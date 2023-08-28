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Sağlık
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Canan Karatay üstüne basa basa uyardı! Baş ağrısı için o ilacı sakın içmeyin! Bunu yapan, hapı çok fena yutar

2023-08-28 17:33:24
Canan Karatay üstüne basa basa uyardı! Baş ağrısı için o ilacı sakın içmeyin! Bunu yapan, hapı çok fena yutar

Prof. Dr. Canan Karatay, ölümcül bir uyarıda bulundu. Sakın “stresimi var başım ağrıyor” diye o ilacı kullanmayın… Canınızdan olma riskiniz çok yüksek! Uzman isim tek tek açıkladı, tatlı ama zehirli! Çağın vebası bu ilaçlar… Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sık sık sağlıklı yaşam hakkında açıklamalarda bulunuyor. Birçok açıklaması ile tartışmalara neden olan Karatay, sağlık gündeminden düşmüyor. Son olarak stresle baş etmede ve baş ağrıları için kullanılan o ilaca ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Profesör Doktor Karatay, bu ilacın ölümcül risk taşıdığından söz etti. Altını çize çize uyardı, sakın o ilacı kullanmayın…

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Foto - Canan Karatay üstüne basa basa uyardı! Baş ağrısı için o ilacı sakın içmeyin! Bunu yapan, hapı çok fena yutar

Prof. Dr. Canan Karatay, önemli açıklamalarda bulundu. Karatay, neredeyse çağın vebası haline gelen, ciddi hastalıklara kapı açan fazla stresin nedenlerinden ve çözüm yollarından söz etti. Karatay, stresin altında yatan önemli etkenler olduğunu söyleyerek, Stresin tetiklenmesinde genellikle göz ardı edilen çok önemli etkenler var. Onları şöyle sıralayabiliriz… Eğer uykusuzsanız, o zaten vücut için çok büyük bir strestir. Gün boyu bunun acısını çekersiniz. Uyku çok önemli” dedi. Karatay, uyku düzenine ilişkin şunları kaydetti: “Uyuyabilmek için melatonin hormonu gerekiyor. Melatonin hormonunun dengesi bozulursa uyuyamazsınız. Bu hormonun dengesini bozan da şekerdir, insülin yüksekliğidir ve kortizol hormonudur. Onun için şeker en tatlı zehirdir. Şeker dediysem, bunlar sadece tatlılar değil vücuda girdiğinde şeker olan tahıl, un, ekmek gibi gıdalardır.”

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Foto - Canan Karatay üstüne basa basa uyardı! Baş ağrısı için o ilacı sakın içmeyin! Bunu yapan, hapı çok fena yutar

Stresle başa çıkmakta yürüyüşün önemli olduğunu söyleyen Karatay, şu açıklamada bulundu: “İnsan vücudu için en önemli streslerden biri ağır spordur. Eğer deli danalar gibi koşuyorsanız, vücut geliştirme yapıyorsanız stres hormonu kortizol salgılanır. Bu hormon ne yapar? İnsülin direncini yükseltir, sizi şeker hastası yapar. İşte vücuttaki stres bu. Onun için sakin yürüyün, yavaş yavaş yürüyün. Araştırmalar günde 20 dakika yavaş tempoda yürümenin, antidepresanlardan çok daha faydalı olduğunu göstermektedir. Akıllı binalarda pencereler açılmıyor. Klimalar var. 20'nci katta oturmak stres kaynağı… Bahçeli evler sağlıklı. Bizim zamanımızda gecekondular vardı. Tek katlı bahçe içinde evler vardı. Biz çocukluğumuzdan bu yana hep bahçelerde büyüdük.”

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Foto - Canan Karatay üstüne basa basa uyardı! Baş ağrısı için o ilacı sakın içmeyin! Bunu yapan, hapı çok fena yutar

Topraktan elde edilen besinlerde fazla mineral kalmadığının altını çizen Karatay, tarım için kullanılan ilaçların besinlerin yapısını bozduğundan söz etti. Konuya ilişkin olarak, “Topraktan çıkan besinlerde artık mineral kalmadı. Çünkü topraklara o kadar tarım zehri sıkıldı ki bunlar vücutta bağırsak florasını bozup stresi başlatan faktörler. Aynı şekilde evlerde kullanılan deterjanlar, yumuşatıcılar, çamaşır suları. Hepsi bir faktör. Mesela bir hanım denize girerken güneş koruyucu sürüyor. ‘En iyi firmanın, en lüks kremi olsa bile o koruyucuyu içebilir misiniz?' diye soruyorum size. O krem vücudunuz tarafından emiliyor veya deterjanı soluyorsunuz, akciğerlerinizde kana karışıyor. Süt veren anne o kremden kullanıyor, cildinden emiliyor. Sütünden bebeğine geçiyor. O bebek daha 2-3 aylık. Yazık günah daha karaciğeri gelişmemiş” dedi. Stresle ve baş ağrısı ile savaşmak için çoğu insanın antidepresan kullanmasına tepki gösteren Karatay üstüne basa basa uyardı. Karatay, “‘Stresim var' diye illa antidepresan almaya gerek yok. İlaçlar da stresi artırıyor. Bu ilaçlar uzun süre kullanıldıklarında beyni de bozuyor. Acil durumlarda kısa süreli alınabilir ama sürekli olmaz. Maalesef bugün 12 yaşındaki çocuklara bile veriyorlar” ifadelerine yer verdi.

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