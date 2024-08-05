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Türkiye
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Çay toplamayı kolaylaştırmıştı! Bakın şimdi de hangi sorunu çözdü

2024-08-05 11:26:15
Çay toplamayı kolaylaştırmıştı! Bakın şimdi de hangi sorunu çözdü

Rizeli Muhammedin İslamoğlu, yaptığı vakumlu çay toplama makinası ile hem çay kesmeyi kolaylaştırdı hem de israfı ortadan kaldırdı.

#1
Foto - Çay toplamayı kolaylaştırmıştı! Bakın şimdi de hangi sorunu çözdü

Doğu Karadeniz Bölgesinde yaklaşık 200 bin üretici 800 bin dekar alanda yıllardır çay hasadı yapıyor. Bir çok üretici çay hasadında çalışacak işçilerin de maliyetlerin artması nedeniyle son dönemde şarjlı çay kesme motorlarına yoğun ilgi gösterince Rizeli Muhammedin İslamoğlu (40) da çay hasadını daha da kolaylaştıracak bir cihaz için çalışmalara başladı. İslamoğlu, çay üreticilerinin çay hasadı yaptığı dönemlerde hem kesim esnasında hem de taşıma işlemlerinde bel ve boyun fıtığı sıkıntıları yaşadığını gözlemledi.

#2
Foto - Çay toplamayı kolaylaştırmıştı! Bakın şimdi de hangi sorunu çözdü

Kesilen çayların israfını ortadan kaldırdı İslamoğlu, sadece sağlık değil israf konusunda da yere dökülen çaylar ve yanlış kesimin önüne de geçmek istedi. Elde ettiği bilgiler sayesinde taşımasının da kolay olacağı bir vakumlu çay toplama makinası icat etti. Hem bu sayede üreticilerin yorularak çay kesmesini hem de israfı ortadan kaldırdı. İslamoğlu'nun patentini aldığı vakumlu çay toplama makinasına ise ilgi yoğun oldu.

#3
Foto - Çay toplamayı kolaylaştırmıştı! Bakın şimdi de hangi sorunu çözdü

Yaptığı icat sayesinde işçilik maliyetini en aza indirdiğini belirten Muhammedin İslamoğlu, “Bu makinenin doğmasına en büyük vesile imkansızlıklar oldu. İnsanların iş yükünün arttığından ötürü daha refah yaşama adına ve daha az iş gücü gerektiren alanlara yöneldiler. Yurt dışında çalışan tarım işçileri veya yerli işçiler artık yevmiyeyle gelmemeye başladı. Farklı ülkeleri tercih etmeye başladılar. Hal böyle olunca çay üreticisi hasat için adam bulmakta zorlaştı. Dolayısıyla bir arayış içerisine girmeye başladım. Şimdi 2-3 ton çayı olan bir kişi rahatlıkla hasadını gerçekleştirebilir ama 10 ton üzeri çay olan bir kişi bunu insan gücüyle kendi başına çay toplayamaz. Toplayana kadar zaten hasat süresi biter ve çayını ziyan etmiş olur. Ben bu makineyi 2006 yılında ben bunu tasarladım.

#4
Foto - Çay toplamayı kolaylaştırmıştı! Bakın şimdi de hangi sorunu çözdü

30 metreden çay emdirmesini başardım. Fakat 2006 yılında iş gücü çok rahattı. Geldiğimiz noktada artık paranız da geçmiyor. Dolayısıyla o zaman tehir ettiğim vakumlu çay toplama sistemini gün yüzüne çıkarma ihtiyacımı buldum. Hemen işe koyularaktan çeşitli motorlar deneyerekten 30 akabinde 40 metre sonrasında 50 metre ve son haliyle geldiğimiz noktada 75 metreden kesim yapabiliyoruz. Motor aşağıda, arazi yukarıdaysa 100 metreden emiş yapabildiğimiz bir noktaya geldik. En kötü arazi şartlarında bile bunu taşıma işçiliğine son vererek ve özellikle insan sağlığını ön planda tuttuk. Malumunuz Karadeniz yöresinin zorlu arazi koşullarında salt çoğunluk insanların boyunlarında veya bellerinde yük taşımaya bağlı olarak fıtıklar söz konusu. Biz bunun da önüne geçmiş olduk. Taşıma işçiliği yok olduğu gibi buna bağlı olarak işçilik maliyeti de sıfırlanmış oldu” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Çay toplamayı kolaylaştırmıştı! Bakın şimdi de hangi sorunu çözdü

“Bu sistem gördüğünüz en küçük zerre çayı bile sizin bezinize satışınız için biriktirir” Çay kesiminde en ufak çay zerresini bile vakumlayarak biriktirdiğini ifade eden İslamoğlu, “Pratikliği, hafifliği, ergonomik yapısı ve makinemizin montaj ve demontaj olma özelliğiyle ister bunu aracınızın pikap aracınızın arkasına konuşlandırabilirsiniz. İsterseniz römorka bağlayıp römorklu bir şekilde arazinize taşıyabilirsiniz. Şimdi istem dışı da olsa elle çay toplamaya başlayan serüven akabinde 50 seneyi aşkın bir süreyle çay toplama makaslarıyla devam etti. Sonrasında şu geçtiğimiz 5-6 yıldır bu makasın yerini şarjlı çay toplama motorları aldı. Bu saydıklarımın tamamında ister elle, ister makasla, ister şarjlı çay toplama motorlarıyla yere dökülen çaylar kaçınılmaz. Geldiğimiz son noktada tüm dezavantajları avantaja çevirip ve bu fire kısımlarını sıfıra indiren hatta ve hatta kesim esnasında makas arasında kalan küçülmüş çaylar bile zayi olmaktan çıkıyor. Onlar da sizin kesenizi artı olarak geliyor. Bu sistem gördüğünüz en küçük zerre çayı bile sizin bezinize satışınız için biriktirir” şeklinde konuştu.

#6
Foto - Çay toplamayı kolaylaştırmıştı! Bakın şimdi de hangi sorunu çözdü

Patentimizi de Allah'a şükürler olsun iki üründe aldık” Yaptığı icat için patentte aldığını söyleyen İslamoğlu, “Bu yaptığımız vakumlu çay toplama motoru Rizeli'nin çay tarımına bağlı olarak oluşan sağlık sorunlarının da önüne geçerekten işçilik maliyeti, taşıma maliyetini sıfırlayaraktan, yere dökülen ve dalında bırakılan çayı da önleyerekten kaçınılmaz bir son olarak değerlendirilmelidir ve Rizeli'nin de buna desteklerini bekliyorum. Patentimizi de Allah'a şükürler olsun iki üründe aldık. Bir mevcut kısa mesafelerdeki motor ve ağız ölçülerine göre. Bir de 150-200 metre üzeri mesafelerde etkin olabilecek motorun patentini de söz aldık. Allah'a şükürler olsun” dedi.

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