Canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar? 3 Haziran 2022 anlık altın fiyatları!

Altın fiyatları 1000 TL’ye merdiven dayadı! Altın ve dolar TÜİK tarafından bugün açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine kilitledi. Uzmanlar “Daha yüksek enflasyon hem ABD doları hem de Altın için destekleyici olacak” yorularını yaparken, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle zaten tedirgin olan küresel piyasalar, AB, Rusya'dan petrol ithalatını da yasaklayan yaptırım paketine onay vermesiyle birlikte daha da diken üstüne geldi. Tam da bu süreçte yatırımcılar Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi? sorularını sormaya devam ediyor. Peki bugün altın ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Anlık altın fiyatları son durum ne? 3 Haziran 2022 canlı altın fiyatları nedir?