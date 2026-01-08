  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Cengiz Holding anlaştı: Dev şirket bölüşüldü
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cengiz Holding anlaştı: Dev şirket bölüşüldü

Alarko Holding ve Cengiz Holding ortak oldukları şirketi bölüşmeye karar verdi. Şirket iki holding arasında paylaşıldı.

#1
Foto - Cengiz Holding anlaştı: Dev şirket bölüşüldü

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Alarko Holding ve Cengiz Holding, enerji üretimi konusunda işbirliği konusunda anlaşınca, iki ismin birleşiminden oluşan 'ALCEN' Enerji şirketini kurdular. Alcen Enerji, iki büyük grubun aldığı kararla Alarko Enerji ve Cengiz Enerji'nin müşterek yönetimine tabiydi.

#2
Foto - Cengiz Holding anlaştı: Dev şirket bölüşüldü

Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş'nin kontrolünde ise bu kez CENAL Elektrik Üretim A.Ş. 2011 yılında kuruldu. "Çevreci Enerji ve İleri Teknoloji" sloganıyla yola çıkan iki sanayi devinin hayata geçirdiği CENAL Elektrik Üretim A.Ş., Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde 1320 MWe (2X660 MWe) / 1380 MWm / 2926 MWt kurulu gücünde, ithal kömüre dayalı 'CENAL Entegre Enerji Santrali (Atık Depolama Alanı, Derin Deniz Deşarj)' projesini hayata geçirdi.

#3
Foto - Cengiz Holding anlaştı: Dev şirket bölüşüldü

Şirket, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu günlük elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 3’ünü üretiyordu. Alarko Holding, 19 Aralık'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 14 yıldır süren ortaklıkla ilgili ayrılık haberini verdi.

#4
Foto - Cengiz Holding anlaştı: Dev şirket bölüşüldü

İki büyük grubun aldığı karara göre, Alarko Enerji ve Cengiz Enerji'nin, Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri Anonim Şirketi’nde mal paylaşımına gideceği belirtildi. Elektrik üretim tarafı Cengiz Holding'e kalırken, elektrik dağıtım satış kısmı ise Alarko’ya devredilecekti.

#5
Foto - Cengiz Holding anlaştı: Dev şirket bölüşüldü

Ayrılığın resmileştiğine ve imzaların atıldığına dair açıklama ise 7 Aralık'ta geldi. Alarko Holding, KAP'a gönderdiği açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bağlı ortaklığımız Alarko Enerji A.Ş. ("Alarko Enerji") ve Cengiz Enerji Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Cengiz Enerji") müşterek yönetimine tabi ortaklığımız Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("Alcen") kontrolünde yer alan Cenal Karabiga Termik Santrali'nin Cengiz Enerji'nin uhdesinde; Alcen'in kontrolünde yer alan elektrik dağıtım (MEDAŞ), elektrik satış (MEPAŞ ve MESAŞ) ve ilgili diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin paylarının tamamının ise Alarko Enerji'nin uhdesinde bulunmasının öngörüldüğü bir yapı oluşturulması amacıyla ortağımız ile görüşmelere başlandığı 19.12.2025 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. Bu kapsamda mutabakat sağlanarak Alarko Enerji ile Cengiz Enerji arasında bir ön protokol bugün itibarıyla imzalanmıştır."

#6
Foto - Cengiz Holding anlaştı: Dev şirket bölüşüldü

Alarko ve Cengiz ilk kez 2000’li yılların sonunda elektrik dağıtım ihalelerinde işbirliği yapmak üzere bir araya geldiler. Konya ve civarını kapsayan Meram Elektrik Dağıtım ihalesini yüzde 50-50 ortaklıkla kurdukları konsorsiyumla aldılar. Meram Bölgesi'nde ciddi yatırımlar yapan iki holding, Çanakkale Biga'da da işbirliğine gitmişti. Biga'da 650 dönüm arazi üzerine inşa edilen termik santral 1.5 milyar dolara mal olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu ne biçim silah böyle? Suriye Ordusu PKK/SDG’yi kevgire çevirdi. Namlusundan ateş değil, ölüm yağıyor.
Gündem

Bu ne biçim silah böyle? Suriye Ordusu PKK/SDG’yi kevgire çevirdi. Namlusundan ateş değil, ölüm yağıyor.

Terör sevici Batı’nın kucağındaki PKK/SDG unsurları, Suriye ordusunun o gizemli ve dehşet saçan silahıyla tanıştı. Geceyi gündüze çeviren, n..
Avrupa basını yeni Siper’i mercek altına aldı Dünyanın gözü Türkiye’nin SİPER’inde
Seyahat

Avrupa basını yeni Siper’i mercek altına aldı Dünyanın gözü Türkiye’nin SİPER’inde

Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki hamleleri dünya tarafından yakından takip edilirken, entegre Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe’ye SİPER..
Suriye SDG ile çatışırken Nedim Şener’den anlamlı mesaj! Türk Beklenendir! Video kısa sürede viral oldu
Gündem

Suriye SDG ile çatışırken Nedim Şener’den anlamlı mesaj! Türk Beklenendir! Video kısa sürede viral oldu

Gazeteci Nedim Şener, Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve yerel unsurların birlikteliğini gösteren o muazzam kareleri "Türk Bekl..
İranlı gazeteci: 'Devlet çözülüyor' mesajını vermek psikolojik savaşın bir parçası! Ortaya atılan iddia
Dünya

İranlı gazeteci: 'Devlet çözülüyor' mesajını vermek psikolojik savaşın bir parçası! Ortaya atılan iddia

İran'da rejim karşıtı protestolar devam ederken, Batı basınında ortaya atılan “Hamaney tahliye ediliyor” iddiaların sahadaki gelişmelerle ör..
Şehid annesi Pakize Akbaba, ne der bu işe?
Gündem

Şehid annesi Pakize Akbaba, ne der bu işe?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul 1 Nolu Barosu’nun TSK tarafından etkisiz hale getirilen YPG’li teröristleri "gazeteci" ve "sivi..
Türkiye için en ufak bir gelecek vaat etmeyen partilerini bırakıp 'milletin partisi'ne geçtiler! 3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı
Gündem

Türkiye için en ufak bir gelecek vaat etmeyen partilerini bırakıp 'milletin partisi'ne geçtiler! 3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı

DEVA Partisi’nden istifa eden İrfan Karatutlu, CHP’den kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildikten sonra istifa eden Hasan Ufuk Çakır ile Ge..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23