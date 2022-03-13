Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Mart 2022 anlık çeyrek, gram altın fiyatı:

Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Mart 2022 Pazar anlık ve güncel gram, çeyrek, cumhuriyet altın alış fiyatı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altına yatırım yapanlar özellikle de Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte güncel altın fiyat sorgulaması yapmakta. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra canlı altın fiyatları yeniden 1000 TL’yi zorlamaya başladı. Peki anlık altın fiyatı ne kadar? Gram altın bugün ne kadar? İşte13 Mart anlık altın fiyatları.