Can sıkıcı gelişme: Türkiye milyonlarca tonu Rusya'dan almaya başladı

Bu artış, Türkiye’nin Rus tahılına olan talebinin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye, Rusya’nın buğday, arpa, mısır ve ayçiçeği gibi temel tarım ürünlerinde en büyük pazarlarından biri olmaya devam ediyor.