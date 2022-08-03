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Ekonomi
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Canlı altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı kaça lira? 3 Ağustos 2022 anlık altın fiyatları bugün!

2022-08-03 08:47:46
Canlı altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı kaça lira? 3 Ağustos 2022 anlık altın fiyatları bugün!

Anlık altın fiyatları son dakika gelişmeleri sonrası bir hayli merak konusu. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaret etmesi Çin-ABD arasındaki var olan gerilimi daha da ayyuka çıkardı. Çin, ABD ve Tayvan silahlı kuvvetlerinin bölgedeki konuşlanmasının en yüksek seviyeye çıktığı açıklarken Rusya-Ukrayna savaşı ile bir hayli kırılgan olan piyasalar tedirgin bir şekilde olacaklara odaklandı. Anlık altın fiyatları son günlerde yatırımcı tarafından takip edilirken, altın fiyatlarının durumun ne olacağı özellikle de Çin-ABD arasındaki son gerilimin ardından merak konusu. Canlı altın fiyatları: Ağustos ayına yükselişle başlarken, gram altın fiyatı yeni zirveleri zorlamakta. Çeyrek altın fiyatı da yine en yoğun takip edilen sarı metaller arasında. Güncel altın fiyatları haftanın ortasında canlı olarak takip edilmekte. Peki 3 Ağustos 2022 Çarşamba altın ne kadar? Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın kaça çıktı? Anlık çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını kaç lira? İşte güncel, canlı, anlık altın fiyatları:

#1
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.766,17 TL, 1.766,67 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.766,17 TL, 1.766,67 TL,

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 1.018,59 TL, 1.026,13 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 1.018,59 TL, 1.026,13 TL,

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.019,75 TL, 1.020,00 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.019,75 TL, 1.020,00 TL,

#4
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.631,12 TL, 1.667,09 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.631,12 TL, 1.667,09 TL,

#5
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.525,14 TL, 6.649,14 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.525,14 TL, 6.649,14 TL,

#6
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.252,37 TL, 3.334,77 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.252,37 TL, 3.334,77 TL,

#7
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.525,14 TL, 6.649,14 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.525,14 TL, 6.649,14 TL,

#8
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.803,06 TL, 6.972,37 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.803,06 TL, 6.972,37 TL,

#9
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 560,59 TL, 672,22 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 560,59 TL, 672,22 TL,

#10
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 925,21 TL, 959,67 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 925,21 TL, 959,67 TL,

#11
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 16.455,00 TL, 16.731,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 16.455,00 TL, 16.731,00 TL,

#12
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,53 TL, 11,54 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,53 TL, 11,54 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 19,93 TL, 19,96 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 19,93 TL, 19,96 TL,

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