2023-08-28 17:33:24 Canan Karatay üstüne basa basa uyardı! Baş ağrısı için o ilacı sakın içmeyin! Bunu yapan, hapı çok fena yutar
Prof. Dr. Canan Karatay, ölümcül bir uyarıda bulundu. Sakın “stresimi var başım ağrıyor” diye o ilacı kullanmayın… Canınızdan olma riskiniz çok yüksek! Uzman isim tek tek açıkladı, tatlı ama zehirli! Çağın vebası bu ilaçlar… Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sık sık sağlıklı yaşam hakkında açıklamalarda bulunuyor. Birçok açıklaması ile tartışmalara neden olan Karatay, sağlık gündeminden düşmüyor. Son olarak stresle baş etmede ve baş ağrıları için kullanılan o ilaca ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Profesör Doktor Karatay, bu ilacın ölümcül risk taşıdığından söz etti. Altını çize çize uyardı, sakın o ilacı kullanmayın…