Çaydanlık ve Kavanoz BİM İndirimi! 8 Mart 2024 BİM Aktüel Kataloğu

• Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu 179 TL • Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 879 TL • Katlanabilir Çamaşır Selesi 149 TL • Stormax Saklama Kabı 2,5 Litre 26,50 TL • Stormax Saklama Kabı 1,5 Litre 22,50 TL • Desemli Kahve Bardağı 500 ml 11,50 TL • Paşabahçe Mantar Kapak Sürahi 1180 cc 75 TL • Paşabahçe Iconic Meşrubat Bardağı 4'lü 99 TL • Paşabahçe Penguen Fincan Seti 99 TL • Paşabahçe Iconic Su Bardağı 4'lü 89 TL • North Pasific Çelik Termos Bardak 470 ml 189 TL • Çay Tabağı 6'lı 27,50 TL • Benante Metal Havluluk 149 TL • Benante Metal Peçetelik 149 TL • Dekoratif Kaşık Seti 6'lı 14,50 TL • Sütyen Yıkama Topu 22,50 TL • Ahşap Standlı Banyo Seti 2'li 99 TL • Ortadan Açılık Kapaklı Çöp Kovası 69 TL • Organizer Raf 23,50 TL • Okyanus Mutfak Gereçleri 21,50 TL • Telefon Tutucu 6,50 TL • Tek Fiyyat Plastik Ürünler 15 TL