“Türkiye durdurulamaz” demiştik! Okyanus kapısı bizim: Türk savaş gemileri ve SİHA’ları Kızıldeniz hattında tarih yazıyor
Türkiye, son on yıldır ilmek ilmek işlediği stratejik hamlelerinin meyvelerini Suriye’den Somali’ye uzanan geniş bir coğrafyada toplamaya başladı. Suriye cephesinin kapanmasıyla güney duvarlarını yıkan Ankara'nın, şimdi Somali ve Sudan’da İsrail destekli kuşatma planlarını askeri ve siyasi gücüyle yerle bir ettiğine dikkat çeken Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’nun kapılarını tutan Türkiye'nin bölgesel müttefikleri Mısır ve Suudi Arabistan ile birlikte emperyalist harita çalışmalarına son noktayı koyduğunu belirtti. İşte Karagül'ün yazısı: