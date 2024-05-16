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Çekya'dan Ukrayna itirafı! Resmen 'bir bardak su için' dediler

2024-05-16 01:26:27
Çekya'dan Ukrayna itirafı! Resmen 'bir bardak su için' dediler

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in Ukrayna hakkında yaptığı açıklama büyük bir dikkat çekti.

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Foto - Çekya'dan Ukrayna itirafı! Resmen 'bir bardak su için' dediler

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Foto - Çekya'dan Ukrayna itirafı! Resmen 'bir bardak su için' dediler

Ukrayna’nın savaş alanında başarılı olmak için silaha ihtiyaç duyduğunu Batı’nın ise silah tedariki konusunda “fazlasıyla titiz” olduğunu vurgulayan Pavel, "Gerçekçi olmak zorundayız. Ukrayna’nın öngörülebilir bir zaman içerisinde işgal altındaki topraklarını geri alabileceğini söylemek naiflik olur. Rusya, işgal ettiği toprakları öylece bırakacak değil. Savaşı durdurmamız ve geleceğe yönelik düzenlemeleri tartışmaya başlamamız gerekiyor. Belirli bir taviz söz konusu olabilir. Fakat bu Ukrayna, Rusya ve bu anlaşmanın garantörleri olacak ülkelerin izni olmadan mümkün değil” dedi.

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Foto - Çekya'dan Ukrayna itirafı! Resmen 'bir bardak su için' dediler

Pavel, “Ukraynalılar hayatlarını ve vatanlarını kaybediyor. Savaşı da kaybedebilirler” ifadelerini kullanarak, NATO’nun daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından önerildiği üzere Ukrayna topraklarına asker konuşlandıramayacağını vurguladı.

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Foto - Çekya'dan Ukrayna itirafı! Resmen 'bir bardak su için' dediler

Pavel, "Bu, Rusya ve Kuzey Atlantik İttifakı arasında bir çatışmanın başlangıcı olur. Avrupa’da kimse böyle bir çatışma istemiyor” dedi. Slovakya’nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini de geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna’da ateşkes çağrısı yaparak barış müzakerelerine başlanması çağrısında bulunmuştu.

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Foto - Çekya'dan Ukrayna itirafı! Resmen 'bir bardak su için' dediler

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Avrupa turu sırasında Fransa’nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında dünyadaki tüm çatışmaların durdurulması çağrısında bulunmuştu.

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Foto - Çekya'dan Ukrayna itirafı! Resmen 'bir bardak su için' dediler

Kaynak: İHA

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