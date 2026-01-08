Cengiz Holding anlaştı: Dev şirket bölüşüldü
Alarko Holding ve Cengiz Holding ortak oldukları şirketi bölüşmeye karar verdi. Şirket iki holding arasında paylaşıldı.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Alarko Holding ve Cengiz Holding, enerji üretimi konusunda işbirliği konusunda anlaşınca, iki ismin birleşiminden oluşan 'ALCEN' Enerji şirketini kurdular. Alcen Enerji, iki büyük grubun aldığı kararla Alarko Enerji ve Cengiz Enerji'nin müşterek yönetimine tabiydi.
Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş'nin kontrolünde ise bu kez CENAL Elektrik Üretim A.Ş. 2011 yılında kuruldu. "Çevreci Enerji ve İleri Teknoloji" sloganıyla yola çıkan iki sanayi devinin hayata geçirdiği CENAL Elektrik Üretim A.Ş., Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde 1320 MWe (2X660 MWe) / 1380 MWm / 2926 MWt kurulu gücünde, ithal kömüre dayalı 'CENAL Entegre Enerji Santrali (Atık Depolama Alanı, Derin Deniz Deşarj)' projesini hayata geçirdi.
Şirket, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu günlük elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 3’ünü üretiyordu. Alarko Holding, 19 Aralık'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 14 yıldır süren ortaklıkla ilgili ayrılık haberini verdi.
İki büyük grubun aldığı karara göre, Alarko Enerji ve Cengiz Enerji'nin, Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri Anonim Şirketi’nde mal paylaşımına gideceği belirtildi. Elektrik üretim tarafı Cengiz Holding'e kalırken, elektrik dağıtım satış kısmı ise Alarko’ya devredilecekti.
Ayrılığın resmileştiğine ve imzaların atıldığına dair açıklama ise 7 Aralık'ta geldi. Alarko Holding, KAP'a gönderdiği açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bağlı ortaklığımız Alarko Enerji A.Ş. ("Alarko Enerji") ve Cengiz Enerji Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Cengiz Enerji") müşterek yönetimine tabi ortaklığımız Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("Alcen") kontrolünde yer alan Cenal Karabiga Termik Santrali'nin Cengiz Enerji'nin uhdesinde; Alcen'in kontrolünde yer alan elektrik dağıtım (MEDAŞ), elektrik satış (MEPAŞ ve MESAŞ) ve ilgili diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin paylarının tamamının ise Alarko Enerji'nin uhdesinde bulunmasının öngörüldüğü bir yapı oluşturulması amacıyla ortağımız ile görüşmelere başlandığı 19.12.2025 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. Bu kapsamda mutabakat sağlanarak Alarko Enerji ile Cengiz Enerji arasında bir ön protokol bugün itibarıyla imzalanmıştır."
Alarko ve Cengiz ilk kez 2000’li yılların sonunda elektrik dağıtım ihalelerinde işbirliği yapmak üzere bir araya geldiler. Konya ve civarını kapsayan Meram Elektrik Dağıtım ihalesini yüzde 50-50 ortaklıkla kurdukları konsorsiyumla aldılar. Meram Bölgesi'nde ciddi yatırımlar yapan iki holding, Çanakkale Biga'da da işbirliğine gitmişti. Biga'da 650 dönüm arazi üzerine inşa edilen termik santral 1.5 milyar dolara mal olmuştu.
