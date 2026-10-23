AK Parti’den seçim anketinde büyük fark: İşte partilerin oy oranları

Saha araştırmalarındaki istikrarlı üstünlüğünü sürdüren AK Parti, milletin gönlündeki tahtını son anket sonuçlarıyla bir kez daha tescilledi. ORC Araştırma’nın Ekim 2026 dönemine ait son seçim anketi, Türk siyasetindeki gerçek tabloyu gözler önüne serdi. Türkiye genelinde 26 ilde 3 bin 900 kişiyle yapılan araştırmada AK Parti, en yakın rakibine 16 puandan fazla fark atarak zirvedeki yerini dağ gibi korudu. Ankette en çok dikkat çeken detay ise ana muhalefet partisinin yüzde 7’lik ülke barajını kıl payı, sınırda geçmesi oldu.