2022-04-08 10:13:35 Canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? (8 Nisan 2022)
Anlık altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Rusya’nın Ukrayna’da sivilleri infaz ettiği görüntüleri sonrası AB, petrol ve gaz konusunda yeni yaptırımlar açıklama hazırlığında. Rusya’ya yeniden yaptırım sinyali sonası altın fiyatlarında kıpırdanma söz konusu. Piyasalarda altın fiyatları son durum da araştılıyor. Vatandaşlar güvenli limanlara yönelerek ''Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar?'' sorusunun cevabını arıyor. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı kaç lira? Canlı altın fiyatları son durum ne? İŞte 8 Nisan 2022 gün altın fiyatları…