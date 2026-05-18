  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Dünya
12
Yeniakit Publisher
Kenya'da yakıt krizi: Akaryakıt fiyatlarına zam geldi, o ülke genelinde ulaşım durdu! Talihsiz bir ülke olduğunu kabul ettiler!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kenya'da yakıt krizi: Akaryakıt fiyatlarına zam geldi, o ülke genelinde ulaşım durdu! Talihsiz bir ülke olduğunu kabul ettiler!

Kenya’da hükümet akaryakıt fiyatlarına yüzde 20’nin üzerinde zam yaptı. Yakıt krizi ardından Protestolar ülke genelinde büyümeye devam ederken Kenya Maliye Bakanı John Mbadi, fiyat artışlarının “talihsiz” olduğunu kabul etti. Bu durum dünya basınında geniş yankı buldu...

1
#1
Foto - Kenya'da yakıt krizi: Akaryakıt fiyatlarına zam geldi, o ülke genelinde ulaşım durdu! Talihsiz bir ülke olduğunu kabul ettiler!

Küba'da yakıt krizinin ardından elektrik şebekesi kısmen çöktü, milyonlarca kişi karanlıkta kalırken Havana'da protestolar düzenlendi.

#2
Foto - Kenya'da yakıt krizi: Akaryakıt fiyatlarına zam geldi, o ülke genelinde ulaşım durdu! Talihsiz bir ülke olduğunu kabul ettiler!

Kenya'nın başkenti Nairobi'de ise, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle protesto etmek amacıyla gösteri düzenlendi.

#3
Foto - Kenya'da yakıt krizi: Akaryakıt fiyatlarına zam geldi, o ülke genelinde ulaşım durdu! Talihsiz bir ülke olduğunu kabul ettiler!

Göstericiler, bazı yolları trafiğe kapattı. Toplu taşıma operatörlerinin greve gitmesiyle birlikte özellikle Nairobi’de ulaşım büyük ölçüde aksarken, bazı iş yerlerinin kepenk kapattığı ve okulların öğrencilerden evde kalmalarını istediği bildirildi. Güvenlik güçleri, göstericilerin kapattığı yolları açmaya çalıştı. Protestolar sırasında bazı bölgelerde yolların kapatıldığı ve göstericilerin ateş yaktığı aktarıldı.

#4
Foto - Kenya'da yakıt krizi: Akaryakıt fiyatlarına zam geldi, o ülke genelinde ulaşım durdu! Talihsiz bir ülke olduğunu kabul ettiler!

Kenya’nın farklı şehirlerinde protestocular ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı. Polis ekiplerinin göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtilirken, güvenlik önlemlerinin ülke genelinde artırıldığı açıklandı. Kenya polisi, yasa dışı eylemlere karşı müdahalelerin süreceğini duyururken, hükümet karşıtı protestoların bazı bölgelerde daha da sertleşebileceği değerlendiriliyor.

#5
Foto - Kenya'da yakıt krizi: Akaryakıt fiyatlarına zam geldi, o ülke genelinde ulaşım durdu! Talihsiz bir ülke olduğunu kabul ettiler!

Kenya yönetimi, yükselen petrol fiyatlarının arkasında küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin bulunduğunu belirtti. Özellikle İran savaşı sonrası Körfez bölgesinde yaşanan gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresindeki kriz nedeniyle petrol arzında baskı oluştuğu ifade edildi. Petrol ithalatında büyük ölçüde Körfez ülkelerine bağımlı olan Kenya’da, artan enerji maliyetlerinin doğrudan akaryakıt fiyatlarına yansıdığı kaydedildi. Açıklamada, özel araç sahipleri, kamyon sürücüleri ve otobüs işletmecilerine yolları kullanmama çağrısı yapılırken, hükümetten son zam kararlarını geri çekmesi istendi. Göstericiler ayrıca yakıt fiyatlarında yaklaşık yüzde 35 oranında indirim talep ediyor. Kenya Maliye Bakanı John Mbadi, fiyat artışlarının “talihsiz” olduğunu kabul etti ancak ülke genelindeki grevin gereksiz olduğunu savundu. Mbadi yaptığı açıklamada, küresel enerji krizinin yalnızca Kenya’yı değil birçok ülkeyi etkilediğini belirterek, hükümetin ekonomik baskıları hafifletmek için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

#6
Foto - Kenya'da yakıt krizi: Akaryakıt fiyatlarına zam geldi, o ülke genelinde ulaşım durdu! Talihsiz bir ülke olduğunu kabul ettiler!

