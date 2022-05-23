Canlı altın fiyatları son dakika | Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? (23 Mayıs 2022)

Bugün canlı altın fiyatları yatırımcıların en önemli konuları arasında yerini aldı. Altın fiyatlarında iniş çıkışlar olsa da vatandaşlar güvenli bir liman olarak altın yatırımını tercih ediyor. Fed’in mayıs ayında 50 baz puan faiz artırımına gitmesi sonrası dolar kurundaki yükseliş her ne kadar altın ons fiyatı baskılanmak istense de altın fiyatları baskıya boyun eğme niyetinde değil. Kur korumalı TL mevduat hesabının işleme konulmasından bu yana altın fiyatları ilk kez 950 bandına geldi. Altın fiyatlarında iniş çıkışlar olsa da vatandaşlar güvenli bir liman olarak altın yatırımını tercih ediyor. Altın uzmanı İslam Memiş, altın gram fiyatının temmuzda 1000’yi göreceğini tahmin etmesiyle birlikte altın fiyatları son günlerin en çok merak edilen konuları arasında. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları 23 Mayıs 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?