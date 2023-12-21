2023-12-21 11:38:48 Cem Küçük'ten milyonlarca emekliye müjde! Canlı yayında duyurdu
Gazeteci Cem Küçük, canlı yayında milyonlarca emekliye müjdeli haberi verdi.
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Gazeteci Cem Küçük, canlı yayında milyonlarca emekliye müjdeli haberi verdi.
TGRT Haber’de sabah programı sunan Cem Küçük, emekli maaşlarıyla ilgili konuştu.
TGRT Haber’de sabah programı sunan Cem Küçük “İkramiyelerde çalışan, çalışmayan ayrımı vardı.
Şimdi o ayrım yok. Çalışan emekliler de ikramiyelerini alacaklar.” ifadelerinin ardından çalışan emeklilere ikramiyelerin önümüzdeki hafta yatırılacağını ifade etti.
Küçük net tarihi de kamuoyu ile paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde çalışmayan emeklilere ve çiftçilere 5 bin TL'lij ikramiyelerinin banka hesaplarına yatırıldığını aktaran Cem Küçük çalışan emekli vatandaşlara da 28-29 Aralık’ta 5 bin TL'lik ikramiyelerinin yatırılması planlandığını dile getirdi.
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