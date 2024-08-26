Çaykur Rizespor'a bir şok daha! Gökhan Akkan protestoya maruz kaldı! Şoke eden gerçek...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u gole boğdu ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Yediği goller sebebiyle taraftarın protestosuna maruz kalan kaleci Gökhan Akkan ise maçın en çok konuşulan ismi oldu. Deneyimli kalecinin Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 4 maçta kalesinde gördüğü gol sayısı şoke etti. İşte o protestolar ve gündem olan o maçlar...