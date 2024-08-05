Çay toplamayı kolaylaştırmıştı! Bakın şimdi de hangi sorunu çözdü

“Bu sistem gördüğünüz en küçük zerre çayı bile sizin bezinize satışınız için biriktirir” Çay kesiminde en ufak çay zerresini bile vakumlayarak biriktirdiğini ifade eden İslamoğlu, “Pratikliği, hafifliği, ergonomik yapısı ve makinemizin montaj ve demontaj olma özelliğiyle ister bunu aracınızın pikap aracınızın arkasına konuşlandırabilirsiniz. İsterseniz römorka bağlayıp römorklu bir şekilde arazinize taşıyabilirsiniz. Şimdi istem dışı da olsa elle çay toplamaya başlayan serüven akabinde 50 seneyi aşkın bir süreyle çay toplama makaslarıyla devam etti. Sonrasında şu geçtiğimiz 5-6 yıldır bu makasın yerini şarjlı çay toplama motorları aldı. Bu saydıklarımın tamamında ister elle, ister makasla, ister şarjlı çay toplama motorlarıyla yere dökülen çaylar kaçınılmaz. Geldiğimiz son noktada tüm dezavantajları avantaja çevirip ve bu fire kısımlarını sıfıra indiren hatta ve hatta kesim esnasında makas arasında kalan küçülmüş çaylar bile zayi olmaktan çıkıyor. Onlar da sizin kesenizi artı olarak geliyor. Bu sistem gördüğünüz en küçük zerre çayı bile sizin bezinize satışınız için biriktirir” şeklinde konuştu.