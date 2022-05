Canlı altın fiyatları son dakika | Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? (23 Mayıs 2022)

Altın fiyatlarındaki tahmin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Fed’in faizleri 50 baz puan artırmasıyla birlikte dolar ve altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Yatırımcılar anlık altın fiyatlarını yakından takip ederken, cuma günü gram altın 940,62 çeyrek altın 1.561,00, yarım altın 3.122,00, cumhuriyet altını 6.224,00 liradan kapattı. Yeni haftaya altın fiyatlarının nasıl başladığı ise bir hayli merak ediliyor. Peki anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? Cumhuriyete altını bugün ne kadar? Yarım altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü an be an takip ediliyor. İşte Canlı altın fiyatları 23 Mayıs 2022 altın fiyatlarında son durumu.