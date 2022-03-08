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Ekonomi
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Canlı altın fiyatı… Altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? Anlık gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (8 Mart 2022)

2022-03-08 09:00:48
Canlı altın fiyatı… Altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? Anlık gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (8 Mart 2022)

Güncel altın fiyatları rekor üstüne rekora koşmakta. Rusya-Ukrayna savaşında gelişen son dakika haberleri petrol fiyatlarını yükselttiği gibi canlı altın fiyatlarını da bir hayli etkilemekte. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Güncel çeyrek altın, canlı gram altın anlık fiyatı da yatırımcılar tarafından an be an takip ediliyor. Peki çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları gram altın kaç TL? İşte 28 Mart 2022 cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, gram altın, çeyrek altın anlık fiyatları…

#1
Foto - Son dakika altın fiyatları… Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gittikçe çıkmaza girmesi ve ABD ve AB’nin savaşı daha da körüklemesi piyasaları bir hayli tedirgin etmekte. Savaş en çok da petrol fiyatlarını vurdu. brent petrol fiyatı da 130 dolar psikolojik bandını yukarı yönlü kırdı. Petrolün rekorları kırmasına paralel olarak dolar kuru ve altın fiyatları da aldı başına gitti. Altına yatırım yapanlar altın fiyatları canlı takibi ekranı üzerinden an be an altın alış satış fiyatlarını takip ediyor. Peki gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları 8 Mart 2022 altı ne kadar? Gram altın fiyatı kaç para? Çeyrek altının fiyatı ne kadar?

Son dakika altın fiyatları… Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gittikçe çıkmaza girmesi ve ABD ve AB’nin savaşı daha da körüklemesi piyasaları bir hayli tedirgin etmekte. Savaş en çok da petrol fiyatlarını vurdu. brent petrol fiyatı da 130 dolar psikolojik bandını yukarı yönlü kırdı. Petrolün rekorları kırmasına paralel olarak dolar kuru ve altın fiyatları da aldı başına gitti. Altına yatırım yapanlar altın fiyatları canlı takibi ekranı üzerinden an be an altın alış satış fiyatlarını takip ediyor. Peki gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları 8 Mart 2022 altı ne kadar? Gram altın fiyatı kaç para? Çeyrek altının fiyatı ne kadar?

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.985,66 TL, 1.986,08 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.985,66 TL, 1.986,08 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 915,67 TL, 927,48 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 915,67 TL, 927,48 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 921,04 TL, 921,22 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 921,04 TL, 921,22 TL

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.473,46 TL, 1.505,98 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.473,46 TL, 1.505,98 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.894,68 TL, 6.006,32 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.894,68 TL, 6.006,32 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.938,13 TL, 3.012,37 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.938,13 TL, 3.012,37 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.894,68 TL, 6.006,32 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.894,68 TL, 6.006,32 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.005,47 TL, 6.157,29 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.005,47 TL, 6.157,29 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 502,84 TL, 607,95 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 502,84 TL, 607,95 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 831,37 TL, 865,73 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 831,37 TL, 865,73 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.790,00 TL, 15.124,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.790,00 TL, 15.124,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,84 TL, 11,85 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,84 TL, 11,85 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,43 TL, 25,45 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,43 TL, 25,45 TL,

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