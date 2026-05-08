UEFA'dan Fenerbahçe'ye kallavi ceza!
Fenerbahçe'yi mali açıdan zorlu bir takvim bekliyor.
Sarı-lacivertli kulübün haziran ayının ilk haftasında yaklaşık 92 milyon euro tutarında kritik bir ödeme yapması gerekiyor.
Bu kısa vadeli yükümlülüğün yanı sıra kulübün 2026 yılının sonuna kadar ödemesi gereken toplam borç miktarı 150 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
Bu mali tabloya ek olarak, UEFA'nın finansal limit aşımı gerekçesiyle kulübe haziran başında 15 milyon euro civarında bir ceza vereceği öne sürülüyor.
Özellikle seçim sürecine giren kulüpte bu rakamlar, yeni yönetimin önündeki en büyük finansal sınav olarak görülüyor.
Aziz Yıldırım'ın seçilmesine kesin gözüyle bakılan kongrede, Yıldırım'ın göğüslemesi gereken mali yükümlülük Fenerbahçelileri kara kara düşündürüyor.
