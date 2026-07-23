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Gırtlaklarına kadar siyasete batmışlar! Ünlü sanatçılardan olay "CHP" kararı

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Gırtlaklarına kadar siyasete batmışlar! Ünlü sanatçılardan olay “CHP” kararı

Sanatçı Sabahat Akkiraz, Arif Sağ ve Onur Akın, Özgür Özel'in Yeni Parti açıklamalarının ardından CHP üyeliklerinden istifa ettiklerini açıkladı.

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Foto - Gırtlaklarına kadar siyasete batmışlar! Ünlü sanatçılardan olay "CHP" kararı

Özgür Özel'in dün Meclis'te Yeni Parti'ye ilişkin açıklamalarının ardından CHP üyeliğinden ayrılıklar sürüyor. Eski CHP Milletvekili ve sanatçı Sabahat Akkiraz, CHP üyeliğinden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

#2
Foto - Gırtlaklarına kadar siyasete batmışlar! Ünlü sanatçılardan olay "CHP" kararı

Akkiraz, e-Devlet üzerinden parti üyeliğini sonlandırdığını belirterek, "Bugün CHP yönetiminde bulunanlarla yol yürümek istemediğimden partimden ağlayarak istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Gırtlaklarına kadar siyasete batmışlar! Ünlü sanatçılardan olay "CHP" kararı

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