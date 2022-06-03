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Ekonomi
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Canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar? 3 Haziran 2022 anlık altın fiyatları!

2022-06-03 09:02:49
Canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar? 3 Haziran 2022 anlık altın fiyatları!

Altın fiyatları 1000 TL’ye merdiven dayadı! Altın ve dolar TÜİK tarafından bugün açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine kilitledi. Uzmanlar “Daha yüksek enflasyon hem ABD doları hem de Altın için destekleyici olacak” yorularını yaparken, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle zaten tedirgin olan küresel piyasalar, AB, Rusya'dan petrol ithalatını da yasaklayan yaptırım paketine onay vermesiyle birlikte daha da diken üstüne geldi. Tam da bu süreçte yatırımcılar Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi? sorularını sormaya devam ediyor. Peki bugün altın ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Anlık altın fiyatları son durum ne? 3 Haziran 2022 canlı altın fiyatları nedir?

#1
Foto - Altın fiyatları hafta başından bu yana yatırımcısının yüzünü güldürdü. Dolar endeksinin geri çekilmesi ons altını yukarı yönlü hareket etmesi için baskılarken yurt içinde doların çıkmasıyla birlikte altın fiyatları da yukarı yönlü bir seyir izlemeyi sürdürdü. Yatırımını altına yapanlar Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar? Altın düşer mi?'' sorusunun cevabını merak ediyor. İşte 3 Haziran canlı altın fiyatları:

Altın fiyatları hafta başından bu yana yatırımcısının yüzünü güldürdü. Dolar endeksinin geri çekilmesi ons altını yukarı yönlü hareket etmesi için baskılarken yurt içinde doların çıkmasıyla birlikte altın fiyatları da yukarı yönlü bir seyir izlemeyi sürdürdü. Yatırımını altına yapanlar Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar? Altın düşer mi?'' sorusunun cevabını merak ediyor. İşte 3 Haziran canlı altın fiyatları:

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.868,25, 1.868,94

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.868,25, 1.868,94

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 989,86, 994,90,

GRAM ALTIN FİYATI 989,86, 994,90,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 989,55, 989,72,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 989,55, 989,72,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.583,62, 1.618,54,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.583,62, 1.618,54,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.333,15, 6.452,96,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.333,15, 6.452,96,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.156,68, 3.236,38,

YARIM ALTIN FİYATI 3.156,68, 3.236,38,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.333,15, 6.452,96,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.333,15, 6.452,96,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.535,23, 6.699,96,

ATA ALTIN FİYATI 6.535,23, 6.699,96,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 544,26, 651,61,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 544,26, 651,61,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 898,67, 929,55,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 898,67, 929,55,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.985,00, 16.215,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.985,00, 16.215,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,84, 11,86,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,84, 11,86,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,39, 22,41,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,39, 22,41,

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