Canlı altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı kaça lira? 3 Ağustos 2022 anlık altın fiyatları bugün!

Anlık altın fiyatları son dakika gelişmeleri sonrası bir hayli merak konusu. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaret etmesi Çin-ABD arasındaki var olan gerilimi daha da ayyuka çıkardı. Çin, ABD ve Tayvan silahlı kuvvetlerinin bölgedeki konuşlanmasının en yüksek seviyeye çıktığı açıklarken Rusya-Ukrayna savaşı ile bir hayli kırılgan olan piyasalar tedirgin bir şekilde olacaklara odaklandı. Anlık altın fiyatları son günlerde yatırımcı tarafından takip edilirken, altın fiyatlarının durumun ne olacağı özellikle de Çin-ABD arasındaki son gerilimin ardından merak konusu. Canlı altın fiyatları: Ağustos ayına yükselişle başlarken, gram altın fiyatı yeni zirveleri zorlamakta. Çeyrek altın fiyatı da yine en yoğun takip edilen sarı metaller arasında. Güncel altın fiyatları haftanın ortasında canlı olarak takip edilmekte. Peki 3 Ağustos 2022 Çarşamba altın ne kadar? Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın kaça çıktı? Anlık çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını kaç lira? İşte güncel, canlı, anlık altın fiyatları: