2024-08-26 13:09:01 Çaykur Rizespor'a bir şok daha! Gökhan Akkan protestoya maruz kaldı! Şoke eden gerçek...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u gole boğdu ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Yediği goller sebebiyle taraftarın protestosuna maruz kalan kaleci Gökhan Akkan ise maçın en çok konuşulan ismi oldu. Deneyimli kalecinin Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 4 maçta kalesinde gördüğü gol sayısı şoke etti. İşte o protestolar ve gündem olan o maçlar...