  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
15
Canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? (8 Nisan 2022)

2022-04-08 10:13:35
Canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? (8 Nisan 2022)

Anlık altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Rusya’nın Ukrayna’da sivilleri infaz ettiği görüntüleri sonrası AB, petrol ve gaz konusunda yeni yaptırımlar açıklama hazırlığında. Rusya’ya yeniden yaptırım sinyali sonası altın fiyatlarında kıpırdanma söz konusu. Piyasalarda altın fiyatları son durum da araştılıyor. Vatandaşlar güvenli limanlara yönelerek ''Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar?'' sorusunun cevabını arıyor. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı kaç lira? Canlı altın fiyatları son durum ne? İŞte 8 Nisan 2022 gün altın fiyatları…

#1
Foto - Altın fiyatları hem küresel piyasalarda hem de yurt içinde baskılanmaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale devam etmesi, hatta sivil katliam görüntülerinin ortaya çıkması sonrası AB ülkelerinden yeni yaptırım kararlarının geleceğine yönelik sinyaller dünya piyasalarında bir hayli hareketlenmeye neden olmakta. Fed ve TCMB’nin açıklayacağı faiz kararları da altın fiyatlarının seyrinde etkili olacak. Peki anlık altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları son durum ne? İşte 8 Nisan 2022 anlık altın fiyatları.

Altın fiyatları hem küresel piyasalarda hem de yurt içinde baskılanmaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale devam etmesi, hatta sivil katliam görüntülerinin ortaya çıkması sonrası AB ülkelerinden yeni yaptırım kararlarının geleceğine yönelik sinyaller dünya piyasalarında bir hayli hareketlenmeye neden olmakta. Fed ve TCMB’nin açıklayacağı faiz kararları da altın fiyatlarının seyrinde etkili olacak. Peki anlık altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları son durum ne? İşte 8 Nisan 2022 anlık altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.931,33 TL, 1.931,66 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.931,33 TL, 1.931,66 TL

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 912,70 TL, 916,05 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 912,70 TL, 916,05 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 914,59 TL, 914,77 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 914,59 TL, 914,77 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.463,43 TL, 1.495,73 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.463,43 TL, 1.495,73 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.853,72 TL, 5.964,63 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.853,72 TL, 5.964,63 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.917,71 TL, 2.991,46 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.917,71 TL, 2.991,46 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.853,72 TL, 5.964,63 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.853,72 TL, 5.964,63 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.042,37 TL, 6.192,94 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.042,37 TL, 6.192,94 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 501,11 TL, 600,43 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 501,11 TL, 600,43 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 828,56 TL, 854,75 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 828,56 TL, 854,75 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.740,00 TL, 14.936,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.740,00 TL, 14.936,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,66 TL, 11,69 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,66 TL, 11,69 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,64 TL, 24,65 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,64 TL, 24,65 TL,

Gerekçelerini sıralayan Cübbeli Ahmet Hoca'dan olay çıkış: Namaz kılmayanın orucu kabul olmaz!
Oruç

Gerekçelerini sıralayan Cübbeli Ahmet Hoca'dan olay çıkış: Namaz kılmayanın orucu kabul olmaz!

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, "namaz kılmayanın orucunun kabul olmayacağını" söyledi ve gerekçelerini sıraladı. ..
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı
Korona Virüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı

ABD'de, koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1232 artarak 983 bin 817'ye yükseldi.

Böyle alçaklık görülmedi! Evlat nöbetindeki aileler ağlarken HDP'liler müzik çaldı
Aktüel

Böyle alçaklık görülmedi! Evlat nöbetindeki aileler ağlarken HDP'liler müzik çaldı

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için eylem yaptıkları sırada HDP'lilerin müzik çalarak seslerini bastırmaya çalışmasına..
ABD'nin Türkiye çıkışı Yunanistan'ı can evinden vurdu
Ekonomi

ABD'nin Türkiye çıkışı Yunanistan'ı can evinden vurdu

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, ülkesinin 'Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nden (EastMed) desteğini çekmesine ilişk..
İP'in HDP'lileşmesini izah edemeyince böyle uçtular!
Siyaset

İP'in HDP'lileşmesini izah edemeyince böyle uçtular!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Başkanlık Divanı dışında kalan Yavuz Ağıralioğlu ile genel merkez binasında ilk kez yüz yü..
AP'den 3,4 milyar avro yardım kararı
Dünya

AP'den 3,4 milyar avro yardım kararı

Avrupa Parlamentosu, Ukraynalı mültecileri kabul eden Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere 3,4 milyar avro yardım yapmayı öngören kararı onayl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay