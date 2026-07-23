İki il nefesini tutmuştu: Maalesef petrol arama çalışmalarından istemediğimiz haber geldi
Türkiye'nin birçok noktasında petrol çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri sınırlarını kapsayan petrol çalışmalarından kötü haber geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin birçok noktasında petrol çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri sınırlarını kapsayan petrol çalışmalarından kötü haber geldi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri sınırları dahilindeki AR/TPO/K/M42-a1, a2, a3 pafta numaralı petrol arama ruhsatı 30 Haziran 2026 itibarıyla sona erdi.
Böylece iki ili kapsayan petrol arama çalışmalarından herhangi bir sonuç alınamadı. Başka bir ifadeyle, bölgede petrole rastlanmadı.
MAPEG, ruhsatın sona ermesiyle birlikte 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 22'nci maddesi kapsamında tazminat çağrısını da duyurdu.
TPAO'nun ruhsat dönemindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle zarar gördüğünü düşünenler, kesinleşmiş mahkeme kararı alarak ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde MAPEG'e başvurabilecek.
Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 26'ncı maddesi gereğince zararların TPAO teminatından karşılanabilmesi için başvuranların yetkili mahkemeden alacakları kesinleşmiş kararı Genel Müdürlük'e ibraz etmeleri zorunlu. Bir yıllık başvuru süresi, MAPEG'in ilan tarihinden itibaren işlemeye başladı.
KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
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