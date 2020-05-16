Cankurtaran Türk zırhlısından ilk ihracat

Personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı, anti-tank aracı gibi çeşitli görevler için farklı görev yüklerini etkin olarak kullanabilen Ejder Yalçın'ın, konfigürasyonları arasında ambulans da yer alıyor.

Ejder Yalçın, ambulans konfigürasyonuyla, üstün performans ve koruma kabiliyetlerini, sahada yaralanan güvenlik güçlerine ilk müdahalenin yapılması ve güvenle taşınması için kullanabiliyor.

Ambulans konfigürasyonuna özel yükseltilmiş arka kabiniyle birlikte Ejder Yalçın 4x4 Ambulans, hem yatan hem de oturan hastalara yapılacak ilk müdahale işlemleri için sağlık personeline geniş bir iç hacim sunuyor ve yüksek koruma seviyesiyle performans özelliklerini sivil bir ambulansın sağladığı ergonomi ile birleştiriyor.