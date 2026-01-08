Cengiz Holding anlaştı: Dev şirket bölüşüldü

Ayrılığın resmileştiğine ve imzaların atıldığına dair açıklama ise 7 Aralık'ta geldi. Alarko Holding, KAP'a gönderdiği açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bağlı ortaklığımız Alarko Enerji A.Ş. ("Alarko Enerji") ve Cengiz Enerji Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Cengiz Enerji") müşterek yönetimine tabi ortaklığımız Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("Alcen") kontrolünde yer alan Cenal Karabiga Termik Santrali'nin Cengiz Enerji'nin uhdesinde; Alcen'in kontrolünde yer alan elektrik dağıtım (MEDAŞ), elektrik satış (MEPAŞ ve MESAŞ) ve ilgili diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin paylarının tamamının ise Alarko Enerji'nin uhdesinde bulunmasının öngörüldüğü bir yapı oluşturulması amacıyla ortağımız ile görüşmelere başlandığı 19.12.2025 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. Bu kapsamda mutabakat sağlanarak Alarko Enerji ile Cengiz Enerji arasında bir ön protokol bugün itibarıyla imzalanmıştır."