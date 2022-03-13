  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
15
Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Mart 2022 anlık çeyrek, gram altın fiyatı:

2022-03-13 10:55:27
Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Mart 2022 anlık çeyrek, gram altın fiyatı:

Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Mart 2022 Pazar anlık ve güncel gram, çeyrek, cumhuriyet altın alış fiyatı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altına yatırım yapanlar özellikle de Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte güncel altın fiyat sorgulaması yapmakta. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra canlı altın fiyatları yeniden 1000 TL’yi zorlamaya başladı. Peki anlık altın fiyatı ne kadar? Gram altın bugün ne kadar? İşte13 Mart anlık altın fiyatları.

#1
Foto - Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşüşte! Yatırımcılar tarafından 13 Mart 2022 Pazar günü altın fiyatları merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları Ukrayna savaşı nedeniyle bir hayli tedirgin. ABD ve AB’nin Rusya’ya ardı ardına yaptırım kararlarını açıklaması hem dolar kuru hem petrol fiyatlarında hem de altın fiyatlarında ciddi etkileri söz konusu olmakta. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 13 Mart 20222 canlı altın fiyatları.

Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşüşte! Yatırımcılar tarafından 13 Mart 2022 Pazar günü altın fiyatları merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları Ukrayna savaşı nedeniyle bir hayli tedirgin. ABD ve AB’nin Rusya’ya ardı ardına yaptırım kararlarını açıklaması hem dolar kuru hem petrol fiyatlarında hem de altın fiyatlarında ciddi etkileri söz konusu olmakta. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 13 Mart 20222 canlı altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.987,87, 1.989,05,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.987,87, 1.989,05,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 940,69, 945,50,

GRAM ALTIN FİYATI 940,69, 945,50,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 941,01, 941,33,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 941,01, 941,33,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.505,62, 1.539,08,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.505,62, 1.539,08,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.022,48, 6.137,48,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.022,48, 6.137,48,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.001,83, 3.078,15,

YARIM ALTIN FİYATI 3.001,83, 3.078,15,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.022,48, 6.137,48,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.022,48, 6.137,48,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.170,78, 6.329,67,

ATA ALTIN FİYATI 6.170,78, 6.329,67,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 516,79, 619,58,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 516,79, 619,58,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 854,03, 882,73,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 854,03, 882,73,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.192,00, 15.414,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.192,00, 15.414,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,25, 12,27,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,25, 12,27,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,84, 25,90,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,84, 25,90,

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın tahmini! Öyle bir rakam verdi ki...
Ekonomi

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın tahmini! Öyle bir rakam verdi ki...

Altın ve döviz piyasasında hareketli anlar yaşanırken İslam Memiş, yatırımcılarla yeni tahminini paylaştı. Memiş, yıl içinde gram altının 14..
Asker montunu giydin de o tayt ne Nagehan?
Medya

Asker montunu giydin de o tayt ne Nagehan?

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın Ukrayna askeri üniforması giyerek eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile röportaj yapmasına tepki gösteren..
Darısı Türkiye'nin başına! Suudi Arabistan onları idam etti
Dünya

Darısı Türkiye'nin başına! Suudi Arabistan onları idam etti

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı terör, casusluk, cinayet, tecavüz ve diğer bazı suçlardan yargılanan 81 kişinin idam edildiğini açıkladı...
Terbiyesizliğini böyle savundu! Hüda Kaya'dan skandal sözler
Siyaset

Terbiyesizliğini böyle savundu! Hüda Kaya'dan skandal sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığı dönemde sosyal medya hesabından "Dilerim geçmiş olmasın" mesajı paylaşan HDP ..
Saadet Partisi'nden 'pes artık' dedirten Necmettin Erbakan açıklaması!
Siyaset

Saadet Partisi'nden 'pes artık' dedirten Necmettin Erbakan açıklaması!

Necmettin Erbakan'ın hayatta olsaydı CHP ile ittifak kuracağını söyleyen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya'nın sözleri, Er..
Yeniden Refah Partisi'nin pankartlarına saldırı!
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nin pankartlarına saldırı!

Yeniden Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Ahmet Gülep, ilçede asılı parti pankartlarının saldırıya uğradığını aktardı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay