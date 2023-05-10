2023-05-10 12:24:39 Çayları stoklayın! Dev zam geliyor
ÇAYSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz Kar, çay fiyatlarına ilişkin kötü haberi verdi.
ÇAYSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz Kar, çay fiyatlarına ilişkin kötü haberi verdi.
Türk halkının yıllık kişi başı ortalama bin 300 bardak çay tükettiği belirtiliyor.
Bu da çay tiryakiliğinin ne boyutta olduğunu bizlere gösteriyor.
Kahvaltıda, öğlen toplanmalarında ve akşam yemeklerinden sonra bir evde çay sürekli olarak demlenir.
İşte çay severleri üzecek bir gelişme ortaya çıktı.
Yaş çay alım fiyatının açıklanmasının ardından birinci sürgün çay hasadına iki hafta kala ÇAYSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz Kar'dan çay fiyatlarına yönelik önemli bir uyarı geldi.
Bloomberg HT'de yayınlanan Akıllı Tarım programında çay sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunan Mustafa Yılmaz Kar, bu yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatının 11 lira 30 kuruşa çıkartıldığını hatırlatarak bunun raflara yakında yansıyacağını söyledi.
Çay üretiminde gübre ve işçilik başta olmak üzere maliyetlerin ciddi oranda arttığına dikkat çeken Kar, geçen sezon 350-450 TL aralığındaki işçilik maliyetinin bu sezon 750 TL'ye çıktığını söyledi.
Çay mühtasilinin alım fiyatlarında 2008 yılından bu yana 14 kat artış yaşanırken, alım gücünde yüzde 15 seviyelerinde gerileme olduğunun altını çizen Kar, "2008'de yaş çay alım fiyatı kilogram başına 83 kuruştu ve o zaman 67 sente tekabül ediyordu. Bugün yaş çay alım fiyatı 11.30 TL oldu ama 57 sente tekabül ediyor. Yani fiyatlarda 14 misli artış oldu ama alım gücünde yüzde 15 bir gerileme oldu. Maliyetlerin artışı mühtahsilin alım gücünü olumsuz yönde etkiliyor" dedi.
Söz konusu durumun tüketiciye de yansıdığını kaydeden Kar, şuanda raflarda kuru çayın fiyatının maliyetinin altında satıldığını ifade etti.
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