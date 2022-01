Canlı altın fiyatları… 23 Ocak 2022 Anlık gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatı son dakika gelişmesi!

Son Dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Ocak 2022 Pazar çeyrek altın ve gram altın fiyatları canlı! 23 Ocak Pazar günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Kur korumalı TL mevduat hesabının şimdiye kadar kusursuz işlemesi dolar kururunun yükselmesine fren oldu. TC Merkez Bankası’nın ocak ayına ilişkin faizleri sabit tutacağı tahminleri sonrası anlık altın fiyatları yukarı yönlü hareket edeceği söyleniyordu. Merkez Bankası ocak ayına ilişki faizi açıkladı ve merkez faizi yüzde 14’te sabit tuttu. Karar sonrası canlı altın fiyatları an be an takip edilirken, güncel altın fiyatlarında pek de beklenen tepki gelmedi. Anlık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları için gözler bu hafta yapılacak olacak FED’in ocak toplantısından çıkacak faiz kararında. Peki Fed öncesi anlık gram altın ne kadar? Güncel çeyrek altın fiyatı kaç TL, ne kadar bugün? Anlık yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 23 Ocak 2022 Pazar canlı altın fiyatları son durumu.