Gırtlaklarına kadar siyasete batmışlar! Ünlü sanatçılardan olay “CHP” kararı
Sanatçı Sabahat Akkiraz, Arif Sağ ve Onur Akın, Özgür Özel'in Yeni Parti açıklamalarının ardından CHP üyeliklerinden istifa ettiklerini açıkladı.
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Sanatçı Sabahat Akkiraz, Arif Sağ ve Onur Akın, Özgür Özel'in Yeni Parti açıklamalarının ardından CHP üyeliklerinden istifa ettiklerini açıkladı.
Özgür Özel'in dün Meclis'te Yeni Parti'ye ilişkin açıklamalarının ardından CHP üyeliğinden ayrılıklar sürüyor. Eski CHP Milletvekili ve sanatçı Sabahat Akkiraz, CHP üyeliğinden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
Akkiraz, e-Devlet üzerinden parti üyeliğini sonlandırdığını belirterek, "Bugün CHP yönetiminde bulunanlarla yol yürümek istemediğimden partimden ağlayarak istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.
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