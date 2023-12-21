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Ekonomi
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Cem Küçük'ten milyonlarca emekliye müjde! Canlı yayında duyurdu

2023-12-21 11:38:48
Cem Küçük'ten milyonlarca emekliye müjde! Canlı yayında duyurdu

Gazeteci Cem Küçük, canlı yayında milyonlarca emekliye müjdeli haberi verdi.

#1
Foto - Cem Küçük'ten milyonlarca emekliye müjde! Canlı yayında duyurdu

TGRT Haber’de sabah programı sunan Cem Küçük, emekli maaşlarıyla ilgili konuştu.

#2
Foto - Cem Küçük'ten milyonlarca emekliye müjde! Canlı yayında duyurdu

TGRT Haber’de sabah programı sunan Cem Küçük “İkramiyelerde çalışan, çalışmayan ayrımı vardı.

#3
Foto - Cem Küçük'ten milyonlarca emekliye müjde! Canlı yayında duyurdu

Şimdi o ayrım yok. Çalışan emekliler de ikramiyelerini alacaklar.” ifadelerinin ardından çalışan emeklilere ikramiyelerin önümüzdeki hafta yatırılacağını ifade etti.

#4
Foto - Cem Küçük'ten milyonlarca emekliye müjde! Canlı yayında duyurdu

Küçük net tarihi de kamuoyu ile paylaştı.

#5
Foto - Cem Küçük'ten milyonlarca emekliye müjde! Canlı yayında duyurdu

Geçtiğimiz günlerde çalışmayan emeklilere ve çiftçilere 5 bin TL'lij ikramiyelerinin banka hesaplarına yatırıldığını aktaran Cem Küçük çalışan emekli vatandaşlara da 28-29 Aralık’ta 5 bin TL'lik ikramiyelerinin yatırılması planlandığını dile getirdi.

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