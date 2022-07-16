Canan Karatay'dan olay et açıklaması: Yalandır, tamamen aldatmaca...

Karatay, açıklamalarının devamında yapay et konusuna da değindi. Asırlardan bu yana insanların et ile yaşadığını belirten Karatay, "Et sağlıksız olur mu? 30 milyon yıldan beri insanlar et ve topraktaki köklerle yaşıyor. Tamamen aldatmaca, tamamen düzmece." açıklamasında bulundu. İşte o açıklamalar...
#2
Uzun zamandır ekranlara çıkmayan Canan Karatay, son zamanlarda çok konuşulan 'et sağlıksız' söylemlerine yanıt verdi. Canan Karatay, açıklamalarında altını çizerek et yemenin sağlıklı olduğunu dile getirdi.
#3
Tamamen aldatmaca Kurban Bayramı'nın içinde olduğumuz günlerde Canan Karatay "et sağlıksız bir şey mi" sorusuna şöyle yanıt verdi:
Et sağlıksız olur mu? Asırlardan beri insanlar et ile yaşamış. Daha tahıl olmadan ki tahılların evcilleştirilmesi ve dömestike edilip bizim mutfağımıza girmesi 10 bin yıl. 30 milyon yıldan beri insanlar et ve topraktaki köklerle yaşıyor. Tamamen aldatmaca, tamamen düzmece.
#4
Yapay et tartışmaları Yapay et konusundaki tavrınız ne?
1968-1970'ten beri yapay et konusu var, yalandır, dolandır. Tamamen insanların çoğalmasını engellemek, yok olmasını sağlamaktır.
#5
Nasıl et yemeliyiz Kurban Bayramı'nda?
İstediğimiz kadar kavurması yapılabilir, ızgarası yapılabilir. Kuyruk yağı içilebilir en doğal, en sağlıklı şeydir.