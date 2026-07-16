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Can sıkıcı gelişme: Türkiye milyonlarca tonu Rusya'dan almaya başladı

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Can sıkıcı gelişme: Türkiye milyonlarca tonu Rusya'dan almaya başladı

Rusya'dan Türkiye'ye yapılan tahıl ihracatı yüzde 86 artarak rekor seviyeye ulaştı. Moskova'ya olan bu denli bağımlılık dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.

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Foto - Can sıkıcı gelişme: Türkiye milyonlarca tonu Rusya'dan almaya başladı

Rusya, 2026 yılının ilk 6,5 ayında (10 Temmuz itibarıyla) tahıl ve işlenmiş ürün ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 oranında artırarak toplamda 36,1 milyon tona ulaştırdı.

#2
Foto - Can sıkıcı gelişme: Türkiye milyonlarca tonu Rusya'dan almaya başladı

Rosselhoznadzor’un açıkladığı verilere göre, bu artış hemen hemen tüm ürün gruplarında kaydedildi. Ancak en dikkat çekici gelişme, Rus tahılının en önemli alıcılarından biri olan Türkiye’ye yapılan sevkiyatlarda yaşandı.

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Foto - Can sıkıcı gelişme: Türkiye milyonlarca tonu Rusya'dan almaya başladı

Rosselhoznadzor verilerine göre, Rusya’dan Türkiye’ye yapılan tahıl ve işlenmiş ürün sevkiyatları, 2026’nın başından 10 Temmuz’a kadar geçen sürede yüzde 86 oranında arttı.

#4
Foto - Can sıkıcı gelişme: Türkiye milyonlarca tonu Rusya'dan almaya başladı

Bu artış, Türkiye’nin Rus tahılına olan talebinin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye, Rusya’nın buğday, arpa, mısır ve ayçiçeği gibi temel tarım ürünlerinde en büyük pazarlarından biri olmaya devam ediyor.

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Foto - Can sıkıcı gelişme: Türkiye milyonlarca tonu Rusya'dan almaya başladı

Rusya’nın bu yılki tarım ihracatı performansı, ülkenin küresel gıda piyasasındaki ağırlığını daha da pekiştirdi. Türkiye’ye yapılan ihracattaki yüzde 86’lık sıçrama ise iki ülke arasındaki tarımsal ticaretin ne denli canlı olduğunu ve önümüzdeki aylarda da bu ivmenin devam edebileceğini gösteriyor.

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Foto - Can sıkıcı gelişme: Türkiye milyonlarca tonu Rusya'dan almaya başladı

Rus basını söz konusu gelişmeyi, "Özellikle Türkiye’nin Rus tahılına olan bağımlılığı ve Rusya’nın üretim kapasitesi, bu ticaretin gelecekte de stratejik önemini koruyacağının en güçlü işareti" şeklinde yorumladı.

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