2022-01-23 09:38:36 Canlı altın fiyatları… 23 Ocak 2022 Anlık gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatı son dakika gelişmesi!
Altın fiyatı Fed kararı öncesi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 20 Ocak’ta TCMB’nin faizi sabit tuttuğunu açıklamasından sonra anlık altın fiyatları hafifte olsa inişli çıkışlı bir tepki gösterdi. Dünya piyasalarının gözü kulağı ABD’den gelecek ocak ayı faiz kararında. Fed 25 ve 26 Ocak’ta toplanıp ocak ayına ilişkin faiz kararını açıklayacak. Yorumcular ABD ekonomisinin dar boğazdan kurtulması için Fed’in faiz artırımına gideceğini dile getirirken, Fed kararı sonrası altın ne olur, canlı altın fiyatları ne kadar, anlık gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar, kaç TL? sorularını sorgulamakta. İşte 23 Ocak 2022 Pazar güncel altın fiyatları bugün ne kadar?