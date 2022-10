1. ANTİOKSİDAN VE ANTİ İNFLAMATUAR AKTİVİTE Askorbik asit veya başka bir deyişle C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye destek olabilir. Esasında, C vitamini en popüler, iyi bilinen ve mühim mikro gıdalardan biridir. Enfeksiyon riskini azaltmaya ve çevresel oksidatif strese karşı korumaya destek olabilir ve iltihabı azaltabilir. Fakat bağışıklık sistemini güçlendirmekten sorumlu olan sadece C Vitamini değildir. Limondaki flavonoidler, serbest radikallere karşı korumaya destek olabilir ve birçok hastalık riskini azaltabilir.