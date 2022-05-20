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Ekonomi
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Canlı altın fiyatları: 20 Mayıs 2022 Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar?

2022-05-20 09:45:11
Canlı altın fiyatları: 20 Mayıs 2022 Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları yatırımcı tarafından araştırılıyor. Fed’in faiz artırımı sonrası altın fiyatlar karşısında baskılanmaya devam etti. Rusya ve Ukrayna savışının da tüm hızıyla devam ediyor olması nedeniyle küresel bazda altın fiyatları yukarı yönle hareket halinde. 19 Mayıs tatilinin ardından piyasalar bugün açıldı. Piyasaların açılmasıyla birlikte haftanın son işlem günü olan cuma günü altın fiyatları anlık olarak ne kadar olduğu yakından takip ediliyor. İşte 20 Mayıs Cuma anlık altın fiyatları...

#1
Foto - Vatandaşlar bugün sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Her gün yakından takip edilen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Dalgalanmayı sürdüren altın fiyatları haftanın son işlem gününde kaç liradan işlem görüyor? 20 Mayıs Cuma 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

Vatandaşlar bugün sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Her gün yakından takip edilen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Dalgalanmayı sürdüren altın fiyatları haftanın son işlem gününde kaç liradan işlem görüyor? 20 Mayıs Cuma 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.845,07, 1.845,50,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.845,07, 1.845,50,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 950,41, 955,57,

GRAM ALTIN FİYATI 950,41, 955,57,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 946,49, 946,71,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 946,49, 946,71,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.514,47, 1.547,88,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.514,47, 1.547,88,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.057,28, 6.172,26,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.057,28, 6.172,26,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.019,31, 3.095,73,

YARIM ALTIN FİYATI 3.019,31, 3.095,73,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.057,28, 6.172,26,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.057,28, 6.172,26,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.237,04, 6.401,68,

ATA ALTIN FİYATI 6.237,04, 6.401,68,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 522,08, 626,14,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 522,08, 626,14,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 862,64, 892,32,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 862,64, 892,32,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.345,00, 15.579,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.345,00, 15.579,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,28, 11,30,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,28, 11,30,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,86, 21,89,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,86, 21,89,

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