  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çaydanlık ve Kavanoz BİM İndirimi! 8 Mart 2024 BİM Aktüel Kataloğu

AK Parti itiraz etti! BBP'li iki ismin belediye başkan adaylığı düşürüldü

Son 34 yıldan bu yana en büyük altın rezervi bulundu! Her yerden altın fışkırıyor

İnsansı robotlar artık gerçekten insanlar kadar hızlı hareket ediyor!

Türkiye'nin ünlü fabrikası satılıyor! Dev arazi üzerine kurulu fabrikanın satış fiyatı 'yok artık' dedirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 ismi görevden aldı! Kritik atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

İsrail'den Türkiye'nin insansız helikopteri ALPİN'e karşı sinsi adım! Dünyaya ilan ettiler

Selçuk Bayraktar müthiş gelişmeyi Türkiye'ye ilan etti! Havalandı, dünyada bir ilk olacak

Hindistan'ın HAL AMCA'sına Milli Muharip Uçak Kaan şoku! Amerikalılar duyurdu

Katar'dan çılgın Türkiye hamlesi! Parayı basıp aldılar ama büyük tepkinin gelmesi an meselesi
Ekonomi
7
Çaydanlık ve Kavanoz BİM İndirimi! 8 Mart 2024 BİM Aktüel Kataloğu

2024-03-02 07:24:54
Çaydanlık ve Kavanoz BİM İndirimi! 8 Mart 2024 BİM Aktüel Kataloğu

Şubat ayının son günlerinde BİM tarafından yayınlanan katalog ile birlikte önümüzdeki hafta cuma günü müşterilerle buluşacak olan ürünler ve fiyatları belli oldu.

#1
Foto - Çaydanlık ve Kavanoz BİM İndirimi! 8 Mart 2024 BİM Aktüel Kataloğu

• Senna 50" Frameless Ultra HD Google Tv 10.999 TL • Senna 32" HD Ready Android 13 Smart Tv 4.299 TL • Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.499 TL • Casper VIA M35 Cep Telefonu 4.999 TL • Polosmart Tws Kulaklık 279 TL • Polosmart Magsafe Şarj Aleti 349 TL • Polosmart Powerbank 10.000 mAh 279 TL • Alarmlı Saatli BT Speaker & Radyo 399 TL • Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 249 TL • Katlanır Yer Sofrası 70 cm 319 TL

#2
Foto - Çaydanlık ve Kavanoz BİM İndirimi! 8 Mart 2024 BİM Aktüel Kataloğu

• Çaydanlık 429 TL • Glass in love Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz 700 ml 109 TL • Glass in love Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz 900 ml 119 TL • Glass in love Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz 1200 ml 129 TL • Glass in love Cam Kurabiyelik 900 ml 99 TL • Glass in love Simli Çift Cidarlı Bardak 350 ml 99 TL • Paşabahçe Friga Bölmeli Tereyağlık 480 cc 59 TL • Paşabahçe Basic Bölmeli Servis Tabağı 25 cm 39,50 TL • Paşabahçe Tokio Kase 2'li 39,50 TL • Kırmızı Kapaklı Borcam 1040 cc 89 TL • Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 99 TL • Benante Oval Tabak 4'lü 149 TL • Benante Figürlü Kupa 400 ml 129 TL • LAV Vera Çay Seti 169 TL • LAV Espresso Bardağı 3'lü 44,50 TL • LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 44,50 TL • LAV Kilitli Saklama Kabı 800 cc 69 TL • LAV Kilitli Saklama Kabı 1200 cc 89 TL • LAV Kilitli Saklama Kabı 1900 cc 109 TL

#3
Foto - Çaydanlık ve Kavanoz BİM İndirimi! 8 Mart 2024 BİM Aktüel Kataloğu

• Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu 179 TL • Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 879 TL • Katlanabilir Çamaşır Selesi 149 TL • Stormax Saklama Kabı 2,5 Litre 26,50 TL • Stormax Saklama Kabı 1,5 Litre 22,50 TL • Desemli Kahve Bardağı 500 ml 11,50 TL • Paşabahçe Mantar Kapak Sürahi 1180 cc 75 TL • Paşabahçe Iconic Meşrubat Bardağı 4'lü 99 TL • Paşabahçe Penguen Fincan Seti 99 TL • Paşabahçe Iconic Su Bardağı 4'lü 89 TL • North Pasific Çelik Termos Bardak 470 ml 189 TL • Çay Tabağı 6'lı 27,50 TL • Benante Metal Havluluk 149 TL • Benante Metal Peçetelik 149 TL • Dekoratif Kaşık Seti 6'lı 14,50 TL • Sütyen Yıkama Topu 22,50 TL • Ahşap Standlı Banyo Seti 2'li 99 TL • Ortadan Açılık Kapaklı Çöp Kovası 69 TL • Organizer Raf 23,50 TL • Okyanus Mutfak Gereçleri 21,50 TL • Telefon Tutucu 6,50 TL • Tek Fiyyat Plastik Ürünler 15 TL

