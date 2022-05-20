Canlı altın fiyatları: 20 Mayıs 2022 Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları yatırımcı tarafından araştırılıyor. Fed’in faiz artırımı sonrası altın fiyatlar karşısında baskılanmaya devam etti. Rusya ve Ukrayna savışının da tüm hızıyla devam ediyor olması nedeniyle küresel bazda altın fiyatları yukarı yönle hareket halinde. 19 Mayıs tatilinin ardından piyasalar bugün açıldı. Piyasaların açılmasıyla birlikte haftanın son işlem günü olan cuma günü altın fiyatları anlık olarak ne kadar olduğu yakından takip ediliyor. İşte 20 Mayıs Cuma anlık altın fiyatları...