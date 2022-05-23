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Ekonomi
15
Canlı altın fiyatları son dakika | Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? (23 Mayıs 2022)

2022-05-23 08:25:43
Canlı altın fiyatları son dakika | Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? (23 Mayıs 2022)

Altın fiyatlarındaki tahmin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Fed’in faizleri 50 baz puan artırmasıyla birlikte dolar ve altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Yatırımcılar anlık altın fiyatlarını yakından takip ederken, cuma günü gram altın 940,62 çeyrek altın 1.561,00, yarım altın 3.122,00, cumhuriyet altını 6.224,00 liradan kapattı. Yeni haftaya altın fiyatlarının nasıl başladığı ise bir hayli merak ediliyor. Peki anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? Cumhuriyete altını bugün ne kadar? Yarım altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü an be an takip ediliyor. İşte Canlı altın fiyatları 23 Mayıs 2022 altın fiyatlarında son durumu.

#1
Foto - Bugün canlı altın fiyatları yatırımcıların en önemli konuları arasında yerini aldı. Altın fiyatlarında iniş çıkışlar olsa da vatandaşlar güvenli bir liman olarak altın yatırımını tercih ediyor. Fed’in mayıs ayında 50 baz puan faiz artırımına gitmesi sonrası dolar kurundaki yükseliş her ne kadar altın ons fiyatı baskılanmak istense de altın fiyatları baskıya boyun eğme niyetinde değil. Kur korumalı TL mevduat hesabının işleme konulmasından bu yana altın fiyatları ilk kez 950 bandına geldi. Altın fiyatlarında iniş çıkışlar olsa da vatandaşlar güvenli bir liman olarak altın yatırımını tercih ediyor. Altın uzmanı İslam Memiş, altın gram fiyatının temmuzda 1000’yi göreceğini tahmin etmesiyle birlikte altın fiyatları son günlerin en çok merak edilen konuları arasında. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları 23 Mayıs 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?

Bugün canlı altın fiyatları yatırımcıların en önemli konuları arasında yerini aldı. Altın fiyatlarında iniş çıkışlar olsa da vatandaşlar güvenli bir liman olarak altın yatırımını tercih ediyor. Fed’in mayıs ayında 50 baz puan faiz artırımına gitmesi sonrası dolar kurundaki yükseliş her ne kadar altın ons fiyatı baskılanmak istense de altın fiyatları baskıya boyun eğme niyetinde değil. Kur korumalı TL mevduat hesabının işleme konulmasından bu yana altın fiyatları ilk kez 950 bandına geldi. Altın fiyatlarında iniş çıkışlar olsa da vatandaşlar güvenli bir liman olarak altın yatırımını tercih ediyor. Altın uzmanı İslam Memiş, altın gram fiyatının temmuzda 1000’yi göreceğini tahmin etmesiyle birlikte altın fiyatları son günlerin en çok merak edilen konuları arasında. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları 23 Mayıs 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.852,76, 1.853,24,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.852,76, 1.853,24,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 946,69, 951,61,

GRAM ALTIN FİYATI 946,69, 951,61,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 951,18, 951,34,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 951,18, 951,34,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.521,98, 1.555,56,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.521,98, 1.555,56,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.087,56, 6.202,70,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.087,56, 6.202,70,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.034,27, 3.110,87,

YARIM ALTIN FİYATI 3.034,27, 3.110,87,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.087,56, 6.202,70,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.087,56, 6.202,70,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.256,32, 6.412,16,

ATA ALTIN FİYATI 6.256,32, 6.412,16,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 520,15, 623,55,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 520,15, 623,55,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 859,49, 888,53,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 859,49, 888,53,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.289,00, 15.514,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.289,00, 15.514,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,21, 11,23,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,21, 11,23,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,88, 21,90,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,88, 21,90,

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