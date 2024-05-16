Çekya'dan Ukrayna itirafı! Resmen 'bir bardak su için' dediler

Ukrayna’nın savaş alanında başarılı olmak için silaha ihtiyaç duyduğunu Batı’nın ise silah tedariki konusunda “fazlasıyla titiz” olduğunu vurgulayan Pavel, "Gerçekçi olmak zorundayız. Ukrayna’nın öngörülebilir bir zaman içerisinde işgal altındaki topraklarını geri alabileceğini söylemek naiflik olur. Rusya, işgal ettiği toprakları öylece bırakacak değil. Savaşı durdurmamız ve geleceğe yönelik düzenlemeleri tartışmaya başlamamız gerekiyor. Belirli bir taviz söz konusu olabilir. Fakat bu Ukrayna, Rusya ve bu anlaşmanın garantörleri olacak ülkelerin izni olmadan mümkün değil” dedi.