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Ekonomi
15
Canlı altın fiyatları anlık gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı 20 Şubat 2022

2022-02-20 10:54:56
Canlı altın fiyatları anlık gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı 20 Şubat 2022

Canlı altın fiyatı: Altın fiyatları yatırımcılar tarafından an be an takip ediliyor. Dolar kurunun zirveleri aşarak 18 TL’yi görmesi sonrası kur korumalı TL mevduat hesabı devreye alındı. Korumalı TL mevduatı sonrası dolar kuru ile birlikte altın fiyatları da aşağıya doğru hareket etmeye başladı. Dolar kurunun stabil hale gelmesiyle birlikte altın fiyatları da 775-800 TL seviyelerinde hareket etmeye başladı. Rusya ve Ukrayna krizi güvenli liman olarak bilinen altın fiyatlarını yeniden fırılattı. Özellikle de ABD Merkez Bankasının bütün yetkilileri marttan itibaren faiz artışına başlayacaklarını vurguluyor. Peki anlık altın fiyatları ne kadar, canlı altın fiyatı bugün ne kadar? Altın anlık gram fiyatı, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 20 Şubat 2022 güncel altın fiyatı.

#1
Foto - Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip edilmekte. Merkez Bankasının şubat ayında faizi 14’te sabit bırakması altın fiyatlarını az da olsa yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Altın fiyatları özellikle de Rusya ve Ukrayna krizinden bir hayli nem kapmakta. Canlı altın fiyatları Rusya’nın, Ukrayna’ya saldıracak gibi durması sonrası bir hayli haretlendi. Altın piyasasının merakla beklediği Fed mart ayına ilişkin faiz kararı da yine güncel altın fiyaları üzerinde bir hayli baskı oluşturmakta. Anlık altın fiyatları son günlerde yeniden zirvelere çıkma peşinde. Peki anlık altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları anlık gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı 20 Şubat 2022.

Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip edilmekte. Merkez Bankasının şubat ayında faizi 14’te sabit bırakması altın fiyatlarını az da olsa yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Altın fiyatları özellikle de Rusya ve Ukrayna krizinden bir hayli nem kapmakta. Canlı altın fiyatları Rusya’nın, Ukrayna’ya saldıracak gibi durması sonrası bir hayli haretlendi. Altın piyasasının merakla beklediği Fed mart ayına ilişkin faiz kararı da yine güncel altın fiyaları üzerinde bir hayli baskı oluşturmakta. Anlık altın fiyatları son günlerde yeniden zirvelere çıkma peşinde. Peki anlık altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları anlık gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı 20 Şubat 2022.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.897,66 TL, 1.899,21 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.897,66 TL, 1.899,21 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 834,30 TL, 837,91 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 834,30 TL, 837,91 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 832,29 TL, 832,47 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 832,29 TL, 832,47 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.331,67 TL, 1.361,09 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.331,67 TL, 1.361,09 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.326,68 TL, 5.427,70 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.326,68 TL, 5.427,70 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.655,02 TL, 2.722,18 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.655,02 TL, 2.722,18 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.326,68 TL, 5.427,70 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.326,68 TL, 5.427,70 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.511,71 TL, 5.652,02 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.511,71 TL, 5.652,02 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 457,21 TL, 549,64 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 457,21 TL, 549,64 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 757,21 TL, 780,51 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 757,21 TL, 780,51 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 13.474,00 TL, 13.666,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 13.474,00 TL, 13.666,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,49 TL, 10,50 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,49 TL, 10,50 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,89 TL, 23,95 TL

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,89 TL, 23,95 TL

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