“Türkiye durdurulamaz” demiştik! Okyanus kapısı bizim: Türk savaş gemileri ve SİHA’ları Kızıldeniz hattında tarih yazıyor

Türkiye’nin “yakın çevresi” temizlendi. Bir zamanlar Başkent’e, İstanbul’a kadar gelen saldırı, terör ve istikrarsızlıklar yok edildi. Yakın çevre, ilk halkadaki sorunlar giderildi. Bir sonraki halka içindeki krizlere müdahaleler başladı. İsrail’in Türkiye, S. Arabistan ve Mısır’ı çevreleme, Pakistan’ı da Hindistan ile sıkıştırma politikaları çöküyor. Bu çevreleme planlarının tamamı, İsrail’i çevreleme planlarına dönüştü. Suriye, Yemen ve Sudan üzerinden bölgesel kuşatma planları uygulayan İsrail bütün bu cephelerde çöküyor. Türkiye’nin derin sondaj gemisi Çağrı Bey, önceki gün Somali’ye hareket etti. Daha önce bölgede bulunan Oruç Reis’in çalışmaları ile keşfedilen yerlerde aramalar başlayacak. Dev petrol ve doğalgaz yatakları için büyük bir hareketlilik var. Tam bu sırada, F-16’lar, savaş gemileri, helikopterler, tanklar, askeri birlikler Somali’ye sevk ediliyor. Bunların sadece petrolü korumak için olmadığını hepimiz biliyoruz.