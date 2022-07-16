  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
6
Canan Karatay'dan olay et açıklaması: Yalandır, tamamen aldatmaca...

2022-07-16 14:47:24
Canan Karatay'dan olay et açıklaması: Yalandır, tamamen aldatmaca...

Prof. Dr. Canan Karatay Kurban Bayramı’nı yaşadığımız günlerde ciddi bir tartışma konusu olan ‘Et yemek sağlıksız’ iddialarına yanıt verdi.

#1
Foto - Karatay, açıklamalarının devamında yapay et konusuna da değindi. Asırlardan bu yana insanların et ile yaşadığını belirten Karatay,

Karatay, açıklamalarının devamında yapay et konusuna da değindi. Asırlardan bu yana insanların et ile yaşadığını belirten Karatay, "Et sağlıksız olur mu? 30 milyon yıldan beri insanlar et ve topraktaki köklerle yaşıyor. Tamamen aldatmaca, tamamen düzmece." açıklamasında bulundu. İşte o açıklamalar...

#2
Foto - Uzun zamandır ekranlara çıkmayan Canan Karatay, son zamanlarda çok konuşulan 'et sağlıksız' söylemlerine yanıt verdi. Canan Karatay, açıklamalarında altını çizerek et yemenin sağlıklı olduğunu dile getirdi.

Uzun zamandır ekranlara çıkmayan Canan Karatay, son zamanlarda çok konuşulan 'et sağlıksız' söylemlerine yanıt verdi. Canan Karatay, açıklamalarında altını çizerek et yemenin sağlıklı olduğunu dile getirdi.

#3
Foto - <p>Tamamen aldatmaca Kurban Bayramı'nın içinde olduğumuz günlerde Canan Karatay

Et sağlıksız olur mu? Asırlardan beri insanlar et ile yaşamış. Daha tahıl olmadan ki tahılların evcilleştirilmesi ve dömestike edilip bizim mutfağımıza girmesi 10 bin yıl. 30 milyon yıldan beri insanlar et ve topraktaki köklerle yaşıyor. Tamamen aldatmaca, tamamen düzmece.

">

Tamamen aldatmaca Kurban Bayramı'nın içinde olduğumuz günlerde Canan Karatay "et sağlıksız bir şey mi" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Et sağlıksız olur mu? Asırlardan beri insanlar et ile yaşamış. Daha tahıl olmadan ki tahılların evcilleştirilmesi ve dömestike edilip bizim mutfağımıza girmesi 10 bin yıl. 30 milyon yıldan beri insanlar et ve topraktaki köklerle yaşıyor. Tamamen aldatmaca, tamamen düzmece.

#4
Foto - <p>Yapay et tartışmaları Yapay et konusundaki tavrınız ne? </p><p>1968-1970'ten beri yapay et konusu var, yalandır, dolandır. Tamamen insanların çoğalmasını engellemek, yok olmasını sağlamaktır.</p>

Yapay et tartışmaları Yapay et konusundaki tavrınız ne?

1968-1970'ten beri yapay et konusu var, yalandır, dolandır. Tamamen insanların çoğalmasını engellemek, yok olmasını sağlamaktır.

#5
Foto - <p>Nasıl et yemeliyiz Kurban Bayramı'nda? </p><p>İstediğimiz kadar kavurması yapılabilir, ızgarası yapılabilir. Kuyruk yağı içilebilir en doğal, en sağlıklı şeydir.</p>

Nasıl et yemeliyiz Kurban Bayramı'nda?

İstediğimiz kadar kavurması yapılabilir, ızgarası yapılabilir. Kuyruk yağı içilebilir en doğal, en sağlıklı şeydir.

Dünya doğalgaz krizi ile boğuşurken Türkiye'den kritik adım!
Gündem

Dünya doğalgaz krizi ile boğuşurken Türkiye'den kritik adım!

Dünyada doğalgaz krizi tırmanırken Türkiye, doğalgaz depolamada kapastie artırmak için harekete geçti.
Bodrum'da plaja bile suyu termosla götürüyorlar(!)
Medya

Bodrum'da plaja bile suyu termosla götürüyorlar(!)

Bodrum'da gününü gün edip ağlayanlar kervanına Habertürk yazarı Sevilay Yılman da katıldı. 5 yıldızlı zincir oteller başta olmak üzere tüm o..
Beyazlayan saçları eski haline kavuşturan patates yöntemi ve Ahmet Maranki'den tarif
Kadın - Aile

Beyazlayan saçları eski haline kavuşturan patates yöntemi ve Ahmet Maranki'den tarif

Yaş veya cinsiyete bağlı olmaksızın gelişebilen bir sorun olan saç beyazlaması, özellikle kadınları büyük sıkıntı içerisine sürükleyen bir d..
Bari bugün yapma Temel Karamollaoğlu!
Siyaset

Bari bugün yapma Temel Karamollaoğlu!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktida..
TL'ye hücum! Döviz hesapları dibi gördü
Ekonomi

TL'ye hücum! Döviz hesapları dibi gördü

Bayram öncesinde TL’ye geçiş hızlandı. 28 Haziran-8 Temmuz arasında döviz hesapları 6.3 milyar dolar azalarak son 3 yılın dibini gördü. Bu d..
15 Temmuz'un yıl dönümünde skandal! Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercümanını tehdit etti
Siyaset

15 Temmuz'un yıl dönümünde skandal! Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercümanını tehdit etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NATO'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ederek tercümanlık yapan Fatima Gülham Abushanab'ı tehdit etti...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23