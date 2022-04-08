Canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? (8 Nisan 2022)

Altın fiyatları hem küresel piyasalarda hem de yurt içinde baskılanmaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale devam etmesi, hatta sivil katliam görüntülerinin ortaya çıkması sonrası AB ülkelerinden yeni yaptırım kararlarının geleceğine yönelik sinyaller dünya piyasalarında bir hayli hareketlenmeye neden olmakta. Fed ve TCMB’nin açıklayacağı faiz kararları da altın fiyatlarının seyrinde etkili olacak. Peki anlık altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları son durum ne? İşte 8 Nisan 2022 anlık altın fiyatları.