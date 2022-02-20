Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip edilmekte. Merkez Bankasının şubat ayında faizi 14’te sabit bırakması altın fiyatlarını az da olsa yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Altın fiyatları özellikle de Rusya ve Ukrayna krizinden bir hayli nem kapmakta. Canlı altın fiyatları Rusya’nın, Ukrayna’ya saldıracak gibi durması sonrası bir hayli haretlendi. Altın piyasasının merakla beklediği Fed mart ayına ilişkin faiz kararı da yine güncel altın fiyaları üzerinde bir hayli baskı oluşturmakta. Anlık altın fiyatları son günlerde yeniden zirvelere çıkma peşinde. Peki anlık altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları anlık gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı 20 Şubat 2022.