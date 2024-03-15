2024-03-15 12:55:59 Canan Karatay üstüne basa basa uyardı: İftardan sonra muhakkak bu karışımdan için! O hastalığın önüne geçiyor
Prof. Dr. Canan Karatay, sağlık konusundaki tavsiyelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Ramazan ayına özel tarifler veren Canan Karatay, sık sık önerdiği limonlu su karışımını tekrardan gündeme getirdi. Bilimsel araştırmalarla limonlu suyun ne kadar faydalı olduğu ortaya çıktı. O hastalığın tek çaresi bu karışım! Her yudumu vücudunuzu baştan aşağı yenileyecek. İşte Canan Karatay'ın önerdiği limonlu su karışımının faydaları...