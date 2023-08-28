Canan Karatay üstüne basa basa uyardı! Baş ağrısı için o ilacı sakın içmeyin! Bunu yapan, hapı çok fena yutar

Topraktan elde edilen besinlerde fazla mineral kalmadığının altını çizen Karatay, tarım için kullanılan ilaçların besinlerin yapısını bozduğundan söz etti. Konuya ilişkin olarak, “Topraktan çıkan besinlerde artık mineral kalmadı. Çünkü topraklara o kadar tarım zehri sıkıldı ki bunlar vücutta bağırsak florasını bozup stresi başlatan faktörler. Aynı şekilde evlerde kullanılan deterjanlar, yumuşatıcılar, çamaşır suları. Hepsi bir faktör. Mesela bir hanım denize girerken güneş koruyucu sürüyor. ‘En iyi firmanın, en lüks kremi olsa bile o koruyucuyu içebilir misiniz?' diye soruyorum size. O krem vücudunuz tarafından emiliyor veya deterjanı soluyorsunuz, akciğerlerinizde kana karışıyor. Süt veren anne o kremden kullanıyor, cildinden emiliyor. Sütünden bebeğine geçiyor. O bebek daha 2-3 aylık. Yazık günah daha karaciğeri gelişmemiş” dedi. Stresle ve baş ağrısı ile savaşmak için çoğu insanın antidepresan kullanmasına tepki gösteren Karatay üstüne basa basa uyardı. Karatay, “‘Stresim var' diye illa antidepresan almaya gerek yok. İlaçlar da stresi artırıyor. Bu ilaçlar uzun süre kullanıldıklarında beyni de bozuyor. Acil durumlarda kısa süreli alınabilir ama sürekli olmaz. Maalesef bugün 12 yaşındaki çocuklara bile veriyorlar” ifadelerine yer verdi.