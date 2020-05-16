2020-05-16 12:28:18 Cankurtaran Türk zırhlısından ilk ihracat
Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı'nın yakaladığı ihracat başarısını çeşitlendiriyor. Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı'nın ambulans konfigürasyonunun seri üretimine başladı ve ilk ihracatını Orta Doğu'ya gerçekleştirdi.
Sayısı, şiddeti ve karmaşıklığı giderek artan çatışma ortamında güvenlik güçlerinin görevlerini güven içinde ve etkin yerine getirmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen Ejder Yalçın 4x4, Türkiye ve çevre bölgelerde (Orta Doğu, Afrika, Orta Asya ve Doğu Avrupa) başarıyla görev yapıyor.