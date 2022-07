Canan Karatay'dan olay et açıklaması: Yalandır, tamamen aldatmaca...

Karatay, açıklamalarının devamında yapay et konusuna da değindi. Asırlardan bu yana insanların et ile yaşadığını belirten Karatay, "Et sağlıksız olur mu? 30 milyon yıldan beri insanlar et ve topraktaki köklerle yaşıyor. Tamamen aldatmaca, tamamen düzmece." açıklamasında bulundu. İşte o açıklamalar...