Çayeli'nde 3 yabancı dil bilen muhtar adayı

Küçük yaşlarda ailesiyle gittiği Hollanda'da, 3 yabancı dil öğrenen Hatice Çarkçı, döndüğü Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Buzlupınar köyünde muhtar adayı oldu.
İlçeye bağlı Buzlupınar köyünde doğan 46 yaşındaki Hatice Çarkçı, 1978 yılında ailesiyle Hollanda'ya gitti. Yaklaşık 20 sene sonra Türkiye'ye dönen Çarkçı, yerleştiği İstanbul'da evlendi.
3 çocuk annesi Çarkçı, 7 yıl önce ise doğduğu Buzlupınar köyüne dönerek burada yaşamaya başladı. Hollandaca, İngilizce ve Almanca bilen Hatice Çarkçı, yaklaşan yerel seçimlerde köyünde muhtar adayı oldu. Kapı kapı dolaşarak seçim çalışması yürüten Çarkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimini Hollanda'da tamamladığını ancak hiç çalışmadığını söyledi.
Yabancı dili okulda öğrendiğini belirten Çarkçı, "Orada Hollandacanın yanında mutlaka herkesin iki yabancı dil bilmesi gerekiyor. Ben ise Hollandaca, Almanca ve İngilizce biliyorum. Türkçeyi de ülkeme döndükten sonra öğrendim." dedi.
Çarkçı, köyde doğduğunu ve köyünü çok sevdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"En büyük sorunumuz yol. Yolda çok büyük sıkıntılar yaşadığımız için imzalar toplamaya başladık ama bir çözüm bulamadık. Ben de karar verdim, muhtar olup köyümüzdeki sorunları çözmek ve güzel hizmetler etmek istedim. Bunun için aday olmaya karar verdim. Çevremden de çok güzel tepkiler aldım. 'Bu işi yapabilir misin' diyenler de oldu. Bu işi başaracağıma inanıyorum."
Çarkçı'nın eşi Hüseyin Çarkçı ise eşini desteklediğini ifade ederek, "Herkes destekliyor. Her daim yanındayım. Bu işi başaracağına inanıyorum." diye konuştu.