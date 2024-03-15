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Sağlık
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Canan Karatay üstüne basa basa uyardı: İftardan sonra muhakkak bu karışımdan için! O hastalığın önüne geçiyor

2024-03-15 12:55:59
Canan Karatay üstüne basa basa uyardı: İftardan sonra muhakkak bu karışımdan için! O hastalığın önüne geçiyor

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlık konusundaki tavsiyelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Ramazan ayına özel tarifler veren Canan Karatay, sık sık önerdiği limonlu su karışımını tekrardan gündeme getirdi. Bilimsel araştırmalarla limonlu suyun ne kadar faydalı olduğu ortaya çıktı. O hastalığın tek çaresi bu karışım! Her yudumu vücudunuzu baştan aşağı yenileyecek. İşte Canan Karatay'ın önerdiği limonlu su karışımının faydaları...

#1
Foto - Canan Karatay üstüne basa basa uyardı: İftardan sonra muhakkak bu karışımdan için! O hastalığın önüne geçiyor

Çoğu kişi kilo vermek için sabahları aç karnına limon su içmekte. Genelde limonlu su yağ yakımını hızlandırır ancak yeni yapılan bilimsel araştırmalar limonlu su karışımının vücuda daha fazla etki yaptığını kanıtladı. Prof. Dr. Canan Karatay tarafından sıklıkla önerilen limonlu su, ses tellerine, boğazdaki tahriş olan yerleri tedavi etmekte birebir. İftardan sonra muhakkak bir bardak limonlu su içmeniz gerektiğini belirten Canan Kartay, faydalarını tek tek sıraladı.

#2
Foto - Canan Karatay üstüne basa basa uyardı: İftardan sonra muhakkak bu karışımdan için! O hastalığın önüne geçiyor

Canan Karatay özellikle iftardan sonra limonlu su içmenin vücudu dinlendireceğini ve karaciğer yağlanması gibi durumların önüne geçebileceğini ifade ediyor. Limonlu su 9.6 microgram folat, 49.4 miligram potasyum ve yanı sıra B1, B2 ile B3 vitaminlerini içerdiği için birçok hastalığında önüne geçmiş oluyor.

#3
Foto - Canan Karatay üstüne basa basa uyardı: İftardan sonra muhakkak bu karışımdan için! O hastalığın önüne geçiyor

LİMONLU SUYUN FAYDALARI NELER? 1- SİNDİRİM SİSTEMİNE İYİ GELİR Sabahları uyandığınıza bir bardak limonlu su tüketmek, sindirim sisteminin düzene girmesine yardımcı olur. Polifenoller açısında da zengin bir içecek olan limonlu su, bağırsak bakterilerinin dengesini de sağlar.    

#4
Foto - Canan Karatay üstüne basa basa uyardı: İftardan sonra muhakkak bu karışımdan için! O hastalığın önüne geçiyor

Limon suyu içerisinde bulunan kalsiyum ve sitrit asit, böbrek taşı oluşumunu önleyerek vücuttaki hidrasyonun korunmasına yardımcı olur. Bunun yanında potansiyel taşların dışarı atılmasında da etkilidir.

#5
Foto - Canan Karatay üstüne basa basa uyardı: İftardan sonra muhakkak bu karışımdan için! O hastalığın önüne geçiyor

Limonlu su ılık bir formda özellikle bal ilave edilerek tüketildiğinde boğazda rahatlama sağlar, boğaz ağrısını yatıştırmaya yardım eder.

#6
Foto - Canan Karatay üstüne basa basa uyardı: İftardan sonra muhakkak bu karışımdan için! O hastalığın önüne geçiyor

Turunçgiller ve limon içerisinde yer alan C vitamini ve flavonoidler, cilt sağlığı gelişimini destekler. Limonlu su tüketmek, cildin bütünlüğünü sağlamada etkili olan kolajen üretimini sağlayarak cilt yaşlanmasına neden olan zararlı etkenleri önler.

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