“C VİTAMİNİ YETMEZ” Çok fazla vitamin takviyesi kullanmak da doğru değil. Bağışıklığın düştüğü hissedildiğinde C vitamini tüketilmemeli. Bağışıklığın sadece C vitamini ile alakası yok. İyodunuza bakacaksınız, D vitaminine, magnezyuma selenyuma, sodyuma bakacaksınız kanda. Minerallerin hepsi kaya tuzunun içinde var ama vücudunuzda düşükse, o zaman damardan vitamin veriyorum. Ortamda şeker varsa, C vitamini giremiyor. İstediğiniz kadar portakal suyu için. C vitamini tek başına olduğu zaman yüzde yüz hücrelere girip virüslerle ve bakterilerle mücadeleyi sağlar ama şekerli ortamda C vitamini maalesef girmez. Senelerdir ‘Et yemeyin, yağ yemeyin, yumurta yemeyin, diyet peynir, diyet yoğurt yiyin, diyet süt için’ deniyor. Bunların hepsi bence bir senaryonun parçası. İnsanların sık sık hastalanması için yapılan bir senaryo. Büyük bir plana hizmet.”