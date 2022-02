Canlı altın fiyatları anlık gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı 20 Şubat 2022

Canlı altın fiyatı: Altın fiyatları yatırımcılar tarafından an be an takip ediliyor. Dolar kurunun zirveleri aşarak 18 TL’yi görmesi sonrası kur korumalı TL mevduat hesabı devreye alındı. Korumalı TL mevduatı sonrası dolar kuru ile birlikte altın fiyatları da aşağıya doğru hareket etmeye başladı. Dolar kurunun stabil hale gelmesiyle birlikte altın fiyatları da 775-800 TL seviyelerinde hareket etmeye başladı. Rusya ve Ukrayna krizi güvenli liman olarak bilinen altın fiyatlarını yeniden fırılattı. Özellikle de ABD Merkez Bankasının bütün yetkilileri marttan itibaren faiz artışına başlayacaklarını vurguluyor. Peki anlık altın fiyatları ne kadar, canlı altın fiyatı bugün ne kadar? Altın anlık gram fiyatı, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 20 Şubat 2022 güncel altın fiyatı.