Cengiz Holding flaş gelişmeyi 'geliyor' diyerek Türkiye'ye duyurdu: Davalar açılırsa süreç uzayacak ama...

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Elektrik üretim, dağıtım ve ticareti alanlarında faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en büyük elektrik üreticilerinden biri konumunda bulunan Cengiz Enerji, yurt içindeki yeni yatırımlarını yenilenebilir kaynaklara yapacak. Cengiz Enerji İcra Kurulu Üyesi Mustafa Eskiçırak, Cengiz Holding’in sürdürülebilir büyüme stratejisinin itici güçlerinden birinin enerji olduğunu belirterek“Kısa dönemde yenilenebilir enerjideki kurulu gücümüzü 2.800 MW’den 3.900 MW’ye çıkaracağız” dedi. Eskiçırak, Cengiz Enerji’nin yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretiminin yanı sıra Karabiga’da 1.320 MW’lik termik santrali, Samsun’da 610 MW’lik doğal gaz çevrim santrali, Konya ve Mardin’de 61 MW’lik kojenerasyon santralleri işlettiğini de hatırlattı.