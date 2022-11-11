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Türkiye
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Cayır cayır yanmıştı! Kontrol altına alındı

2022-11-11 07:07:32
Cayır cayır yanmıştı! Kontrol altına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

#1
Foto - Cayır cayır yanmıştı! Kontrol altına alındı

Antakya Mobilya İhtisas Sanayi Sitesi'nde (MOBSAN) faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Cayır cayır yanmıştı! Kontrol altına alındı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Cayır cayır yanmıştı! Kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

#4
Foto - Cayır cayır yanmıştı! Kontrol altına alındı

Fabrikanın kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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