İran’da yakıt ve fiyat krizi derinleşiyor: ABD ablukası ekonomiyi içeriden vuruyor.

#7
Foto - Kenya'da yakıt krizi: Akaryakıt fiyatlarına zam geldi, o ülke genelinde ulaşım durdu! Talihsiz bir ülke olduğunu kabul ettiler!

ABD öncülüğündeki ablukanın etkisi İran ekonomisinde hissedilmeye başladı. Enflasyon yüzde 53’ü aşarken, riyaldeki sert değer kaybı ve petrol ihracatına yönelik baskılar birçok ülkede yakıt ve temel ihtiyaç krizini büyütüyor.

#8
Foto - Kenya'da yakıt krizi: Akaryakıt fiyatlarına zam geldi, o ülke genelinde ulaşım durdu! Talihsiz bir ülke olduğunu kabul ettiler!

ABD - İran savaşının tetiklediği enerji krizi derinleşirken öte yandan Küba’da yakıt krizinin ardından elektrik şebekesi kısmen çöktü, milyonlarca kişi karanlıkta kaldı. Havana’da “Işıkları açın!” sloganıyla protestolar düzenlenirken hükûmet, krizin sorumlusu olarak ABD’nin enerji ablukasını gösteriyor. Eski Devlet Başkanı Raúl Castro'nun ABD'de yargılanacağı iddiası ise iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırıyor.

#9
Foto - Kenya'da yakıt krizi: Akaryakıt fiyatlarına zam geldi, o ülke genelinde ulaşım durdu! Talihsiz bir ülke olduğunu kabul ettiler!

#10
Foto - Kenya'da yakıt krizi: Akaryakıt fiyatlarına zam geldi, o ülke genelinde ulaşım durdu! Talihsiz bir ülke olduğunu kabul ettiler!

#11
Foto - Kenya'da yakıt krizi: Akaryakıt fiyatlarına zam geldi, o ülke genelinde ulaşım durdu! Talihsiz bir ülke olduğunu kabul ettiler!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yıllarca millete yalanlar pompalandı! Vahdettin Han’ın Anadolu direnişine katkısı
Gündem

Yıllarca millete yalanlar pompalandı! Vahdettin Han’ın Anadolu direnişine katkısı

19 Mayıs 1919, yıllarca anlatılan asılsız iddiaların aksine, Sultan VI. Mehmed Vahdettin'in resmi iradesi ve geniş yetkilendirmesiyle Mustaf..
ABD'de camiye silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var
Dünya

ABD'de camiye silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego kentinde bir cami çevresinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını ..
Netanyahu'ya sinirden uyku uyutmayacak karar
Dünya

Netanyahu'ya sinirden uyku uyutmayacak karar

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, kandan beslenen terör devleti İsrail'in yeni büyükelçi atamasına onay vermeyeceğini duyurdu. ..
Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi
Ekonomi

Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi

ABD ile İran arasındaki savaşın ardından dünya genelinde jet yakıt krizi yaşanıyor. Ülkeler bu büyük soruna çözüm aramaya başladı. Rusya'da ..
Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği
Yaşam

Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği

Ankara semalarında yan yana beliren hilal ve yıldız görenlere Türk bayrağını hatırlattı.
Siyonist caniler ateşkese rağmen kan dökmeye devam ediyor! Cibaliya'da mülteci kampına bomba yağdıran katil İsrail can almaya doymuyor!
Gündem

Siyonist caniler ateşkese rağmen kan dökmeye devam ediyor! Cibaliya'da mülteci kampına bomba yağdıran katil İsrail can almaya doymuyor!

Siyonist terör devleti İsrail'in gözü dönmüş ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan Faluca bölgesine savaş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23