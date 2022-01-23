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Ekonomi
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Canlı altın fiyatları… 23 Ocak 2022 Anlık gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatı son dakika gelişmesi!

2022-01-23 09:38:36
Canlı altın fiyatları… 23 Ocak 2022 Anlık gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatı son dakika gelişmesi!

Altın fiyatı Fed kararı öncesi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 20 Ocak’ta TCMB’nin faizi sabit tuttuğunu açıklamasından sonra anlık altın fiyatları hafifte olsa inişli çıkışlı bir tepki gösterdi. Dünya piyasalarının gözü kulağı ABD’den gelecek ocak ayı faiz kararında. Fed 25 ve 26 Ocak’ta toplanıp ocak ayına ilişkin faiz kararını açıklayacak. Yorumcular ABD ekonomisinin dar boğazdan kurtulması için Fed’in faiz artırımına gideceğini dile getirirken, Fed kararı sonrası altın ne olur, canlı altın fiyatları ne kadar, anlık gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar, kaç TL? sorularını sorgulamakta. İşte 23 Ocak 2022 Pazar güncel altın fiyatları bugün ne kadar?

#1
Foto - Son Dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Ocak 2022 Pazar çeyrek altın ve gram altın fiyatları canlı! 23 Ocak Pazar günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Kur korumalı TL mevduat hesabının şimdiye kadar kusursuz işlemesi dolar kururunun yükselmesine fren oldu. TC Merkez Bankası’nın ocak ayına ilişkin faizleri sabit tutacağı tahminleri sonrası anlık altın fiyatları yukarı yönlü hareket edeceği söyleniyordu. Merkez Bankası ocak ayına ilişki faizi açıkladı ve merkez faizi yüzde 14’te sabit tuttu. Karar sonrası canlı altın fiyatları an be an takip edilirken, güncel altın fiyatlarında pek de beklenen tepki gelmedi. Anlık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları için gözler bu hafta yapılacak olacak FED’in ocak toplantısından çıkacak faiz kararında. Peki Fed öncesi anlık gram altın ne kadar? Güncel çeyrek altın fiyatı kaç TL, ne kadar bugün? Anlık yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 23 Ocak 2022 Pazar canlı altın fiyatları son durumu.

Son Dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Ocak 2022 Pazar çeyrek altın ve gram altın fiyatları canlı! 23 Ocak Pazar günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Kur korumalı TL mevduat hesabının şimdiye kadar kusursuz işlemesi dolar kururunun yükselmesine fren oldu. TC Merkez Bankası’nın ocak ayına ilişkin faizleri sabit tutacağı tahminleri sonrası anlık altın fiyatları yukarı yönlü hareket edeceği söyleniyordu. Merkez Bankası ocak ayına ilişki faizi açıkladı ve merkez faizi yüzde 14’te sabit tuttu. Karar sonrası canlı altın fiyatları an be an takip edilirken, güncel altın fiyatlarında pek de beklenen tepki gelmedi. Anlık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları için gözler bu hafta yapılacak olacak FED’in ocak toplantısından çıkacak faiz kararında. Peki Fed öncesi anlık gram altın ne kadar? Güncel çeyrek altın fiyatı kaç TL, ne kadar bugün? Anlık yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 23 Ocak 2022 Pazar canlı altın fiyatları son durumu.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.834,90 TL, 1.835,85 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.834,90 TL, 1.835,85 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 792,91 TL, 796,06 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 792,91 TL, 796,06 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 793,42 TL, 793,59 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 793,42 TL, 793,59 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.269,48 TL, 1.297,52 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.269,48 TL, 1.297,52 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.077,91 TL, 5.174,22 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.077,91 TL, 5.174,22 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.531,02 TL, 2.595,05 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.531,02 TL, 2.595,05 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.077,91 TL, 5.174,22 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.077,91 TL, 5.174,22 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.240,22 TL, 5.371,08 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.240,22 TL, 5.371,08 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 434,03 TL, 522,44 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 434,03 TL, 522,44 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 720,55 TL, 740,76 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 720,55 TL, 740,76 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.845,00 TL, 13.026,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.845,00 TL, 13.026,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,49 TL, 10,50 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,49 TL, 10,50 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,26 TL, 24,33 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,26 TL, 24,33 TL,

#15
Foto - Fed kararı sonrası altın ne olur? Batırel, ABD Merkez Bankası'nın (FED) 26 Ocak'ta faizleri artıracağını belirterek gram altının 1000 TL'yi aşacağını ifade etti. BBN Türk kanalına konuk olan Necmettin Batırel'in gram altın tahmini şu şekilde:

Fed kararı sonrası altın ne olur? Batırel, ABD Merkez Bankası'nın (FED) 26 Ocak'ta faizleri artıracağını belirterek gram altının 1000 TL'yi aşacağını ifade etti. BBN Türk kanalına konuk olan Necmettin Batırel'in gram altın tahmini şu şekilde: "ABD Merkez Bankası Başkanı Powell güven vermiyor. 26 Ocak’ta faizleri artıracak. Faizi artırmak en son çare olacak bir yoldur. Faiz yüksek olursa maliyetler artar. Çin Merkez Bankası faizleri düşürdü. Bizle alay ediyorlardı ne oldu? Hadi onlarla dalga geçin Amerika Tahvilleri elden çıkarılıyor.

#16
Foto - Elden çıkarıldığı için altın bundan olumsuz etkileniyor. Altının enflasyona karşı koruma özelliği var. Böyle bir savaş ortaya çıkarsa ons altın 2200-2400 dolara yükselebilir. Bunu unutmayalım. Altıncıların şu an beklemeleri lazım. Düşük fiyattan alım yapılabilir. İleriki süreçte altının gramı 1050 lirayı görüp aşabilir. O yüzden beklemelerini tavsiye ediyorum. Sabretsinler

Elden çıkarıldığı için altın bundan olumsuz etkileniyor. Altının enflasyona karşı koruma özelliği var. Böyle bir savaş ortaya çıkarsa ons altın 2200-2400 dolara yükselebilir. Bunu unutmayalım. Altıncıların şu an beklemeleri lazım. Düşük fiyattan alım yapılabilir. İleriki süreçte altının gramı 1050 lirayı görüp aşabilir. O yüzden beklemelerini tavsiye ediyorum. Sabretsinler"

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