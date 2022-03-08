Canlı altın fiyatı… Altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? Anlık gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (8 Mart 2022)

Son dakika altın fiyatları… Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gittikçe çıkmaza girmesi ve ABD ve AB’nin savaşı daha da körüklemesi piyasaları bir hayli tedirgin etmekte. Savaş en çok da petrol fiyatlarını vurdu. brent petrol fiyatı da 130 dolar psikolojik bandını yukarı yönlü kırdı. Petrolün rekorları kırmasına paralel olarak dolar kuru ve altın fiyatları da aldı başına gitti. Altına yatırım yapanlar altın fiyatları canlı takibi ekranı üzerinden an be an altın alış satış fiyatlarını takip ediyor. Peki gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları 8 Mart 2022 altı ne kadar? Gram altın fiyatı kaç para? Çeyrek altının fiyatı ne kadar?