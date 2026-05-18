Kenya'da yakıt krizi: Akaryakıt fiyatlarına zam geldi, o ülke genelinde ulaşım durdu! Talihsiz bir ülke olduğunu kabul ettiler!

Kenya yönetimi, yükselen petrol fiyatlarının arkasında küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin bulunduğunu belirtti. Özellikle İran savaşı sonrası Körfez bölgesinde yaşanan gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresindeki kriz nedeniyle petrol arzında baskı oluştuğu ifade edildi. Petrol ithalatında büyük ölçüde Körfez ülkelerine bağımlı olan Kenya’da, artan enerji maliyetlerinin doğrudan akaryakıt fiyatlarına yansıdığı kaydedildi. Açıklamada, özel araç sahipleri, kamyon sürücüleri ve otobüs işletmecilerine yolları kullanmama çağrısı yapılırken, hükümetten son zam kararlarını geri çekmesi istendi. Göstericiler ayrıca yakıt fiyatlarında yaklaşık yüzde 35 oranında indirim talep ediyor. Kenya Maliye Bakanı John Mbadi, fiyat artışlarının “talihsiz” olduğunu kabul etti ancak ülke genelindeki grevin gereksiz olduğunu savundu. Mbadi yaptığı açıklamada, küresel enerji krizinin yalnızca Kenya’yı değil birçok ülkeyi etkilediğini belirterek, hükümetin ekonomik baskıları hafifletmek için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.