kojenerasyon santralleri işlettiğini de hatırlattı.

#2
Foto - Cengiz Holding flaş gelişmeyi 'geliyor' diyerek Türkiye'ye duyurdu: Davalar açılırsa süreç uzayacak ama...

Cengiz Enerji İcra Kurulu Üyesi Mustafa Eskiçırak, Grup şirketlerinin ihtiyaçları için öz tüketim güneş enerji santrali (GES) yatırımları yapacaklarını belirterek “Eti Alüminyum’la başladığımız güneş enerji santralleri yatırımına Eti Bakır için devam ediyoruz. Tüm sanayi tesislerimizin elektriğini yenilenebilir kaynaklardan sağlamak öncelikli hedefimiz arasında yer alıyor” dedi.

#3
Foto - Cengiz Holding flaş gelişmeyi 'geliyor' diyerek Türkiye'ye duyurdu: Davalar açılırsa süreç uzayacak ama...

Türkiye’deki ilk hibrit enerji santralini yapan şirket olarak, iki kaynaktan elektrik üretimine olanak veren bu tür yatırımların süreceğini anlatan Eskiçırak “Rüzgar enerji santrallerinin sahasına güneş enerji santrali kurulumlarına Sinop’ta başladık.

#4
Foto - Cengiz Holding flaş gelişmeyi 'geliyor' diyerek Türkiye'ye duyurdu: Davalar açılırsa süreç uzayacak ama...

Bunu diğer rüzgar santrallerimizde de sürdürmek istiyoruz” diye konuştu. Mustafa Eskiçırak, Cengiz Enerji olarak bugüne kadar Türkiye’nin en büyük hibrit eletrik santrallerine imza attıklarını da hatırlattı.

#5
Foto - Cengiz Holding flaş gelişmeyi 'geliyor' diyerek Türkiye'ye duyurdu: Davalar açılırsa süreç uzayacak ama...

Mustafa Eskiçırak, Türkiye’de 2022 sonlarında başvuruları alınmaya başlanan elektrik depolama yatırımları ile de ilgilendiklerini kaydetti.

#6
Foto - Cengiz Holding flaş gelişmeyi 'geliyor' diyerek Türkiye'ye duyurdu: Davalar açılırsa süreç uzayacak ama...

Bu çerçevede depolamalı elektrik üretim santrali yatırımları yapmak üzere harekete geçtiklerini kaydeden Eskiçırak, “Ön lisansını aldığımız 6 adet depolamalı elektrik üretim santrali projemiz var. Depolamalı RES projelerimizin kurulu gücü 300 MW, depolamalı GES’lerimizin kurulu gücü ise 200 MW seviyesinde” dedi.

#7
Foto - Cengiz Holding flaş gelişmeyi 'geliyor' diyerek Türkiye'ye duyurdu: Davalar açılırsa süreç uzayacak ama...

Depolamalı RES ve GES projeleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini başlattıkları bilgisini veren Eskiçırak “Bunların sonuçlanması 7-8 ay sürecek.

#8
Foto - Cengiz Holding flaş gelişmeyi 'geliyor' diyerek Türkiye'ye duyurdu: Davalar açılırsa süreç uzayacak ama...

ÇED onayını alınca kamulaştırma ve imar süreci başlayacak, o da 8 ay zaman alacak” dedi.

#9
Foto - Cengiz Holding flaş gelişmeyi 'geliyor' diyerek Türkiye'ye duyurdu: Davalar açılırsa süreç uzayacak ama...

Projeleri durdurmaya yönelik davalar açılması halinde sürelerin daha da uzayabileceğini anlatan Eskiçırak “Bu nedenlerle, depolamalı rüzgâr ve güneş santrallerinin inşasının 2025’ten önce başlaması zor. Dolayısıyla biz de depolamalı RES ve GES projelerimizin inşasına 2025 yılında başlarız gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

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