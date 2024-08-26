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Spor
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Çaykur Rizespor'a bir şok daha! Gökhan Akkan protestoya maruz kaldı! Şoke eden gerçek...

2024-08-26 13:09:01
Çaykur Rizespor'a bir şok daha! Gökhan Akkan protestoya maruz kaldı! Şoke eden gerçek...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u gole boğdu ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Yediği goller sebebiyle taraftarın protestosuna maruz kalan kaleci Gökhan Akkan ise maçın en çok konuşulan ismi oldu. Deneyimli kalecinin Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 4 maçta kalesinde gördüğü gol sayısı şoke etti. İşte o protestolar ve gündem olan o maçlar...

#1
Foto - Çaykur Rizespor'a bir şok daha! Gökhan Akkan protestoya maruz kaldı! Şoke eden gerçek...

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı...

#2
Foto - Çaykur Rizespor'a bir şok daha! Gökhan Akkan protestoya maruz kaldı! Şoke eden gerçek...

Sarı-lacivertliler Fred'in 3, Dzeko ve Alikulov'un kendi kalesine attığı gollerle 3 puana uzandı. Sarı-lacivertliler sahadan 5-0 galip ayrılırken, puanını 7'ye yükseltti.

#3
Foto - Çaykur Rizespor'a bir şok daha! Gökhan Akkan protestoya maruz kaldı! Şoke eden gerçek...

Son yıllarda Rize ekibine karşı büyük üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, 10'u lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 11 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Bu süreçte oynanan maçlarda Fenerbahçe 36 gol atarken, Rize ekibi 7 gole imza attı.

#4
Foto - Çaykur Rizespor'a bir şok daha! Gökhan Akkan protestoya maruz kaldı! Şoke eden gerçek...

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lugano karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 ay formasından uzak kalan Brezilyalı futbolcu, ligde ilk maçında gol sevinci yaşadı.

#5
Foto - Çaykur Rizespor'a bir şok daha! Gökhan Akkan protestoya maruz kaldı! Şoke eden gerçek...

Müsabakanın 15. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren başarılı orta saha, 60 ve 64. dakikalarda da topu filelere gönderdi. Fred, 81. dakikada yerini Levent Mercan'a bıraktı.

#6
Foto - Çaykur Rizespor'a bir şok daha! Gökhan Akkan protestoya maruz kaldı! Şoke eden gerçek...

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

#7
Foto - Çaykur Rizespor'a bir şok daha! Gökhan Akkan protestoya maruz kaldı! Şoke eden gerçek...

Evindeki maçın ilk bölümünde etkili futbol sergileyen Rizespor, taraftarını üç puan için umutlandırdı. Ancak F.Bahçe'nin üst üste golleri sonrası tribünler sessizliğe büründü.

#8
Foto - Çaykur Rizespor'a bir şok daha! Gökhan Akkan protestoya maruz kaldı! Şoke eden gerçek...

Yeşilmavili futbolseverler, Fener'in ikinci golü sonrası kaleci Gökhan Akkan'ı ıslıklayarak protesto etti.

#9
Foto - Çaykur Rizespor'a bir şok daha! Gökhan Akkan protestoya maruz kaldı! Şoke eden gerçek...

Gökhan Akkan hakkında dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Deneyimli kaleci, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 4 maçta toplam 20 gol yedi.

#10
Foto - Çaykur Rizespor'a bir şok daha! Gökhan Akkan protestoya maruz kaldı! Şoke eden gerçek...

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