#4
Foto - Çaydanlık ve Kavanoz BİM İndirimi! 8 Mart 2024 BİM Aktüel Kataloğu

• SGS Kırıcı Delici Matkap 1.599 TL • PROWARE 58 Parça Cy-l Mini Tornavida Seti 349 TL • SGS Makaralı Kablo 349 TL • Polisan Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 10 Kg 359 TL • Polisan Acqua Tavan Boyası 17,5 Kg 399 TL • Profesyonel 3+3 Double Step Metal Merdiven 649 TL • Çok Amaçlı Elastik Kova 79 TL • Sarı Çizme 179 TL • Nilson Anahtar - Komitatör - Priz 29 TL • SGS Kurbağacık Anahtar 189 TL • SGS Tornavida Seti 5'li 124 TL • SGS Allen Anahtar Takımı 9'lu 125 TL

#5
Foto - Çaydanlık ve Kavanoz BİM İndirimi! 8 Mart 2024 BİM Aktüel Kataloğu

• Kiğılı Dynamic Sweatshirt 349 TL • Kadın / Erkek Sweatshirt 99 TL • Kadın / Erkek Mest 189 TL • Namaz Elbisesi 169 TL • Penye Şal 59 TL • Mevlüt Örtüsü 135 TL • Desenli Seccade 65 TL • Taşlı Zikirmatik 49,50 TL • Tesbih Taşlı Zikirmatik Set 2'li 69 TL • Tesbih - Seccade Set 2'li 89 TL • Kadın Yağmurluk 99 TL • Çocuk Yağmurluk 99 TL • Argesta Önü Kapalı Kadın / Erkek Terlik 119 TL • Otantik Premium Masa Örtüsü 85 TL • Kapı Önü Paspası 39,50 TL • Altın Başak Yazma İpliği 20 gr 8,50 TL • Dikiş Seti 10'lu 99 TL • Dikiş Seti 5'li 59 TL • Dantel İpliği 100 gr 39,50 TL • Yazma 100x100 59 TL • Flamlı Eşarp 59 TL • İğne Oyası İpliği 20 gr 8,50 TL • Fırfırlı Dikişsiz Bone 41,50 TL • Düz Dikişsiz Bone 29,50 TL • Makara 2'li 89 TL • Dikiş ve Örgü Ürünleri 14,50 TL

#6
Foto - Çaydanlık ve Kavanoz BİM İndirimi! 8 Mart 2024 BİM Aktüel Kataloğu

Ebu Ubeyde duyurdu! Hamas'tan İsrail'i zora sokacak açıklama
Gündem

Ebu Ubeyde duyurdu! Hamas'tan İsrail'i zora sokacak açıklama

Kassam Tugayları Sözcüsü mücahid Ebu Ubeyde, katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 İsrailli esirin öldüğünü açıkladı...
Naci Görür o bölgeyi sabah uyardı gece deprem oldu!
Aktüel

Naci Görür o bölgeyi sabah uyardı gece deprem oldu!

Son günlerde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde peş peşe depremler yaşanıyor. AFAD'dan alınan bilgiye göre son deprem Antalya'da meydana geldi..
Ekrem’i kravatla hizaya getirdiler
Gündem

Ekrem’i kravatla hizaya getirdiler

2019 Yerel seçimleri diyeti olarak ballı ihaleleri gözü kapalı Koç'a veren Ekrem İmamoğlu, bugün Riyad'daki Mustafa Kemal provokasyonu eline..
Bakan açıkladı: Bugün hesaplara yatıyor!
Ekonomi

Bakan açıkladı: Bugün hesaplara yatıyor!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 milyar liralık mazot ve gübre destekleme ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarı..
Çin, ABD’yi çılgına çevirdi: siyasi manipülasyon eleştirisi! Çarpıttığı iddia edildi
Dünya

Çin, ABD’yi çılgına çevirdi: siyasi manipülasyon eleştirisi! Çarpıttığı iddia edildi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin ulusal güvenliği korumak adına birçok yasa çıkarmasına karşın, Çin'in Hong Kong Özel İdari..
Belçika Gazze'ye havadan yardım bırakacak!
Gündem

Belçika Gazze'ye havadan yardım bırakacak!

Belçika, Gazze'ye havadan insani yardım malzemesi bırakma kararı aldıklarını açıkladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23