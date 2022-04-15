  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
15
CANLI ALTIN FİYATLARI - 15 Nisan 2022 altın fiyatları... Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

2022-04-15 09:41:17
CANLI ALTIN FİYATLARI - 15 Nisan 2022 altın fiyatları... Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeler yatırımcı tarafından takip ediliyor. Anlık altın fiyatları özellikle de Rusya-Ukrayna savaşı sonrası bir hayli kırılganlık gösteriyor. Küresel piyasaların da dalgalı olması altın fiyatlarını da anlık olarak değişmesine neden olmakta. Altın fiyatlarının şekillenmesi bakımında TCMB’nin nisan ayı faiz kararı da oldukça önemliydi. Merkez Bankası bu ayki toplantıda da faizi sabit bıraktı. CANLI - 28 Ocak altın fiyatları... Altın fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Güncel altın fiyatları Merkez Bankası toplantısının ardından araştırılmaya başlandı Peki anlık gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 15 Nisan güncel altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın fiyatları son durum...

#1
Foto - Altın fiyatları anlık olarak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kur korumalı TL hesabının devreye alınmasından sonra altın fiyatlarında ciddi düşüşler söz konusu oldu. Anlık altın fiyatı takibi yapanlar altın fiyatlarının yeniden ne zaman çıkacağını sorgularken, Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Savaş nedeniyle canlı altın fiyatları daha da sıklıkla araştırılır oldu. Merkez Bankası’nın nisan toplantısında faizi 14’te sabit bırakması sonrası gözler yeniden güncel altın fiyatlarına çevrildi. Peki 15 Nisan güncel altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları son durum...

Altın fiyatları anlık olarak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kur korumalı TL hesabının devreye alınmasından sonra altın fiyatlarında ciddi düşüşler söz konusu oldu. Anlık altın fiyatı takibi yapanlar altın fiyatlarının yeniden ne zaman çıkacağını sorgularken, Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Savaş nedeniyle canlı altın fiyatları daha da sıklıkla araştırılır oldu. Merkez Bankası’nın nisan toplantısında faizi 14’te sabit bırakması sonrası gözler yeniden güncel altın fiyatlarına çevrildi. Peki 15 Nisan güncel altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları son durum...

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.972,68 TL, 1.978,26 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.972,68 TL, 1.978,26 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 925,37 TL, 928,73 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 925,37 TL, 928,73 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 927,89 TL, 928,43 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 927,89 TL, 928,43 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.484,60 TL, 1.517,97 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.484,60 TL, 1.517,97 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.938,58 TL, 6.053,48 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.938,58 TL, 6.053,48 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.960,01 TL, 3.036,02 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.960,01 TL, 3.036,02 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.938,58 TL, 6.053,48 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.938,58 TL, 6.053,48 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.107,61 TL, 6.259,79 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.107,61 TL, 6.259,79 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 508,22 TL, 608,69 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 508,22 TL, 608,69 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 840,09 TL, 866,79 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 840,09 TL, 866,79 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.945,00 TL, 15.142,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.945,00 TL, 15.142,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,06 TL, 12,09 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,06 TL, 12,09 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,49 TL, 25,68 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,49 TL, 25,68 TL,

Akaryakıt zamlarıyla ilgili kritik açıklama geldi: Motorin ve benzine...
Ekonomi

Akaryakıt zamlarıyla ilgili kritik açıklama geldi: Motorin ve benzine...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Mart ayı içerisinde Türkiye'de benzin fiyatlarında yüzde 28, motorin fiyatlarında ise yüzde 25'lik artış y..
Altının fiyatı yükseldi
Ekonomi

Altının fiyatı yükseldi

Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 931 bin liraya çıktı.

Skandal sözler! Mansur Yavaş, Kürt vatandaşları ayaklandırdı
Gündem

Skandal sözler! Mansur Yavaş, Kürt vatandaşları ayaklandırdı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Mecbur muyuz Diyarbakırlıyı Ağrılıyı seçmeye" dediği miting görüntüleri, Kürt vatandaşla..
Türkiye'den 35 milyon tonluk büyük keşif! Harekete geçildi
Ekonomi

Türkiye'den 35 milyon tonluk büyük keşif! Harekete geçildi

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Elazığ'da 35 milyon tonluk, 20 milyar dolarlık dev bakır madeni rezervi keşfetti. Türkiye'nin en..
Bill Gates dünyayı kurtaracak projesini dünyaya ilan etti! İşte GERM
Dünya

Bill Gates dünyayı kurtaracak projesini dünyaya ilan etti! İşte GERM

Koronavirüsün ortaya çıktığı süreçte tartışmalara neden olan açıklamalar yapan ve attığı adımlar büyük şüphe uyandıran Microsoft kurucusu Bi..
Yetimlerin yüzü Yedi Başak ile güldü
Oruç

Yetimlerin yüzü Yedi Başak ile güldü

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, ‘Ramazan Berekettir’ sloganıyla Gönül Sofrası Etkinlikleri çerçevesinde yetimler için iftar programı düzen..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay