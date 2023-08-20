Canlarını adeta hiçe saydılar

İşverenlerin az sayıda olan kalifiye işçilere yaptırım uygulayamadığından bahseden İş Güvenliği Uzmanı Selim Duran (44), yasaların ve kanunların çok güzel olmasına rağmen mekanizmanın çalışmadığını ve bunun bir iş cinayeti olduğunu söyledi. İş Güvenliği Uzmanı Selim Duran, bir önlem alınmazsa bu iş cinayetlerinin devam edeceğini belirterek, “Bizlerde iş güvenliği uzmanı olarak bu konudan mustaribiz. Yapılması gereken en önemli şey şu, öncelikle şehrimizde daha sonra ülkemizde birçok 'iş kazası' diye geçen süreçlerin asıl adı iş kazası değil iş cinayeti olduğunu söylüyoruz. Bu bir iş cinayetidir.