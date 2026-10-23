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AK Parti’den seçim anketinde büyük fark: İşte partilerin oy oranları

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AK Parti’den seçim anketinde büyük fark: İşte partilerin oy oranları

Saha araştırmalarındaki istikrarlı üstünlüğünü sürdüren AK Parti, milletin gönlündeki tahtını son anket sonuçlarıyla bir kez daha tescilledi. ORC Araştırma’nın Ekim 2026 dönemine ait son seçim anketi, Türk siyasetindeki gerçek tabloyu gözler önüne serdi. Türkiye genelinde 26 ilde 3 bin 900 kişiyle yapılan araştırmada AK Parti, en yakın rakibine 16 puandan fazla fark atarak zirvedeki yerini dağ gibi korudu. Ankette en çok dikkat çeken detay ise ana muhalefet partisinin yüzde 7’lik ülke barajını kıl payı, sınırda geçmesi oldu.

#1
Foto - AK Parti’den seçim anketinde büyük fark: İşte partilerin oy oranları

ORC Araştırma'nın Ekim 2026 dönemine ait son seçim anketinde parti parti oy oranları şekillendi. AK Parti en yakın rakibine 16 puanın üzerinde fark atarak zirvedeki yerini korurken, toplam 6 parti barajı aşmayı başardı.

#2
Foto - AK Parti’den seçim anketinde büyük fark: İşte partilerin oy oranları

Ankette bir partinin ise %7'lik ülke barajını sınırda geçmesi dikkat çekti. İşte 26 ilde yapılan araştırmanın öne çıkan tüm sonuçları...

#3
Foto - AK Parti’den seçim anketinde büyük fark: İşte partilerin oy oranları

26 İLDE 3 BİN 900 KİŞİYE SORULDU: ORC Araştırma, 17-19 Ekim 2026 tarihleri arasında Türkiye genelini temsil eden 26 ilde toplam 3 bin 900 katılımcı ile anket çalışması gerçekleştirdi. Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

#4
Foto - AK Parti’den seçim anketinde büyük fark: İşte partilerin oy oranları

Seçmenin oy tercihlerine göre şekillenen sıralama ve partilerin oy oranları şu şekilde oluştu:

#5
Foto - AK Parti’den seçim anketinde büyük fark: İşte partilerin oy oranları

ORC ARAŞTIRMA EKİM 2026 SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI: AK Parti: yüzde 34,9 Yeni Parti: yüzde 18,2

#6
Foto - AK Parti’den seçim anketinde büyük fark: İşte partilerin oy oranları

CHP: yüzde 9,2 MHP: yüzde 8,9

#7
Foto - AK Parti’den seçim anketinde büyük fark: İşte partilerin oy oranları

DEM Parti: yüzde 8,6 İYİ Parti: yüzde 7,2

#8
Foto - AK Parti’den seçim anketinde büyük fark: İşte partilerin oy oranları

Zafer Partisi: yüzde 2,8 Yeniden Refah Partisi: yüzde 2,4

#9
Foto - AK Parti’den seçim anketinde büyük fark: İşte partilerin oy oranları

BBP (Büyük Birlik Partisi): yüzde 1,8 Anahtar Parti (A Parti): yüzde 1,5 Diğer: yüzde 4,5

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